Les grandes dates de la Seconde Guerre mondiale: 1939-1945

La Seconde Guerre mondiale a opposé les Alliés (États-Unis, URSS, Grande-Bretagne, France et Pologne, entre autres) à l’Axe (Allemagne, Japon, Italie et leurs satellites) de 1939 à 1945. Ce conflit planétaire a fait plus de 60 millions de victimes en six ans. Retour sur les grandes dates de la guerre la plus meurtrière de l’Histoire de l’humanité.

Publicité Lire la suite

En Allemagne, Adolf Hitler est nommé chancelier le 30 janvier 1933 par le président Hindenburg. Mais après le décès de ce dernier l'année suivante, Hitler se proclame Reichsführer et instaure un régime totalitaire dans le pays. En 1935, il viole le traité de Versailles en commençant à réarmer l’armée allemande. Après la création de l’Axe Berlin-Rome-Tokyo en novembre 1936, un an et demi plus tard Hitler annexe l’Autriche et revendique la région des Sudètes en Tchécoslovaquie. L’Europe entière tremble et se trouve impuissante face aux désirs de conquête du Führer.

1939

1er septembre : l’armée allemande envahit la Pologne en utilisant à la fois des véhicules blindés et l’aviation. Cette rapide progression sur le terrain est connue sous le nom de Blitzkrieg (« guerre éclair »). En seulement 27 jours, Varsovie est contrainte de capituler. La France et la Grande-Bretagne lancent un ultimatum à Hitler en lui sommant de retirer ses troupes de Pologne.

3 septembre : face au refus d’Hitler de quitter la Pologne, la France et la Grande-Bretagne n’ont pas d’autre choix que de déclarer la guerre à l’Allemagne. C’est le début officiel de la Seconde Guerre mondiale.

17 septembre : face à la rapide progression des troupes allemandes en Pologne, la Russie envahit à son tour la partie orientale de la Pologne pour protéger la population russe.

30 novembre : échec des pourparlers entre la Finlande et la Russie. L’Armée rouge commence son attaque contre la Finlande, qui résiste et fait douter Staline jusqu’au 13 février 1940 quand les deux pays signent un traité de paix.

1940

9 avril : Hitler lance l’opération « Weser » et envahit le Danemark et la Norvège.

10 mai : début de l’attaque sur le front de l’ouest. L’Allemagne envahit les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, puis progresse vers la France, en contournant la ligne Maginot. Le général Rommel franchit la Meuse au nord de Dinant ; le 20 mai, il arrive jusqu’à Arras et coupe l’armée des Alliés en deux. Les combats font rage dans la ville de Dunkerque.

10 juin : l’Italie déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne.

14 juin : les Allemands entrent dans Paris, alors que le gouvernement a fui à Bordeaux. Le président Lebrun nomme le maréchal Pétain président du Conseil à la place de Paul Reynaud. Deux jours plus tard, le général de Gaulle refuse l’idée de Pétain de signer un pacte avec Hitler et part à Londres.

18 juin : le général de Gaulle prépare un discours dans lequel il appelle les Français à la résistance. Le discours est enregistré et diffusé sur les ondes de la BBC. C'est le fameux appel du 18-Juin.

22 juin : l’armistice est signé à Rethondes, dans la forêt de Compiègne, entre le IIIe Reich et le gouvernement français. Pour l’occasion, Hitler a exigé que la cérémonie de signature se tienne dans le même wagon que celui dans lequel l’Allemagne avait signé l’armistice de 1918.

13 août : l’aviation allemande commence à bombarder l’Angleterre, c’est le début de l’opération « Otarie ». Hitler veut d’abord détruire la Royal Air Force, l’aviation britannique, en détruisant les aérodromes et les escadrilles. Puis, dans un deuxième temps, les avions allemands commencent à bombarder Londres à partir du 24 août 1940. Très rapidement, les Anglais ripostent en bombardant Berlin, ce qui fera reculer Hitler et retarder la suite de l‘opération « Otarie », prévue pour le printemps suivant.

28 octobre : rencontre entre Hitler et Mussolini. Hitler est furieux, car le Duce lui annonce que ses troupes ont envahi la Grèce. Hitler souhaitait que les Italiens contrôlent la Méditerranée, mais pas au-delà.

11 novembre : à Paris, sur la place de l’Étoile, les citoyens manifestent contre l’armistice. Ce rassemblement est considéré comme l’un des premiers actes publics de la résistance française.

