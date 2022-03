C3: Monaco, battu par Braga 2-0, en ballottage très défavorable pour les quarts de finale

Le capitaine et attaquant de Monaco Wissam Ben Yedder, à la lutte avec le défenseur brésilien de Braga Vitor Tormena, lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa, le 10 mars 2022 au Municipal Stadium MIGUEL RIOPA AFP

Braga (Portugal) (AFP) – L'AS Monaco a été battu par les Portugais de Braga 2-0 jeudi, et se retrouve en ballottage très défavorable pour les quarts de finale de Ligue Europa après avoir encaissé un but opportuniste dès la 3e minute d'Abel Ruiz et un second à la 89e signé Vitor Oliveira de la tête, bien servi par Fabiano Silva.