C3: Lyon revient avec un nul au goût d'inachevé de West Ham

Londres (AFP) – Lyon garde toute ses chances de qualification après son nul (1-1) contre West Ham, jeudi à Londres lors du quart de finale aller de Ligue Europa, mais le but encaissé alors que les Anglais jouaient à dix ternit un peu ce résultat.

Dans le temps additionnel de la première période, Houssem Aouar avait bien lancé Moussa Dembélé vers le but et sa course a croisé celle du latéral gauche Aaron Cresswell, dont le bras a déséquilibré l'attaquant.

L'arbitre allemand Felix Zwayer a immédiatement sorti le rouge, à la fureur de l'entraîneur des Hammers, David Moyes, et de tout le London Stadium.

Le clin d'oeil adressé ensuite par Dembélé à un coéquipier, capté par les caméras anglaises, laisse penser qu'il y avait une dose certaine de vice dans la chute du numéro 9.

Avant cela, Lyon avait justement fait preuve de beaucoup de "métier" ou de ruse en faisant tout pour agacer son adversaire et ralentir le jeu. Plusieurs fois, l'arbitre a dû arrêter le match pour laisser les soigneurs lyonnais venir au secours de joueurs au sol.

Moyes, qui a dit à l'arbitre ce qu'il pensait de sa prestation sur le premier acte, a d'ailleurs été averti sur le chemin des vestiaires.

De son côté, West Ham, qui attendait de rejouer en quart de finale d'une compétition européenne depuis une rencontre de Coupe des Coupes contre le Dinamo Tblilissi en 1981, en était resté à sa tactique plutôt attentiste et les 45 premières minutes avaient offert peu de raisons de s'enthousiasmer.

Un centre tendu de Lucas Paqueta pour Dembélé qui n'avait pas cadré, au premier poteau (10e), et une échappée de Saïd Benrahma conclue par un tir bien repoussé par Anthony Lopes (16e), avaient été tout ce qui ressemblait à des actions.

Attaque-défense

Le passage en infériorité numérique des Londoniens n'a fait qu'accroître le coté attaque-défense du match, mais Lyon a réussi à se tirer une balle dans le pied en offrant un but sur un plateau à son adversaire.

L'entraîneur de West Ham United David Moyes lors du quart de finale aller de Ligue Europa contre l'Olympique Lyonnais le 7 avril 2022 à Londres Glyn KIRK AFP

Alors que l'OL avait un six mètres en sa faveur, le ballon a été perdu et Jerome Boateng n'a pas réussi à dégager une passe de Pablo Fornals, avant de dévier une frappe de Jarrod Bowen, qui rôdait dans la surface, hors de portée de Lopes (1-0, 52e).

Il a fallu attendre que Peter Bosz prenne une option résolument offensive en remplaçant Romain Faivre par Tetê et surtout Boateng par Karl Toko-Ekambi, peu après l'heure de jeu, pour que Lyon revienne au score.

Deux minutes après son entrée en jeu, un beau débordement du Brésilien, dont le centre à ras de terre a été cafouillé par Alphone Aréola et Ryan Fredericks, a permis à Tanguy Ndombele de marquer de très près (1-1, 66e).

L'OL a bien essayé ensuite de forcer encore le verrou des Hammers, mais les frappes de Paqueta (78e) ou Emerson (80e), n'ont que peu inquiété Areola.

Si le score de 1-1 aurait certainement convenu aux Lyonnais avant le match, même sans la règle du but à l'extérieur, il laisse malgré tout la confrontation complètement ouverte avant le retour dans une semaine.

Les Anglais, eux, compte tenu des faits de jeux, se contenteront aussi de ce nul qui leur permettra de conserver leur jeu attentiste au retour.

