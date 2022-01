Depuis 400 ans, Molière, sans frontières ?

L’homme qui incarne le théâtre français, et auquel on emprunte le nom de scène pour qualifier la langue française, « langue de Molière », l’auteur francophone le plus traduit lu et joué dans le monde entier, sera fêté en 2022 de multiples manières, pour les quatre cents ans de sa naissance.

Publicité Lire la suite

Gloire nationale à n’en pas douter malgré les quatre siècles écoulés, et dont les pièces sont toujours d’actualité par la drôlerie de la satire, le goût de la liberté et de la rébellion qu’elles véhiculent face à toutes les tyrannies et les hypocrisies, celle des puissants, des pères, des maris, des tartuffes, des ridicules et des précieuses.

Pour cette enquête aux contours si riches, nous aurons pour guide avisé du pays de Molière, Martial Poirson, professeur d’histoire culturelle, scénariste, essayiste et commissaire de l’exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale à Versailles.

Découvrez ou redécouvrez Molière côté jardin : l’homme qu’il était, l’œuvre qu’il a écrite et jouée, et l’héritage flamboyant qu’il a laissé en France et dans le monde.

Un Français universel

Qu’est-ce qui dans la vie de Jean-Baptiste Poquelin a permis à cet homme du 17ᵉ siècle de devenir sous le nom de Molière le dramaturge français le plus connu, traduit et joué dans le monde ? Et, de donner son nom, entre autres, à la langue française ? Qu’est-ce qui a permis à l’homme de devenir l’auteur ? Comment la trentaine de pièces qui met en scène des caractères humains du 17ᵉ siècle français a pu si souvent inspirer des adaptations sous toutes les latitudes ?

C’est le génie de Molière, ami du roi et en même temps du peuple, dont il portait la parole, par la transgression du rire ! Les réponses de Martial Poirson :

Molière sans frontières

L’héritage de Molière est donc mondial et a trouvé partout des adaptations possibles. En ce qui concerne l’aire francophone de l’Afrique, et notamment le Maghreb, il occupe évidemment une place centrale, mais si Molière est arrivé dans les malles du colonisateur, il a transmis en même temps que sa langue, son arme de transgression massive, et de libération, par le rire…

Comment l’auteur francophone le plus connu dans le monde y est-il traduit et perçu ? Les réponses de Martial Poirson, organisateur du colloque Molière sans frontières organisé au Théâtre Montansier de Versailles les 9 et 10 juin prochain, et qui sera l’occasion d’aller voir Molière tel qu’il est traduit, joué et perçu dans les différentes aires linguistiques et culturelles.

En Afrique comme dans les autres aires culturelles, des États-Unis jusqu’en Chine, en passant par l’Amérique latine, le Portugal, la Roumanie, la Russie, le Cambodge et le Vietnam, les rédactions de langues étrangères de RFI iront, pendant l'année 2022, sur les traces de ce Molière universel qui brille dans bien d’autres langues que la sienne. À suivre...

2022 Année Molière : demandez le programme !

L'exposition Molière, la fabrique d’une gloire nationale, se tient du 15 janvier au 17 avril 2022 à l'Espace Richaud à Versailles. Explications de Martial Poirson, le commissaire de l’exposition qui met en scène près de 200 œuvres autour de la généalogie du grand homme, de la fabrique d’une légende, du mythe revisité.

L’exposition sera suivie des autres temps forts des célébrations de la ville de Versailles : en mai l’inauguration d’une statue de Molière, et au mois de juin, le Mois Molière, 26ᵉ édition qui multiplie les animations et spectacles moliéresques dans les théâtres et les rues de la ville, notamment au Théâtre Montansier où se tiendra le colloque sur Molière sans frontières. Explications du créateur de ce festival qui rassemble chaque année plus d’une centaine de milliers de personnes et actuel maire de Versailles, François de Mazières.

Pour aller plus loin Molière, du saltimbanque au favori . Dunod Graphic, un roman graphique de Martial Poirson et Rachid Marai, 2022.

Dunod Graphic, un roman graphique de Martial Poirson et Rachid Marai, 2022. Molière, La Fabrique d’une gloire nationale , de Martial Poirson, Seuil -Beaux livres, 2022.

, de Martial Poirson, Seuil -Beaux livres, 2022. M comme Molière : Martial Poirson et Jean-Pierre Aubrit, 2022.

Martial Poirson et Jean-Pierre Aubrit, 2022. L'Atlas Molière , de C. DeAlberto & J. Grandin (infographies) et C. Schuwey (textes et sources), Les Arènes, 2022.

, de C. DeAlberto & J. Grandin (infographies) et C. Schuwey (textes et sources), Les Arènes, 2022. Moliere : The Complete Richard Wilbur Translations,2022.

The Complete Richard Wilbur Translations,2022. Le monde selon Molière , Christophe Barbier , Tallandier, 2021.

, , Tallandier, 2021. Le dictionnaire amoureux de Molière , Francis Huster, Plon, 2021.

, Francis Huster, Plon, 2021. Le Paris de Molière , Jacqueline Razgonnikoff, Editions Alexandrines, réédition 2021.

, Jacqueline Razgonnikoff, Editions Alexandrines, réédition 2021. Molière , de Georges Forestier, Gallimard, 2018.

, de Georges Forestier, Gallimard, 2018. Le roman de Monsieur de Molière, Mikhail Boulgakov, 1933-1962, Gallimard.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne