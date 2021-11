Les séismes : un phénomène bref et dévastateur

Un tremblement de terre ne dure que quelques secondes en général mais provoque souvent des dégâts matériels et humains considérables sans prévenir. Les souvenirs sont encore vifs des catastrophes qui ont touché la Thaïlande et les pays avoisinants en décembre 2004, Haïti en 2010 ou les îles japonaises en mars 2011. Les séismes sont le résultat du mouvement perpétuel du manteau terrestre et de la lithosphère et se produisent dans les zones bien précises.

Qu’est-ce qu’un séisme ?

Le séisme ou tremblement de terre est le résultat du mouvement des blocs de roches dans les profondeurs de l’écorce terrestre. En effet, le séisme provient de la fracturation des roches en profondeur due à une grande accumulation d'énergie qui se libère au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est dépassé.

Il faut préciser que la croûte terrestre est constituée de plusieurs grandes plaques qui interagissent les unes avec les autres. Ces plaques sont appelées « les plaques tectoniques » et selon les endroits, elles s’écartent, convergent ou coulissent. Les failles sismiques sont localisées la plupart du temps sur les bords des plaques tectoniques et représentent une sorte de témoin des déformations provoqué par le mouvement entre deux blocs. La très grande majorité des séismes se produit dans les zones des limites de ces plaques quand l’énergie accumulée fait céder la faille.

Les séismes se produisent dans la croûte terrestre à une profondeur d’environ 15 à 20 kilomètres. Le lieu exact où le séisme se produit s’appelle le foyer alors que l’endroit à la verticale sur la surface terrestre où les ondes sismiques sont ressenties est l’épicentre.

Comment mesurer la force des séismes ?

La puissance des secousses provoquées par un séisme se mesure par la magnitude et l’intensité.

La magnitude correspond à l’énergie sismique libérée lors de la rupture de la faille. Elle est calculée à partir de l'amplitude du mouvement du sol enregistrée par des instruments sismologiques. Lorsqu’un tremblement de terre se produit, pour illustrer la puissance de l’évènement les médias mentionnent très souvent la magnitude de Richter. C’est l’échelle établie par le sismologue américain Charles Francis Richter en 1935. Il a comparé les séismes qui se sont produits en Californie, mesurés avec un certain type d’instruments et à une relative proximité de l’épicentre. Mais l’échelle de Richter a évolué depuis. Dans la seconde moitié du XXe siècle, les chercheurs ont découvert qu'un degré de plus sur l’échelle de magnitude correspondait à une quantité d’énergie libérée trente fois supérieure au degré précédent !

Pour caractériser la sévérité de la secousse sismique au sol, les sismologues ont établi des échelles d'intensité. Elles sont fondées sur l'observation des effets et des conséquences à un endroit sur les personnes, les bâtiments et l'environnement en général. Il existe plusieurs échelles d’intensité : l'échelle Rossi-Forel (RF), l'échelle Medvedev-Sponheuer-Karnik (MSK), l'échelle de Mercalli (MM) ou l’échelle macrosismique européenne (EMS98).

Les zones sismiques dans le monde

En observant l’histoire des séismes et leurs foyers, les scientifiques ont établi les zones précises où surviennent le plus souvent les tremblements de terre. Les zones à forte activité sismique correspondent, comme pour l’activité volcanique, aux bordures des plaques tectoniques. C’est le résultat de l’activité permanente de la lithosphère.

Le pourtour de l’océan Pacifique est particulièrement exposé aux séismes. La plaque océanique s’enfonce sous les continents qui l’entourent. C’est le phénomène de subduction qui se traduit par de nombreux glissements le long des failles causant de puissants séismes comme au Japon, au Chili, en Indonésie, tout le long de la Nouvelle-Zélande ou sur la côte Ouest américaine et mexicaine.

Quand deux plaques tectoniques entrent en collision, elles se frottent l’une contre l’autre. Ce phénomène de collision ou extension, concerne surtout les régions comme le nord-ouest de l'Afrique, la Méditerranée, les Alpes, les Balkans, le Caucase, l'Himalaya et le nord de l’Australie.

Le séisme qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 est la conséquence de collision des deux plaques : la plaque nord-américaine au nord et la plaque caraïbe au sud. Le séisme a été provoqué par la rupture de la faille Enriquillo qui passe par la capitale Port-au-Prince d’ouest en est et sur une longueur d’environ cent kilomètres. Les conséquences sont désastreuses : plus de 230 000 morts, environ 300 000 blessés et des villes détruites à 90%.

Par ailleurs, les zones sismiques à foyer peu profond se situent aussi sous les océans et au bord des chaines volcaniques. Il n’est pas rare que les sismographes enregistrent les secousses lors des éruptions volcaniques qui sont le résultat du déplacement de magma et de cassure des roches.

Les tsunamis

L’une des conséquences des séismes qui se produisent entre deux plaques océaniques est le phénomène de raz de marée, le plus souvent appelé tsunami (en japonais « vague du port »). Lorsque les secousses provoquent un déplacement de grandes quantités d’eau, celles-ci vont submerger le littoral, avec des vagues mesurant parfois des dizaines de mètres de haut. La vitesse de propagation de telles vagues est liée à la puissance du séisme et peut aller de 500 à 800 km/h. En clair, un tsunami provoqué par un séisme dont l’épicentre est à 1000 km des côtes peut les atteindre environ 2 heures plus tard. Le 26 décembre 2004, l'île de Sumatra en Indonésie a connu l’un des plus forts séismes jamais enregistrés jusqu’à présent (magnitude 9,3). Les secousses ont engendré un gigantesque tsunami qui s'est propagé dans tout le golfe du Bengale et dans l'océan indien. Les conséquences ont été désastreuses dans toute la région : plus de 250 000 morts et disparus et des destructions apocalyptiques dans des pays bordant l’océan Indien : l’Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka, l’Inde, les Maldives, la Malaisie, la Somalie, la Tanzanie ou encore le Kenya. Le 11 mars 2011, le puissant séisme au large des côtes japonaises a provoqué le tsunami qui est à l’origine de l’une des plus grandes catastrophes nucléaires à la centrale de Fukushima.

