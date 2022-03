Championnat de France: duel de mal classés et choc de dauphins

Eliaquim Mangala à la lutte avec Lionel Messi lors du match de Ligue 1 PSG-Saint-Etienne le 26 février 2022 au Parc desd Princes FRANCK FIFE AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Le week-end en Championnat de France débute par une affiche de mal classés vendredi (21h00) entre Saint-Etienne et Troyes, en lutte pour le maintien, et se termine par un choc entre les dauphins du Championnat, Marseille et Nice, dimanche (20h45) au Vélodrome.