1941

6 avril : à l’aube, la Luftwaffe (l’armée de l’Air allemande) bombarde la capitale de la Yougoslavie, Belgrade. Puis, les divisions blindées entrent par l’ouest à Ljubljana, Zagreb, Sarajevo et finalement Belgrade qui signe la capitulation le 17 avril. C’est la fin du royaume de Yougoslavie. Le même jour est proclamé la Croatie indépendante, qui adhère à l’Axe d’Hitler. En même temps, les troupes allemandes continuent vers le sud et envahissent la Grèce.

22 juin : l’Allemagne déclenche l’opération « Barbarossa » avec pour but d’envahir l’Union soviétique. Hitler rompt le pacte germano-soviétique.

19 juillet : les troupes allemandes encerclent Léningrad (Saint-Pétersbourg). C’est le plus long siège dans l’histoire des guerres. Il va en effet durer en tout huit cent soixante-douze jours.

3 novembre : opération « Citadelle », près de Koursk. La bataille de Koursk entre dans l’histoire comme la plus grande bataille de chars. Un mois plus tard, le 5 décembre, les divisions allemandes sont à quelques kilomètres de Moscou. Mais les soldats allemands sont épuisés par le rude hiver russe. Les renforts de l’Armée rouge arrivent de Sibérie où les soldats sont équipés et entraînés pour les combats en plein hiver et dans la neige. Les Allemands sont éloignés de Moscou.

30 novembre : environ 25 000 Juifs sont fusillés dans la forêt de Rumbula, près de Riga, en Lettonie.

7 décembre : sans déclaration de guerre, les Japonais attaquent la base navale américaine de Pearl Harbor, située sur l’île d’Oahu, dans le territoire américain d’Hawaï. Après cette attaque, les États-Unis entrent en guerre contre le Japon, l’Allemagne et l’Italie. Le 11 décembre, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, reçoit la déclaration officielle de guerre de la part de l’Allemagne et de l’Italie. La guerre s’étend sur la planète et devient mondiale. En décembre, puis au début de l’année 1942, les Japonais envahissent les Philippines, Singapour, les îles Salomon et l'Indonésie.

1942

3-6 juin : la bataille de Midway. La flotte américaine, sous commandement de l'amiral Nimitz, lance les combats contre la flotte japonaise dans le Pacifique Nord. Dans cette fulgurante victoire américaine, la flotte japonaise perd quatre porte-avions et reste très diminuée en armement. Les Japonais ne représentent plus une menace militaire.

19 août : débarquement à Dieppe (opération « Jubilée »). Les forces canadiennes tentent de s’emparer du port de Dieppe. Cette première opération des Alliées dans la France occupée se solde par un désastre pour les forces canadiennes. Mille cinq cents soldats trouvent la mort et plus de 3 000 sont faits prisonniers par les Allemands. Ce raid, dont le but n’était pas de reconquérir le territoire occupé mais de développer une stratégie d’un débarquement ultérieur, a coûté cher aux forces alliées.

1er septembre : les troupes allemandes, sous le commandement de Von Paulus, arrivent dans les faubourgs de Stalingrad, en Russie. L’une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale va se dérouler autour de la ville pendant six mois.

23 octobre : début de la bataille d’El-Alamein, en Égypte. Le général anglais Montgomery repousse les forces allemandes de l'Afrika Korps jusqu’au territoire tunisien.

3 novembre : les alliées remportent la bataille d’El-Alamein, qui marque un tournant dans la guerre contre Hitler. Les forces alliées ne vont plus connaître de défaite.

8 novembre : les alliées débarquent en Afrique du Nord, à Alger, Oran et Casablanca. Le général de Gaulle peut installer son gouvernement provisoire à Alger, en attendant la libération de Paris. Les troupes allemandes sont définitivement chassées du sol africain.

21 novembre : le général Joukov, aux commandes des troupes qui défendent Stalingrad, commence l’opération « Uranus » pour encercler la 6e armée allemande de Von Paulus.

1943

2 février : les Allemands capitulent à Stalingrad. De grandes pertes allemandes en hommes et en armes forcent Von Paulus à battre en retraite de plus de 600 kilomètres. La bataille de Stalingrad démontre que Hitler n’est plus invincible et que sa stratégie militaire comporte de nombreuses failles.

27 mai : Jean Moulin fonde le Conseil national de la Résistance.

5 juillet : opération « Citadelle ». Les forces allemandes tentent de garder leurs positions en Union soviétique et projettent de s’emparer de Koursk. Mais l’Armée rouge, apprenant, grâce à des messages interceptés, que l’armée allemande compte utiliser plus de 2 700 chars Panther, aligne plus de 3 600 chars russes. C’est l’une des plus grandes batailles de blindés.

13 juillet : devant la résistance russe à Koursk, Hitler décide le repli de ses troupes vers l’Italie.

