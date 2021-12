C3: Monaco arrache un nul sans enjeu à Graz

Graz (Autriche) (AFP) – Pour sa dernière d'un groupe B de Ligue Europa qu'il était déjà assuré de remporter, Monaco s'est offert une bonne revue d'effectif en décrochant un nul en Autriche contre le Sturm Graz, avant son déplacement à Paris en L1 dimanche.

Monaco termine donc la phase de poule sans défaite (3 victoires et 3 nuls) et attendra sereinement la fin des barrages et le tirage au sort du 25 février prochain, pour connaître son adversaire en 8e de finale de la C3.

Pour ce déplacement sans enjeu, l'entraîneur Niko Kovac avait décidé de faire tourner, le match le plus important de la semaine étant bien entendu celui au Parc des Princes, dimanche soir.

Il a donc titularisé l'attaquant Wilson Isidor (131 minutes disputées cette saison avant le match), le gardien N.2 Radoslaw Majecki, les défenseurs Chrislain Matsima et Strahinja Pavlovic, et le milieu Eliot Matazo.

Le terrain tout juste déneigé, la rencontre à huis clos et l'inexpérience défensive ont mis à mal le début de rencontre des Monégasques. Dès la 5e minute, Pavlovic a détourné de la main une frappe de k'Autrichien Manprit Sarkaria. Jakob Jantscher a inscrit le penalty (1-0, 7e), après l'intervention de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Malgré les largesses monégasques, les Autrichiens ne sont jamais parvenus à doubler la mise. Et Kevin Volland, qui a égalisé avant la pause (1-1, 31e) a montré que sa suspension à Paris sera préjudiciable à son équipe.

A la mi-temps, Kovac a encore sorti Wissam Ben Yedder, Caio Henrique et Aurélien Tchouameni. Et malgré quelques contres mal exploités, Monaco a géré tranquillement la fin de rencontre.

© 2021 AFP