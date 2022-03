Bleus du blanc: Jouve couronné, Laffont retrouvée

Paris (AFP) – Richard Jouve a marqué l'histoire du ski de fond français en remportant le petit globe du sprint, alors que la bosseuse Perrine Laffont a retrouvé le podium après sa déception olympique.

Jouve au sommet

Vainqueur du sprint classique de Falun (Suède) vendredi, sa deuxième victoire consécutive après Drammen (Norvège) la semaine dernière, Richard Jouve a remporté sur le fil le classement du sprint en Coupe du monde. Jamais un fondeur français n'avait décroché un trophée de fin de saison.

"Je suis hyper content pour toute l'équipe, cette course récompense toute la saison (...) Aujourd'hui j'ai gagné un globe mais je pense que ce ne sera pas le seul de cette équipe de France dans l'avenir", a assuré Jouve à l'AFP.

Le fondeur de 27 ans a profité de l'absence depuis deux courses des Russes, indésirables depuis l'invasion en Ukraine, et des meilleurs Norvégiens, contaminés par le Covid-19. C'est notamment le cas de la star Johannes Klaebo, qui voit Jouve le devancer de six points au classement du sprint.

Le globe récompense la saison de Jouve, monté sur cinq podiums en huit sprints, mais très déçu par sa 7e place en individuel aux Jeux olympiques en Chine. Quatrième du classement général, il espère y jouer les premiers rôles dans le futur en axant sur la polyvalence.

Samedi, Clément Parisse a pris la 8e place du 15 km skate, Delphine Claudel la 10e de la course féminine (10 km).

Laffont 2e

Désappointée aux JO par sa 4e place, Perrine Laffont a retrouvé la compétition et le sourire avec une 2e place sur l'épreuve de bosses parallèles de Chiesa in Valmalenco (Italie) samedi.

Laffont a été battue en finale par la championne olympique australienne Jakara Anthony.

Anthony compte 59 points d'avance au classement général sur la Française, quadruple tenante du globe, avant les deux dernières compétitions de la saison à Megève la semaine prochaine.

Catastrophe en skicross

A la bagarre pour la victoire au classement général, les Bleus Terence Tchiknavorian et Bastien Midol ont connu le pire scénario possible dimanche à Reiteralm (Autriche).

Ils se sont élancés dans un 8e de finale royal avec le champion olympique suisse Ryan Regez, avec qui ils se disputent le globe de cristal. Mais Midol est rapidement parti à la faute et a fauché Tchiknavorian en chutant, les empêchant de franchir le premier tour.

Bastien Midol peu en réussite en skicross aux Jeux de Pékin à Zhangjiakou le 18 février 2022, n'a pas de réussite non plus à à Reiteralm (Autriche) Marco BERTORELLO AFP/Archives

Regez a pu poursuivre son parcours jusqu'en finale (4e) et compte désormais 41 points d'avance sur Tchiknavorian et 82 sur Midol avant la dernière course la semaine prochaine à Veysonnaz (Suisse).

Pas de slope pour Ledeux

La vice-championne olympique de big air Tess Ledeux a été privée de sa première compétition sur le circuit mondial depuis les JO, avec l'annulation de la Coupe du monde de slopestyle, prévue samedi à Tignes, en raison du vent.

En snowboardcross, le vice-championne olympique Chloe Trespeuch a fini 5e à Reiteralm samedi et perdu tout espoir de globe, qui revient à la Britannique Charlotte Bankes. Le jeune Quentin Sodogas (20 ans) a atteint la première finale de sa carrière (4e).

Léna Brocard a terminé 7e de la dernière compétition de la saison de combiné nordique à Schonach (Allemagne) dimanche, Laurent Mühlethaler 9e.

