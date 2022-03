C3: Monaco, inefficace, logiquement battu à Braga

La joie des joueurs de Braga, vainqueurs 2-0 de Monaco, lors du 8e de finale aller de la Ligue Europa, le 10 mars 2022 au Municipal Stadium MIGUEL RIOPA AFP

Braga (Portugal) (AFP) – Un but au début, un but à la fin: Monaco, logiquement défait à Braga (2-0) jeudi soir en 8e de finale aller de la Ligue Europa, est retombé dans ses travers et s'est compliqué la possibilité d'une qualification la semaine prochaine.