25 juillet : Mussolini est renversé. Le roi d’Italie, Victor-Emmanuel III, l’oblige à quitter le pouvoir en lui disant : « Je regrette, mais vous êtes l’homme le plus haï d’Italie ». Le lendemain, Mussolini est arrêté et Badoglio nommé Premier ministre. Il souhaite négocier la paix avec les Alliés.

5 octobre : libération de la Corse. C’est le premier territoire libéré de la France métropolitaine.

28 novembre : début de la conférence de Téhéran. Staline, Roosevelt et Churchill planifient les opérations pour l’année 1944. Ils décident aussi que l’Allemagne doit capituler sans conditions et prévoient son démembrement à la fin de la guerre. L’idée d’un débarquement en Normandie naît lors de cette réunion ainsi que la création de la future organisation des Nations unies.

1944

27 janvier : fin du siège de Léningrad, qui a duré huit cent soixante-douze jours et fait plus d’un million de morts.

8 avril : l’Armée rouge arrive en Roumanie et en Tchécoslovaquie.

6 juin : Débarquement de Normandie, le « D-Day ». Les Alliés, principalement les Anglo-Américains et Canadiens, débarquent en Normandie. L’opération, du nom de code « Neptune », est conduite par le général américain Dwight David Eisenhower. Objectif : pénétrer le territoire français et libérer la France des Allemands.

15 août : Débarquement en Provence des Alliés. Deux cent trente mille soldats des forces françaises débarquent pour participer à la libération de la France. La moitié des effectifs sont maghrébins, un tiers pieds-noirs, dix pour cent viennent d’Afrique subsaharienne. En quinze jours, la Provence est libérée. Si les Alliés ont été longtemps immobilisés par la bataille du Cotentin en Normandie, les troupes de l’opération « Anvil Dragoon » atteindront Lyon avec deux mois d’avance sur le calendrier prévu. Pour la première fois, la guerre éclair a changé de camp.

25 août : Libération de Paris. La 2e division blindée du général Leclerc libère la capitale avec l'aide de la Résistance. Paris est libérée après quatre année d’occupation allemande. Le lendemain, le général de Gaulle descend les Champs-Élysées.

26 octobre : bataille du golfe de Leyte, au large des Philippines. Remportée par les États-Unis et l’Australie, c’est la plus grande bataille navale de l’histoire. La flotte de l’Empire japonais est détruite. Pour la première fois, le Japon utilise des avions-suicide : les kamikazes.

1945

25 janvier : bataille des Ardennes. Les Alliés remportent encore une victoire importante contre l’Allemagne. Un succès qui précipite la chute du IIIe Reich en épuisant les meilleures unités allemandes et facilite l’offensive soviétique en cours sur le front de l’Est.

27 janvier : les soldats soviétiques libèrent le camp de concentration d’Auschwitz. Il n’y reste plus que 7 000 survivants épuisés et en mauvaise santé, incapables de se déplacer. Quelques jours auparavant, le 18 janvier, les SS allemands avaient tué près de 60 000 personnes avant de quitter ce camp de la mort.

4 février : Conférence de Yalta. Roosevelt, Churchill et Staline décident le partage de l’Allemagne en quatre zones militaires d’occupation.

12 avril : mort du président américain Roosevelt.

28 avril : Mussolini est pendu par les partisans italiens.

30 avril : suicide d’Hitler dans son bunker de Berlin. Deux semaines auparavant, le 16 avril, l’Armée rouge lance la bataille de Berlin. Les forces soviétiques rejoignent les troupes américaines le 25 avril 1945 sur l’Elbe à Torgau. Hitler sait désormais que la fin de la guerre approche et que sa chute est inévitable.

8 mai : en l’absence du Führer, les Allemands capitulent sans conditions à Berlin. C’est la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe qui a fait entre 50 et 60 millions de morts, dont une grande majorité de civils.

6 août : au Japon, les États-Unis larguent une bombe nucléaire sur la ville de Hiroshima, causant la mort de plus de 100 000 personnes.

9 août : les Américains larguent une deuxième bombe atomique sur le Japon, cette fois à Nagasaki, faisant plus de 60 000 victimes.

2 septembre : le Japon capitule et signe la reddition à bord du cuirassé américain USS Missouri, au large de Tokyo. C’est la fin de la guerre du Pacifique et la fin de la Seconde Guerre mondiale.

24 octobre : création de l’Organisation des Nations unies (ONU), avec pour principal objectif le maintien de la paix et la sécurité dans le monde.

20 novembre : début du procès de Nuremberg. Les principaux dirigeants du IIIe Reich sont jugés pour des crimes de guerre par un tribunal international.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne