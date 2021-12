Basket: Monaco limoge son entraîneur historique Zvezdan Mitrovic

Monaco (AFP) – L'AS Monaco basket, qui vient d'enchaîner cinq défaites en Euroligue et qui a perdu à Strasbourg (99-90) dimanche en championnat de France, a annoncé lundi avoir mis un terme à sa collaboration avec son entraîneur Zvezdan Mitrovic.

"L'AS Monaco et Zvezdan Mitrovic ont, d'un commun accord, décidé de mettre fin à leur coopération", a affirmé le club de la Principauté sur son site internet, avant de le couvrir d'éloges.

"De la Pro B au plus haut niveau européen, chaque page de notre histoire porte l'empreinte de Coach Z. C'est un exemple unique dans le basketball européen: un club et un entraîneur qui ont commencé leur voyage depuis la deuxième division du championnat national, élevé l'+Eurocup+ au-dessus de leurs têtes puis ressenti le goût de l'Euroligue".

Entraîneur de Monaco de 2015 à 2018, et de retour au club en juin 2020, Mitrovic, 51 ans, a, en effet, mené l'équipe de la Principauté au titre de champion de France de ProB en 2015. Puis il a remporté la Leaders Cup à trois reprises (2016, 2017 et 2018), et surtout, le 30 avril dernier, gagné l'Eurocoupe face à l'Unics Kazan, offrant par la même occasion une place en Euroligue aux Rouge et Blanc.

Huit mois après avoir été désigné meilleur entraîneur de France et de l'Eurocoupe, Mitrovic a donc été remercié, après avoir vu son équipe s'incliner cinq fois consécutivement en Euroligue, et plonger à Strasbourg dimanche soir.

Au-delà de cette spirale de défaites, ses relations avec certains joueurs, tel Mike James, Will Thomas voire Rob Gray, n'ont pas été faciles ces dernières semaines.

La "Roca Team" dispute deux matches cruciaux en Euroligue, mercredi à Kaunas et vendredi à domicile contre Saint-Petersbourg. D'où la nécessité d'engager très vite un successeur à Mitrovic.

Selon différentes sources proches du club, le Serbe Saša Obradović, 52 ans, entraîneur de Monaco entre février 2019 et juin 2020 et sans club depuis son éviction de l'Etoile Rouge de Belgrade, pourrait rapidement succéder au Monténégrin.

