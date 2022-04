C1: De Bruyne, le perce-muraille de City

Londres (AFP) – Après une période difficile, Kevin De Bruyne est redevenu le dynamiteur offensif de Manchester City et le Belge, buteur contre l'Atlético à l'aller (1-0), s'attaque à nouveau à la forteresse madrilène mercredi en quart de finale retour de Ligue des champions (21h00).

La première manche entre les deux équipes a illustré jusqu'à l'absurde l'opposition de style entre les virevoltants "Citizens" et les robustes "Colchoneros", avec pratiquement 90 minutes d'attaque-défense.

Si le court succès des Sky Blues (1-0) ne permettra pas aux Espagnols de camper dans leurs 30 derniers mètres, il ne faudra pas pour autant espérer une opération portes ouvertes des "Rojiblancos".

A l'Etihad, la délivrance était venue d'un superbe appel de De Bruyne, idéalement servi par Phil Foden qui avait attiré quatre défenseurs sur lui. Le milieu offensif belge avait conclu par une frappe chirurgicale dans le petit filet de Jan Oblak, à 20 minutes de la fin.

C'est le symbole de la forme retrouvée de "KDB", étincelant depuis quelques semaines, qu'il soit aligné au milieu ou en faux N.9.

Dimanche, encore, dans le duel au sommet en championnat contre Liverpool (2-2), c'est lui qui a ouvert le score après 5 minutes de jeu, d'une frappe déviée et poteau rentrant, mais pleine de la hargne qui habite le divin roux quand il est à 100%.

Éloge de l'égoïsme

Il aurait pu enregistrer deux passes décisives si la VAR n'avait pas annulé un but de Raheem Sterling et si Riyad Mahrez n'avait pas raté la balle de match dans le temps additionnel (90e+3), mais son sixième but en six matches le place déjà sur des bases très élevées cette saison.

Auteur de 11 buts en Premier League et 15 toutes compétitions confondues, il est tout près de ses records sur une saison qui sont de 13 et 16.

Avec les sept matches de championnat, au moins un de C1 et la demi-finale de Coupe d'Angleterre, encore contre Liverpool, samedi, il pourrait connaître sa saison la plus prolifique, aiguillonné par Pep Guardiola qui le veut plus "égoïste".

"Ce qu'il préfère, c'est les passes décisives parce que ça le rend heureux et ça rend ses équipiers heureux, mais je lui ai dit +Tu dois marquer davantage pour atteindre un niveau supérieur+ et maintenant il marque plein de buts", s'est félicité le Catalan après le match contre les Reds.

"Sa vision pour la dernière passe a été exceptionnelle sur ce match", a aussi admis Guardiola, sans parler de son activité dans le pressing, avec six ballons récupérés.

Ses meilleures années?

La saison avait pourtant bien mal commencé pour "KDB".

Victime d'une double fracture au visage lors de la finale perdue de Ligue des champions contre Chelsea (1-0), il était ensuite revenu blessé de l'Euro après avoir joué sous infiltration lors de l'élimination en quart de finale (2-1) contre l'Italie, aggravant une blessure à une cheville.

Guardiola ne l'avait titularisé qu'une fois lors des six premiers matches de la saison mais son niveau actuel est tel qu'il semble le seul à pouvoir priver Mohamed Salah du titre de joueur de l'année décerné par l'Association des joueurs professionnels (PFA), pour lequel l'Egyptien est archifavori depuis des mois.

Déjà récompensé en 2020 et 2021, le Belge deviendrait le premier joueur à faire la passe de trois, ce qui prouverait la place à part qu'il occupe dans l'histoire de City.

Cela dépendra évidemment de l'issue de la course au titre en Angleterre et du parcours de Manchester City dans une C1 qui continue de se refuser au club mancunien.

Mais, à bientôt 31 ans, et alors qu'il a encore trois ans de contrat avec City, De Bruyne semble loin du déclin.

"Je ne sais pas si ce sont mes meilleures années", a-t-il confié il y a quelques jours à Metro. "Il y a une fausse idée qu'à 31 ans, vos meilleures années sont derrière vous. Je me sens bien, je joue bien, donc espérons que je puisse continuer aussi longtemps que possible", a-t-il lancé.

