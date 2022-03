Barrages Mondial: l'Italie avec Immobile en pointe et Chiellini sur le banc

Palerme (Italie) (AFP) – Le sélectionneur italien Roberto Mancini a fait confiance à son trident offensif fétiche du dernier Euro Berardi-Immobile-Insigne, pour la demi-finale de barrage de qualification au Mondial-2022 contre la Macédoine du nord jeudi à Palerme.

Immobile, blessé lors des matches décisifs de groupe en novembre (nuls contre la Suisse et l'Irlande du Nord), retrouve logiquement sa place en pointe, avec le brassard de capitaine, entouré à droite de l'ailier de Domenico Berardi, premier choix en raison de la blessure de Federico Chiesa, et à gauche de Lorenzo Insigne.

Le milieu est également sans surprise (Barella-Jorginho-Verratti) mais Mancini a dû innover en défense en raison des états de forme précaires des piliers Giorgio Chiellini (sur le banc) et Leonardo Bonucci (pas sur la feuille du match) et des blessures des latéraux Giovanni Di Lorenzo et Leonardo Spinazzola.

Alessandro Bastoni est associé au défenseur de la Roma Gianluca Mancini dans l'axe, avec sur les côtés Alessandro Florenzi à droite et Emerson à gauche.

Gianluigi Donnarumma est sans surprise dans la cage, en quête de confiance après son difficile mois de mars avec le Paris SG marqué notamment par son erreur d'appréciation contre le Real Madrid en Ligue des champions.

