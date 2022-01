CAN: la Tunisie surprend le Nigeria

Le capitaine de la Tunisie Youssef Msakni (au centre) vient de marquer contre le Nigeria le but qui qualifie son équipe pour les quarts de la CAN à Garoua, le 23 janvier 2022 Daniel BELOUMOU OLOMO AFP

2 mn

Yaoundé (AFP) – Le lièvre et la tortue à la CAN: après un premier tour parfait le Nigeria s'est fait éliminer en huitièmes de finale par la Tunisie, passée par le repêchage et diminuée par le Covid, dimanche à Garoua.