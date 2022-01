CAN: la Côte d'Ivoire trompée par son gardien

L'attaquant ivoirien Nicolas Pépé et l'entraîneur français Patrice Beaumelle, après le nul (2-2), concédé dans le temps additionnel face à la Sierra Leone, lors de leur match du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations, le 16 janvier 2022 à Douala

Douala (AFP) – Une énorme bourde du gardien Badra Ali Sangaré, qui en plus s'est blessé sur l'action, a coûté la victoire à la Côte d'Ivoire, contrainte à un partage des points avec la Sierra Leone (2-2) à la dernière minute, dimanche à Douala à la Coupe d'Afrique des nations.

Un "Éléphant" peut se tromper... Portier numéro deux, promu après la suspension pour dopage de Sylvain Gbohouo, Sangaré s'est complètement loupé sur une passe en retrait d'Odilon Kossounou et a offert l'égalisation à Alhaji Kamara (90e+3).

La joie de l'attaquant de la Sierra Leone, Alhaji Kamara, après avoir égalisé (2-2) dans le temps additionnel face à la Côte d'Ivoire, lors de leur match du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations, le 16 janvier 2022 à Douala CHARLY TRIBALLEAU AFP

La Côte d'Ivoire avait la qualification en main avant cette erreur, son choc contre l'Algérie pour la 3e journée n'en prend que plus de saveur.

Et la Sierra Leone, après avoir tenu en échec un autre favori, l'Algérie (0-0), vient s'inviter dans la course.

Le malheureux gardien des JDR Stars de Pretoria est en outre sorti sur une civière, visiblement touché au genou en relâchant son ballon, et remplacé par un joueur de champ, son capitaine Serge Aurier.

Mais Sangaré (35 ans) n'est pas le seul responsable de cet échec, ses coéquipiers ont gâché beaucoup de balles de break.

Haller a marqué

Le trio d'attaque des Éléphants - Sébastien Haller, Nicolas Pépé, Wilfried Zaha - est pourtant nettement monté en régime sur ce match, après une victoire chiche contre la Guinée équatoriale (1-0).

Haller, buteur et distributeur, s'est notamment réveillé, s'offrant son premier but en Coupe d'Afrique, son quatrième en sélection.

La joie de l'attaquant ivoirien, Sébastien Haller, après avoir ouvert le score face à la Sierra-Leone, lors de leur match du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations, le 16 janvier 2022 à Douala CHARLY TRIBALLEAU AFP

L'attaquant de l'Ajax Amsterdam, qui découvre la CAN, a marqué le premier but d'un délicieux extérieur (26e), et amené le deuxième, signé Nicolas Pépé (65e).

Le meilleur buteur de la Ligue des champions (10 buts) a surtout orchestré le jeu offensif de son équipe, dans le style exquis des Lanciers de l'Ajax.

La Sierra Leone aussi a marqué un joli but, une frappe de Musa Noah Kamara sous la barre après un imparable crochet sur Eric Bailly (55e).

Musa Kamara, actuellement sans club, en a pleuré de joie, pour son premier but en sélection!

L'attaquant de la Sierra Leone, Musa Noah Kamara (2e d), pleure de joie après avoir inscrit son 1er but en sélection face à la Côte d'Ivoire, lors de leur match du groupe E de la Coupe d'Afrique des nations, le 16 janvier 2022 à Douala CHARLY TRIBALLEAU AFP

Mais les Éléphants ont raté trop d'occasions. Mohamed Nbalie Kamara s'est bien détendu pour détourner le penalty de Franck Kessié. Le joueur de l'AC Milan n'a pas trompé le gardien avec ses petit pas à la Neymar avant de tirer (12e).

Une minute plus tard, Kessié a gâché une autre occasion en reprenant mal une excellente passe de Haller (13e).

La Côte d'Ivoire a manqué bien d'autres occasions de se mettre à l'abri, comme sur cette frappe de Kessié au-dessus de la barre (68e) ou ce tir de Zaha contré sur la ligne par un défenseur (81e).

Des ratés payés cher avec le dernier d'entre eux, celui de Sangaré...

