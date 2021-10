Les volcans : un spectacle dangereux

La région proche du volcan Calbuco, dans le sud du Chili, a été placée en alerte rouge, après l'éruption du volcan, le 22 avril 2015. © Rafael Arenas / Reuters

Texte par : Nenad Tomic 5 mn

À la surface de notre planète, il y a plusieurs centaines de volcans en activité et chaque année les géologues enregistrent entre 30 et 50 éruptions plus ou moins importantes. Lors de l’éruption, les volcans offrent un spectacle à couper le souffle, mais se révèlent très dangereux pour la population avoisinante. Il y a plus de 2000 ans, la ville de Pompéi et sa population est décimée par le Vésuve au sud de l’Italie, alors qu’en 1883, le volcan Krakatoa en Indonésie fait des dizaines de milliers de victimes. Afin de comprendre ce phénomène naturel de notre planète, nous allons nous interroger sur leur formation, leurs différentes formes et leur répartition à la surface du globe.