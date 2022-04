C1 féminine: le Barça atomise Wolfsburg et met un pied en finale

Barcelone (AFP) – Quel festival ! Le FC Barcelone, tenant du titre, a balayé Wolfsburg 5-1 vendredi dans un Camp Nou à l'affluence record (91.648 spectateurs) en demi-finale aller de la Ligue des champions féminine, et a mis un pied en finale.

Les Catalanes, qui n'avaient jamais marqué un seul but lors de leurs quatre confrontations précédentes face à la formation allemande, ont fait trembler les filets allemands cinq fois vendredi soir, pour le plus grand bonheur d'un Camp Nou conquis.

Trois semaines après le record d'affluence (91.553 spectateurs) enregistré en quart de finale retour pour le clasico continental face au Real Madrid (remporté 5-2), le record a encore une fois été battu ce vendredi par les supporters catalans.

Et le plus grand stade d'Europe n'a pas mis longtemps à vibrer: le stade s'est enflammé dès la 3e minute, sur l'ouverture du score signée Aitana Bonmati, à la conclusion d'un long ballon servi par Fridolina Rolfö.

Puis les Blaugranas ont enclenché le mode tornade et ont offert une première période d'anthologie: à la 10e minute, Caroline Graham Hansen s'est faufilée dans la défense verte, s'est défaite de Joelle Wedemeyer d'un crochet, et a placé son ballon dans la lucarne gauche pour le 2-0.

"Alexia", Ballon d'Or ?

A la demi-heure de jeu (33e), Jennifer Hermoso a converti la belle passe en retrait de Marta Torrejon dans la surface. Et à la 38e, Alexia Putellas s'est engouffrée dans l'énorme brèche ouverte par le rideau allemand dans l'axe, parfaitement servie en profondeur par Mapi Leon, et a battu Almuth Schult en deux temps pour le 4-0 avant la pause.

L'attaquante star du Barça Alexia Putellas après avoir marqué le 5e but contre Wolfsburg en Ligue des champions au Camp Nou, le 22 avril 2022 LLUIS GENE AFP

C'est à ce moment que des chants "Alexia, Alexia" sont descendus des tribunes au rythme des "Messi, Messi" d'antan, comparant la Ballon d'Or 2021 à la légende argentine du club, parti l'été dernier au Paris SG.

Si le Barça, déjà champion d'Espagne, parvient à rafler la Ligue des champions une deuxième fois de rang, alors le Ballon d'Or 2022 tendrait encore les bras à Putellas cet été.

Un récital qui doit beaucoup au talent des joueuses de Jonatan Giraldez, qui a succédé à Lluis Cortés sur le banc blaugrana l'été dernier... mais aussi un peu aux failles des "Louves", qui ont amplement facilité la tâche des Catalanes.

Roord, mince espoir

Elles ont eu une occasion de réduire l'écart en première période (14e), mais Irene Paredes puis la gardienne Sandra Panos ont signé deux grosses parades sur deux frappes à bout portant de Sveindis Jonsdottir pour préserver l'avantage.

Et ce n'est qu'à la 73e minute que les Allemandes ont trouvé la brèche, sur un ballon en profondeur conclu par Jill Roord et validé après une longue interruption vidéo. Un but neutralisé à la 85e par Putellas, qui a converti un pénalty qu'elle a elle-même provoqué, pour signer un doublé.

Jill Roord sauve l'honneur pour le VfL Wolfsburg largement battu par Barcelona au and at the Camp Nou, le 22 avril 2022 LLUIS GENE AFP

Ce but des Vertes n'offre qu'un infime espoir aux joueuses de Tommy Stroot. Mais le technicien devra tout changer au match retour, le samedi 30 avril à la Wolfsburg Arena, s'il veut éviter de voir son équipe encore une fois humiliée par les Catalanes à domicile.

