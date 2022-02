Environnement: les marées noires les plus importantes de l’histoire

Véritables traumatismes pour les régions touchées, les grandes marées noires sont des événements spectaculaires et tragiques, qui jalonnent l'histoire du transport maritime d'hydrocarbures, avec un impact à la fois écologique, économique et sanitaire.

Publicité Lire la suite

Une des plus importantes catastrophes fut celle d'Ixtoc-one, une plate-forme pétrolière d'exploration mexicaine de la Pemex située dans le golfe du Mexique, à 960 km au sud du Texas. Le 3 juin 1979, à la suite d'une manœuvre, le pétrole est violemment expulsé du puits et prend feu. La plate-forme incendiée s'écroule et commence à libérer son pétrole dans les eaux du golfe au rythme de 4500 tonnes par jour pendant neuf mois, entre juin 1979 et mars 1980, faisant de cet accident une des plus importantes marées noires de l'histoire. Ce n'est que le 23 mars 1980 que l'échappement d'hydrocarbures est endigué. Au total, ce sont entre 470 000 et 1 500 000 tonnes de pétrole qui se seront échappées. Entre le tiers et la moitié de ce pétrole a brûlé, provoquant une vaste pollution atmosphérique. Le reste s'est répandu à travers le golfe du Mexique sous forme de nappes dérivantes.

Autre grande catastrophe : le naufrage du Torrey Canyon, le 18 mars 1967. Le pétrolier de la filiale libérienne de l'Union Oil Company of California, compagnie américaine, chargée de 120 000 tonnes de brut, s’échoue entre les îles Sorlingues et la côte britannique. Malgré une mobilisation de tous les moyens de lutte disponibles, plusieurs nappes de pétrole dérivent dans la Manche, venant toucher les côtes britanniques et françaises. Il se révélera plus tard que certains des dispersants utilisés pour la lutte étaient plus toxiques que le pétrole.

Cet accident donne naissance, en Europe, aux premières politiques de prévention et de lutte contre les grandes marées noires. L’échouement du Torrey Canyon fut à l’origine d’une catastrophe écologique majeure et sans précédent dans l’histoire du transport maritime. Cet évènement fut à la base d’une prise de conscience, par les populations européennes, de la vulnérabilité de leurs côtes.

En mars 1978, le naufrage de l'Amoco Cadiz*, un pétrolier « supertanker », au large des côtes bretonnes, provoqua une marée noire considérée, aujourd'hui encore, comme l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire. Le 16 mars 1978, l'Amoco Cadiz, un pétrolier de 234 000 tonnes construit en 1974, immatriculé au Libéria et affrété par la compagnie américaine Amoco Transport, filiale de la Standard Oil, s'échouait au large des côtes bretonnes, en face du village de Portsall.

La proue de l'Amoco Cadiz dépasse de l'eau comme un requin géant, avant de sombrer par 30 m de fond au large de Portsall (Finistère), le 30 mars 1978. © Pierre Vauthey/Sygma via Getty

Il s'est avéré que la marine nationale était relativement impuissante dans cette situation. En effet, sur les trois remorqueurs de haute mer affectés à la zone où a eu lieu le naufrage, seul le Malabar était disponible mais à une dizaine d'heures de route du lieu de l'accident. Le deuxième remorqueur était en maintenance et l'autre était en mission au large de Terre-Neuve. D'autre part, les remorqueurs de haute mer de la marine sont destinés à porter assistance aux sous-marins nucléaires qui ne déplacent que 9 000 tonnes. Ils sont donc moins puissants.

En 19 juillet 1979, deux superpétroliers, l’Atlantic Empress et l’Agean Captain, transportant respectivement 276 000 tonnes et 200 000 tonnes de brut, entrent en collision lors d’une tempête au large de l’île de Tobago, dans la mer des Caraïbes. Les deux navires prennent feu, faisant 26 victimes sur l’Atlantic Empress. Les opérations de sauvetage et de remorquage ne viennent pas à bout de l’incendie et des explosions successives, et le navire finit par couler dans la nuit du 2 août. L’Agean Captain subit moins de dommages et est remorquéjusqu’à l’île de Curaçao sans perdre trop de pétrole. Au total, 280 000 tonnes d’hydrocarbures seront déversées en mer.

En 1989, le pétrolier américain l’Exxon Valdez s'échoue sur la côte de l'Alaska, provoquant une importante marée noire en déversant 37 000 tonnes d’hydrocarbures dans la mer. Cette catastrophe eut un grand retentissement aux États-Unis et entraina des modifications significatives de la législation américaine sur le transport maritime, en particulier de pétrole.

