Championnat PGA: le Chilien Pereira fait sensation, Woods abandonne

Tulsa (Etats-Unis) (AFP) – Le Chilien Guillermo "Mito" Pereira, 100e mondial, est sur le point de se faire un nom puisqu'il compte trois coups d'avance en tête du Championnat PGA, avant le dernier tour que ne disputera pas Tiger Woods contraint à l'abandon.

Enorme sensation sur le parcours de Southern Hills (Oklahoma). C'est un quasi-inconnu, que personne n'a vu venir, qui mène la danse. Pour sa deuxième participation à un Majeur, le joueur de 27 ans, déjà en embuscade la veille à la 2e place, a été le plus solide du plateau, au contraire de ses principaux rivaux, et se trouve aux portes d'un rare exploit.

Le dernier joueur à faire d'une épreuve du Grand Chelem son tout premier titre fut Danny Willett au Masters d'Augusta, en 2016. Ils ne sont que six dans l'histoire à avoir réalisé cette singulière performance.

Pereira, natif de Santiago, effectue sa première saison complète en PGA où il a été promu grâce à trois victoires lors de l'exercice précédent sur le Korn Ferry Tour, le circuit de développement nord-américain. Il pourrait devenir le premier rookie à gagner un Majeur depuis Keegan Bradley, vainqueur du Championnat PGA 2011.

"Rester simple"

Il avait fait une brève incursion à l'US Open en 2019, sans franchir le cut. Cette fois, au troisième jour, il trône en tête de ce Championnat PGA avec un total de -9. Il compte trois coups de mieux que l'Américain Will Zalatoris, leader la veille, et que l'Anglais Matt Fitzpatrick auteur d'un bond de six places.

Sa carte du jour ne fut longtemps à l'équilibre, avec quatre birdies et autant de bogeys. Mais au N.18, son putt de plus de 8 mètres a fait mouche. "Je suis ravi de la façon dont j'ai joué à la fin. Ce birdie sur le dernier trou était un bonus", a-t-il dit.

Avant de s'emballer: "C'est de loin le plus grand tournoi que j'aie jamais joué, le meilleur tour que j'aie jamais réussi et demain ce sera plus grand encore".

"Je vais essayer de rester simple, faire les mêmes choses que j'ai faites, essayer de ne même pas regarder les gens autour de moi", a-t-il ajouté, évidemment conscient de l'énorme pression qui va peser sur ses épaules.

Son meilleur parcours sur le circuit fut une 3e place, au Fortinet Championship en septembre 2021, deux mois après avoir échoué à remporter le bronze olympique à Tokyo (4e).

A ses trousses, outre Zalatoris et Fitzpatrick, se trouvent l'Américain Cameron Young, à quatre coups, le Mexicain Abraham Ancer à cinq et l'Irlandais Seamus Power à six. Autant d'outsiders, en quête d'un premier sacre majeur, que peu attendaient en si bonne posture.

Woods "endolori"

Juste derrière, tous à sept longueurs, pointent un trio de joueurs ayant connu la joie de remporter des Grands Chelems: Bubba Watson, Stewart Cink et Justin Thomas.

Ce dernier avait évidemment d'autres chats à fouetter, mais il a dû être affecté par la journée cachemardesque du "Tigre", son ami Tiger Woods, qui a vécu un 3e tour très difficile, au point d'annoncer son abandon en soirée.

L'Américain Tiger Woods putte sur le green du 18e trou à la fin de son 2e tour au PGA Championship sur le parcours du Southern Hills Country Club le 20 mai 2022 à Tulsa, Oklahoma Christian Petersen GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Traînant péniblement sa jambe endolorie, il a dévissé à la dernière place, après avoir rendu une carte de 79 soit neuf coups au-dessus du par. Il a ainsi tutoyé son pire score en Grand Chelem établi en 2002 au 3e tour du British Open et réitéré au premier tour de l'US Open 2015.

Lorsqu'on lui a demandé s'il allait jouer le dernier tour dimanche, l'Américain, vainqueur de 15 Grands Chelems, a alors répondu: "Eh bien, je suis endolori. C'est un fait. On va faire un peu de travail (avec les kinés) et voir comment ça se passe".

Il ne faisait dès lors guère de doute que la star de 46 ans n'allait pas aller au bout de son deuxième tournoi, quinze mois après son accident de voiture près de Los Angeles, qui faillit lui coûter sa jambe droite.

