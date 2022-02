Athlétisme: Lyles, Bromell et Holloway se distinguent au GP New Balance

Noah Lyles lancé vers sa victoire sur 60 m à New York, le 6 février 2022 Jim McIsaac Getty/AFP

3 mn

New York (AFP) – Noah Lyles s'est imposé sur le 60 m, record personnel en prime, Trayvon Bromell a remporté le 200 m et Grant Holloway n'a pas eu de rival sur 60 m haies, dimanche lors du 27e Grand Prix Indoor New Balance, à New York.