Le 28 mai 1991, le pétrolier libérien ABT Summer qui fait route vers Rotterdam, chargé de 260 000 tonnes de brut iranien, explose à 1300 km des côtes de l’Angola. La déflagration, dont l’origine reste inconnue, provoque un incendie qui ravage rapidement le navire pendant que la cargaison se déverse en mer, formant une nappe d’hydrocarbures de 130 km2. L’arrivée des opérations de sauvetage permettent de secourir 27 membres d’équipage, mais on déplore un mort et 4 disparus. Le 1er juin, après avoir brûlé pendant trois jours, l’ABT Summer coule dans les profondeurs des eaux de l’océan Atlantique.

L’Erika, un pétrolier battant pavillon maltais (pavillon de complaisance), construit en 1975 et affrété par la société Total-Fina-Elf, fait naufrage le 12 décembre 1999 au large de la Bretagne, lors d'un transport de 37 000 tonnes de fuel lourd en provenance de Dunkerque et à destination de Livourne en Italie.

Le pétrolier Prestige Oil, battant pavillon des Bahamas, coule le 19 novembre 2002 au large de la côte nord-ouest de l'Espagne. © Spanish Armada/Getty

Le 13 novembre 2002, le Prestige, un pétrolier en transit entre la Lettonie et Gibraltar, au large du cap Finisterre, près des côtes de Galice au nord-ouest de l'Espagne lance un appel de détresse (Mayday). Dans la tempête, une brèche de 50 mètres s’ouvre dans son flanc droit. L'équipage est évacué le 14 novembre, et le 16, alors que plus de 5 000 tonnes de fioul se sont déjà répandues polluant le littoral sur plusieurs dizaines de kilomètres, le gouvernement espagnol le fait remorquer loin au large. Après plusieurs tentatives de remorquage vers le nord-ouest, puis vers le sud, le 19 novembre 2002, le navire se brise en deux à 270 km des côtes de la Galice et coule par 3 500 mètres de fond. Pendant les opérations de remorquage, il a perdu de 5 à 10 000 tonnes de fioul lourd. Sa cargaison est de 77 000 tonnes de fioul lourd. Le navire ayant de nombreuses fissures, le fioul continue de s'échapper, les estimations parlent de 125 tonnes par jour au bout de quatre semaines. Une gigantesque marée noire va souiller les côtes de Galice, du Portugal, du Pays basque, d'Aquitaine, de Vendée, et du sud de la Bretagne.

Le 23 janvier 2010, Une collision intervenue entre un remorqueur et un pétrolier est à l'origine d'une marée noire qui s'étale au large de Port-Arthur, au Texas. Ce sont presque deux millions de litres de pétrole qui sont déversés après la collision entre le remorqueur Dixie Vengance et l'Eagle Atome qui s'apprêtait à livrer du pétrole à une raffinerie de Beaumont. Les autorités texanes et fédérales installent immédiatement un barrage flottant de près de 1,2 km afin de contenir la fuite du pétrolier. La collision provoquera le déversement dans la mer de 1,7 million de litres de pétrole brut.

Des bateaux de pompiers luttent contre un incendie sur la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique, le 21 avril 2010. © U.S. Coast Guard via AP

Le 20 avril 2010 dans le Golfe du Mexique, la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon exploitée par le géant britannique BP explose et prend feu, tuant 11 personnes et en blessant 17 autres. Les secours parviennent à évacuer 115 personnes sur les 126 travaillant sur la plate-forme qui coule, deux jours plus tard. Trois fuites d’hydrocarbures provoquent une marée noire sans précédent, déversant plus de 600 000 tonnes de brut dans les eaux du golfe, à 68 km des côtes américaines pendant 87 jours. Les conséquences écologiques sont désastreuses. Le 30 avril, les premières nappes atteignent la Louisiane, souillant les côtes et infiltrant les écosystèmes fragiles des bayous jusque dans le delta du Mississipi. En juin, la marée noire s’étend sur un rayon de 320 km, tuant des millions de poissons, d’oiseaux et de mammifères marins. Dix ans plus tard, les écosystèmes ne sont pas encore rétablis. En 2014, BP est reconnu coupable de « négligence grossière ou malveillance délibérée » et condamné à verser 55 milliards de dollars en frais judiciaires, en dédommagements aux parties civiles et en frais de nettoyage. Le géant britannique sera mêlé à un autre scandale environnemental et sanitaire à travers l’usage du Corexit, un composé chimique utilisé pour disperser le pétrole qui se révèlera être 52 fois plus toxique que le pétrole lui-même.

