Biathlon: Fillon-Maillet et les Bleus au sommet à Hochfilzen

Hochfilzen (Autriche) (AFP) – Les Bleus ont régné samedi sur la poursuite d'Hochfilzen avec la victoire de Quentin Fillon-Maillet, sa première cette saison en Coupe du monde de biathlon, devant son coéquipier Emilien Jacquelin.

L'équipe de France a même manqué de peu un magnifique triplé, mais Simon Desthieux, donné 3e juste après l'arrivée, a finalement été éjecté du podium au profit du Suédois Sebastian Samuelsson après examen de la photo-finish.

Fillon-Maillet (29 ans) attendait avec impatience d'ouvrir enfin son compteur et de mettre un terme à un début d'exercice en dents de scie. Il a eu gain de cause au terme d'une course parfaitement maitrisée d'un point de vue tactique sur une piste autrichienne où il s'était déjà imposé l'année dernière.

Longtemps en embuscade après s'être élancé en 7e position à 25 secondes de la tête, le Français a bien géré son énergie sur la piste, tout en limitant les dégâts derrière la carabine (19/20). Juste avant le dernier tir debout, il est ainsi parvenu à rentrer sur Johannes Kühn, vainqueur du sprint la veille et longtemps seul aux avant-postes, avant de le faire craquer. L'Allemand a explosé avec trois erreurs, laissant le Jurassien filer vers la victoire.

Avec ce succès, le 7e de sa carrière, Fillon-Maillet lance pour de bon sa saison, lui qui n'était monté qu'une fois sur le podium et avait même cassé son arme lors d'une chute la semaine dernière à Ostersund (Suède).

La victoire a aussi un petit goût de revanche pour le Français, troisième mondial ces trois dernières années mais qui sort d'un exercice 2020-2021 durant lequel il n'avait pas réussi à lutter pour le gain du gros globe de cristal avec les deux Norvégiens Johannes Boe et Sturla Laegreid malgré de hautes ambitions clairement affichées.

"Vous n'imaginez pas l'investissement que j'ai mis cet été dans la préparation, a déclaré Fillon-Maillet. C'est la concrétisation de tous ces efforts. Je me suis fait plaisir sur les skis et sur le tir j'étais actif. Malgré une faute, j'ai tout fait pour revenir et avant le dernier tir, j'ai voulu mettre la pression sur Kuehn et ça a marché."

Pour Jacquelin, la 2e place n'est par contre qu'une confirmation d'un état de forme quasi optimal. Avec un 19/20 au tir, le Grenoblois (26 ans) intègre pour la 3e fois le Top 3 et s'invite en 2e position au classement général de la Coupe du monde juste derrière le nouveau leader, Sebastian Samuelsson.

"J'avais envie d'aller chercher le dossard jaune (de leader de la Coupe du monde, NDLR) mais ça ne dépendait pas que de moi, a expliqué le double champion du monde de la poursuite. J'ai fait ce que j'avais à faire. La forme sur les skis n'était pas top mais je suis content d'avoir fait avec et d'être resté patient et concentré sur le tir avec des tirs posés. Je fais preuve de régularité même dans la difficulté. Après, j'aimerais jouer la gagne et pas une 2e place. Il y a un peu de frustration et il faut que je me botte les fesses."

