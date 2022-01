Classement ATP: Djokovic reste N.1 mondial malgré son absence en Australie

Paris (AFP) – La performance historique de Rafael Nadal, qui a remporté dimanche un 21e titre du Grand Chelem, n'a pas bouleversé le classement ATP, dont Novak Djokovic reste le leader lundi, devant le finaliste malheureux de l'Open d'Australie Daniil Medvedev.

Seul changement dans le Top 10 mondial, l'Italien Matteo Berrettini grimpe d'une place, au 6e rang, juste derrière Nadal, qui l'a éliminé en demi-finales à Melbourne.

Finalement expulsé après un bras de fer judiciaire avec les autorités d'Australie, où il souhaitait entrer sans être vacciné contre le Covid-19, Djokovic a entamé lundi sa 358e semaine record à la tête du tennis mondial.

Le Serbe bénéficie jusqu'au 21 février des points qu'il avait acquis à Melbourne l'an dernier: le classement établi par l'ATP roule en effet sur un an et le premier Grand Chelem de l'année avait été décalé en février en 2021.

Derrière lui, Medvedev s'approche, désormais à moins de 1.000 points. L'Allemand Alexander Zverev complète toujours le podium, devant le Grec Stefanos Tsitsipas, le quatrième demi-finaliste à Melbourne.

A noter l'entrée dans le Top 20 mondial de l'Espagnol Pablo Carreno, 17e (+4), et de l'Américain Taylor Fritz, 20e (+2), et le gain de quatre places également de Gaël Monfils, quart de finaliste à Melbourne et désormais 16e mondial.

Toujours côté français, Adrian Mannarino, éliminé en 8e de finale par Nadal en Australie, et Corentin Moutet font tous les deux un bond de 11 places. Ils pointent respectivement au 58e et au 89e rang mondial.

Benoît Paire, 54e mondial, gagne deux places et Richard Gasquet, 75e, grimpe de six rangs.

Arthur Rinderknech, en revanche, plonge de 12 places, au 60e rang mondial.

