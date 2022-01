CAN: la Gambie bat la Guinée et poursuit son rêve

La joie des Gambiens sur le but décisif marqué par Musa Barrow (N.10) contre la Guinée en 8e de finale de la CAN à Bafoussam, le 24 janvier 2022 Pius Utomi EKPEI AFP

Bafoussam (Cameroun) (AFP) – Une fois de plus, la magie gambienne a opéré: les "Scorpions" ont poursuivi leur parcours surprenant en éliminant lundi la Guinée (1-0) à Bafoussam et accèdent aux quarts de finale de la CAN pour leur première participation.