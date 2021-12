C1: match à trois Porto-Atlético-Milan pour les 8es, choc Real-Inter

Le Néerlandais Stefan de Vrij à la lutte avec le Français Karim Benzema lors du match aller de Ligue des champions entre Inter Milan et Real Madrid le 15 septembre 2021 au stade San Siro de Milan MIGUEL MEDINA AFP/Archives

Paris (AFP) – Le Real Madrid et l'Inter se disputent la tête du groupe C mardi en clôture de la phase de poules de Ligue des champions, où le suspense du groupe B reste entier avec Porto, l'Atlético et l'AC Milan aux prises pour une place en huitièmes.