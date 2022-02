ATP: Tsonga et Humbert chutent d'entrée à Rotterdam

Le Français Jo-Wilfried Tsonga face au Polonais Hubert Hurkacz au tournoi de Rotterdam, le 7 février 2022 Sander Koning ANP/AFP

Paris (AFP) – Jo-Wilfried Tsonga et Ugo Humbert se sont inclinés dès leur entrée en lice au tournoi ATP 500 de Rotterdam, le premier non sans avoir opposé une solide résistance au Polonais Hubert Hurkacz, le second débordé par Cameron Norrie.