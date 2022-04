C1: Benzema qualifie le Real pour les demi-finales au terme d'un match épique

Madrid (AFP) – Héroïque Karim Benzema ! Avec un but en prolongation, l'avant-centre français, auteur d'un triplé à l'aller (3-1), a qualifié le Real Madrid pour les demi-finales de Ligue des champions au terme d'un scénario épique contre Chelsea, qui a touché sa remontada du doigt avant de flancher (2-3).

Publicité Lire la suite

Au bout de la nuit, toujours le même sauveur : Karim Benzema, favori pour le Ballon d'Or, a conclu de la tête à la 96e un centre de son jeune compatriote Eduardo Camavinga pour hisser les Rois d'Europe aux treize couronnes européennes vers le dernier carré, et enterrer un Chelsea déjà lourdement affecté par des tourments extra-sportifs.

Le "scenario de rêve" demandé par Thomas Tuchel après le match aller a failli avoir lieu, mais un an après avoir éliminé le Real en demi-finales de la compétition à huis clos (1-1, 2-0), le champion d'Europe en titre est tombé à son tour au Bernabéu.

Werner, l'espoir

Les Londoniens, dominateurs une large partie de la rencontre, ont ouvert la marque dès la 15e minute sur un ballon remis de manière chanceuse par Timo Werner et propulsé au fond des filets par Mason Mount, qui a lui-même offert la passe décisive du deuxième but des Blues sur corner, pour une tête croisée d'Antonio Rüdiger, délaissé au second poteau.

Timo Werner efface la défense du Real Madrid pour le 3e but de Chelsea en quart de finale de la C1 à Santiago-Bernabeu, le 12 avril 2022 OSCAR DEL POZO AFP

Après un but de Marcos Alonso annulé sur décision de la VAR (une main) à la 62e, Werner, sur une action similaire, a cru enterrer les espoirs de la "Maison blanche", mais à la 80e, le jeune Rodrygo, entré deux minutes plus tôt, a relancé le Real Madrid d'une reprise du droit pour envoyer les deux équipes vers une prolongation qui allait être fatale aux Anglais.

Les hommes de Thomas Tuchel, qui estimait après le match aller que la tâche était "incroyablement difficile", ont failli réussir leur pari impossible dans une période mouvementée, après la mise hors-jeu de leur ancien propriétaire Roman Abramovitch, qui a vu ses avoirs gelés au Royaume-Uni et qui cherche à vendre le club.

Survolté sur son banc de touche, le technicien allemand a fini par tomber contre le placide Carlo Ancelotti, qui avait misé sur le onze le plus âgé de l'histoire du Real Madrid en Ligue des champions (29 ans et 293 jours).

Le buteur Rodrygo enlacé par le capitaine du Real Karim Benzema, également buteur, face à Chelsea en Ligue des champions à Madrid, le 12 avril 2022 OSCAR DEL POZO AFP

"Ne jouez pas avec le Roi", avertissait le tifo déployé par les supporters merengues avant le coup d'envoi. Et la prophétie se poursuit pour les Madrilènes, qui n'ont tout simplement jamais perdu de plus d'un but d'écart face à un club anglais tout au long de leur histoire.

Benzema, en lettres d'or

La défense blanche, presque inédite, a toutefois éprouvé de grandes difficultés face au jeu rapide et vertical des Blues.

En l'absence d'Eder Militao, suspendu pour cumul de cartons jaunes, c'est Nacho qui a été choisi pour remplacer le défenseur central aux côtés de David Alaba. Le seul changement dans le onze madrilène par rapport au match aller. Mais suffisant pour déstabiliser le rideau blanc.

A l'heure de jeu, le Real a bien cru se faire éliminer par un de ses enfants. Après une courte période de domination, Marcos Alonso, le latéral gauche espagnol formé au Real, a fusillé Courtois du droit mais l'arbitre a annulé son but avec l'aide de la VAR, pour une main préalable à sa frappe.

Real Madrid's French forward Karim Benzema célébré par ses coéquipiers après avoir réduit le score pour le Real (2-3) contre Chelsea à Madrid, le 12 avril 2022 OSCAR DEL POZO AFP

Et dans la foulée, à la 66e, Karim Benzema a obtenu la meilleure occasion merengue, mais sa tête a embrassé la barre transversale, contrairement au match aller, où il avait offert un festival de la tête.

Encore une soirée de légende pour "KB9", acclamé par tout le stade après son but. Après un triplé déjà incroyable contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale retour et un triplé à Stamford Bridge il y a six jours, à 34 ans, Benzema continue d'inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du Real Madrid et de la Ligue des champions.

© 2022 AFP