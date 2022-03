Basket: LeBron James dépasse Karl Malone mais les Lakers perdent à Washington

Los Angeles (AFP) – LeBron James a pris la 2e place dans le classement des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA en saison régulière, mais il n'a pas pu empêcher les Los Angeles Lakers de perdre samedi sur le parquet des Washington Wizards (127-119).

Publicité Lire la suite

Avec 38 points et 10 rebonds dans la Capital One Arena, James a encore amélioré ses statistiques. Il en est désormais à 36.947 points en saison régulière, devant Karl Malone (36.928) et derrière Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

"C'est un honneur pour moi, mes amis et ma famille de vivre ces moments-là, et pour tous les gens qui partagent mon aventure", a réagi James, très heureux de faire partie de la NBA et "d'avoir un lien avec certains des plus grands joueurs de ce sport, que j'ai regardés et qui m'ont inspiré".

Reste que les Wizards ont quand même gagné, après une série de six défaites. Grâce à un quatrième quart-temps rondement mené: 34-20 pour sceller une victoire semblant plutôt improbable quand ils étaient menés de 16 points.

Sur ces 34 points dans la dernière ligne droite, Kristaps Porzingis en a marqué 16, terminant avec un total de 27 points. De quoi gâcher un peu la fête de James, même si l'entraîneur des Lakers, Frank Vogel, a souhaité "faire la part des choses" et saluer la performance historique de son joueur-vedette.

Towns continue

Dans les autres matches de ce samedi, Karl-Anthony Towns a continué à enfiler les points, à la manière de LeBron James, mais il n'en a passé que 25 lors de la victoire des Minnesota Timberwolves sur les Milwaukee Bucks, les champions en titre diminués par l'absence de Giannis Antetokounmpo (138-119).

La moyenne de points de Towns, 26 ans, est tombée juste en-dessous de 40 pour cette semaine entamée par une rafale de 60 points lundi. Il a aussi pris 11 rebonds et délivré cinq passes décisives au Target Center.

C'est la 4e victoire d'affilée pour les Timberwolves, plus que jamais en course pour les playoffs car 7es de la Conférence Ouest, à égalité de victoires (42) avec Denver (6e).

A Charlotte, une autre grosse performance individuelle, celle de Luka Doncic (37 points) n'a pas pu empêcher les Dallas Mavericks de se faire battre à plate couture par les Hornets (129-108), grâce notamment à 23 points de Miles Bridges.

© 2022 AFP