Chaos au Stade de France: un échec plus conjoncturel que structurel du maintien de l'ordre

Des supporters de Liverpool bloqués à l'extérieur du Stade de France le soir de la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid le 28 mai 2022 THOMAS COEX AFP

4 mn

Paris (AFP) – L'échec du dispositif de sécurité mis en place samedi lors de la finale de la Ligue des champions est imputable à un défaut "d'anticipation" et "d'adaptation" plus qu'à une doctrine de maintien de l'ordre inappropriée, jugent des chercheurs et spécialistes interrogés par l'AFP.