Le 6 janvier 2018, le pétrolier iranien MT Sanchi entre en collision avec le CF Crystal, un vraquier hongkongais, à 300 km au large de Shanghai. Chargé de 136 000 tonnes de condensat, un hydrocarbure ultraléger extrêmement inflammable, il prend feu, avec 32 marins à son bord. Poussé par des vents violents, il dérive pendant six jours, déversant sa cargaison dans la mer de Chine orientale, provoquant une nappe de pétrole de 20 km de long. Les tentatives d’extinction et de sauvetage par les autorités chinoises échouent. Le 14 janvier, le navire finit par exploser entièrement et sombre par 115 m de fond près de l’archipel japonais Ryukyu. Trois corps sont retrouvés les jours suivants et les 29 autres membres d’équipage sont portés disparus. Une partie du condensat qui s’échappe du bateau brûle à la surface, causant une importante pollution atmosphérique. Les 1000 tonnes de fioul servant à alimenter le pétrolier aggravent la situation. Le 15 janvier, trois nappes distinctes sont identifiées, totalisant une surface de plus de 300 km2. Malgré l’intervention d’une soixantaine d’opérations de lutte contre la pollution, l’impact sur l’écosystème marin le plus riche de la mer de Chine orientale est considérable, avec des répercussions à long terme sur la faune locale.

Cette photo aérienne prise le 16 août 2020 montre le vraquier MV Wakashio qui s'est échoué puis brisé en deux près du parc marin de Blue Bay, à l'île Maurice. © AFP

Le 25 juillet 2020, le vraquier japonais MV Wakashio s’échoue sur le récif de la Point d’Esny au sud-est de l’île Maurice, avec 200 tonnes de gazole et 3800 tonnes de fioul à son bord. Le 6 août, alors que la détérioration de la météo retarde les opérations de sauvetage, une brèche est identifiée dans la coque du navire, provoquant une fuite d’hydrocarbures. Les bouées déployées n’empêchent pas les eaux bleues des lagons de virer au noir, laissant craindre une importante catastrophe environnementale pour les sanctuaires marins. Trois jours plus tard, un tiers des 3800 tonnes de carburant s’est déversé dans les eaux des lagons, souillant plus de 10 km de côtes. Le 12 août, les autorités mauriciennes annoncent que tous les réservoirs ont été vidés. Le 15 août, le MV Wakashio se brise en deux et les 100 tonnes de gazole encore présentes dans ses cuves inquiètent. Mais la rupture, moins brutale que prévue, ne provoque pas de nouvelle pollution. La proue du bateau est remorquée et coulée au large, à plus de 3000 m de profondeur ; le démantèlement de la poupe dure près d’un an et se termine en janvier 2022. Le 27 décembre 2021, le capitaine du MV Wakashio qui a reconnu être ivre au moment de la catastrophe,est condamné à 20 mois de prison. Et face à l’ampleur des dégâts écologiques, l’armateur japonais reconnait sa responsabilité et s’engage à verser 8 millions d’euros pour le nettoyage et la protection des côtes et récifs, en plus des indemnisations demandées par les autorités mauriciennes.

Le 15 janvier 2022, un accident survient lors du déchargement d’un tanker à la raffinerie La Pampilla, près de Lima au Pérou, provoquant une importante marée noire. Les courants marins emportent les hydrocarbures à plus de 140 km au nord de Lima, souillant près de 180 hectares de littoral et plus de 700 hectares de zone maritime, entrainant la mort de milliers de poissons et d’animaux marins. Toutes les activités économiques et surtout la pêche, sont à l’arrêt. Le gouvernement péruvien décrète « une urgence environnementale de 90 jours » et annonce des mesures contre Repsol, la compagnie pétrolière espagnole exploitant la raffinerie, qu’il tient pour responsable. Fin janvier, on estime la fuite à 12 000 barils de pétrole, l’équivalent de 1700 tonnes. Le 3 février, Repsol annonce le début des opérations de nettoyage.

*Le sous-marin d'Ixtoc-1, qui a provoqué la marée noire du golfe du Mexique en juin 1979, mesurait trois Amoco Cadiz.

Article initialement publié le 30/04/2010.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne