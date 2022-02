L'expression «communauté internationale»: de la fiction au mythe

Elle cristallise les divergences entre différents courants de l’étude des relations internationales. Tous sont d’accord sur un point : scientifiquement, l’expression « communauté internationale » ne veut rien dire. Une partie des experts va donc en déduire qu’elle est un concept nul et non avenu, quand d’autres vont considérer qu’un terme non-scientifique n’est pas nécessairement dénué d’intérêt.

La « communauté internationale » est partout. Rien que sur le site de RFI, on trouve plus de 20 000 mentions. C’est peu dire que la formule est servie à toutes les sauces médiatiques : des lancements de missiles nord-coréens « condamnés par la communauté internationale », qui « s'indigne » après un massacre ou une condamnation arbitraire avant « d’exiger » la libération d’un militant.

Dans un document de travail de juillet 2002, le sociologue français Francis Chateauraynaud a analysé son utilisation dans la presse, entre 1987 et 2002, en se basant sur les journaux Le Monde, le Monde diplomatique et Libération. Il dénombrait plus de 12 000 occurrences. Il y a 30 ans déjà, l’expression était couramment utilisée, avec une augmentation substantielle à la fin des années 1990.

La communauté internationale "doit aider le #Liban à mettre un terme à sa crise économique", plaide Gallagher https://t.co/NXsyGPTu29 — L'Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) February 2, 2022

Mais qu’est-ce que cette communauté internationale ? Ne serait-elle pas l'Organisation des Nations unies, tout simplement ? Pas vraiment. Car encore récemment, certains observateurs les dissociaient, comme le journal suisse Le Matin : « Birmanie : L’ONU demande à la communauté internationale de se remobiliser ». Cette entité abstraite serait-elle alors un simple mirage qui n’aurait aucune réalité, aucun impact sur la marche du monde ? Pas non plus.

Pour Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po et spécialiste des relations internationales, il n’y a pas de bonne réponse. « Ça m’arrive rarement, mais je me sens assez centriste dans ce cas précis », précise-t-il d’une voix malicieuse au téléphone.

Inexistante au sens strict, mais pas inintéressante

Parmi les innombrables courants de l’étude des relations internationales, l’un des plus anciens est le courant réaliste. Pour ces chercheurs, qui trouvent leurs racines chez le philosophe anglais Thomas Hobbs à la fin du XVIIe siècle, la scène internationale est une arène de gladiateurs, où les puissants s’observent « dans l'état et la posture de gladiateurs, leurs armes pointées, et leurs yeux fixés les uns sur les autres », écrit-il dans Le Léviathan. Pierre Hassner, du courant réaliste, a logiquement décrié l’usage du terme, qui ne peut être qu’un mirage instrumentalisé par et pour les puissants.

D’autres courants, notamment à l’école anglaise des relations internationales, n’emploient pas le terme de « communauté internationale » mais celui de « société internationale », pour dire, contrairement aux réalistes, qu’il y a certes concurrence et compétitions entre acteurs et entre États des relations internationales, mais aussi des éléments de convergence parce qu’ils peuvent se retrouver sur des mêmes normes des mêmes valeurs des mêmes opinions.

Le porte-avions de classe Nimitz USS Carl Vinson (CVN 70) et d'autres navires américains effectuent une cérémonie de passage avec la Force maritime d'autodéfense du Japon dans l'océan Pacifique, le 19 septembre 2021. AP - MC2 Haydn Smith

Le fait est que le terme n’existe pas comme concept dans la littérature des études de relations internationales. Bertrand Badie confirme : « Au sens strict du terme, le mot n’est pas conceptualisé. Au sens scientifique du terme, “communauté” renvoie à une solidarité forte. De nature affective, innée. Il n’y a pas de communauté internationale, car il n’y a pas de solidarité spontanée entre les différents acteurs de la scène internationale, c’est absolument évident. »

Pour autant, cela ne veut pas dire que le terme n’a aucun intérêt. « Il faut faire attention, car c’est devenu un lieu commun de condamner l’usage de la formule “communauté internationale” », prévient le professeur. « Ce sont souvent des condamnations intéressées qui veulent accréditer une certaine vision du monde qui n’est pas partagée par tout le monde. (...) Si vous faites un usage construit, argumenté empiriquement et démontré du terme, cela peut donner des choses intéressantes. »

La communauté internationale comme force morale

Francis Chateauraynaud, sociologue de tradition pragmatique à l’origine du terme « lanceur d’alerte », s’est intéressé aux discours : comment les choses sont nommées et quel effet cette désignation produit. Pour le sociologue, la « communauté internationale » est une entéléchie morale, une force qui se suffit à elle-même : il suffit de l’invoquer pour lui octroyer une force morale. « Dans la majorité des usages de la formule, il y a une dimension de jugement moral, en réaction à des exactions vis-à-vis des droits humains, à des problèmes de conflictualité, à des problèmes d’États voyous », précise le sociologue.

Pour ce dernier, l’augmentation des interconnexions numériques permet son irruption dans les discours quelques minutes après un événement. « Un enfant qui échoue sur une plage peut marquer la communauté internationale, elle est en émoi. C’est assez aberrant, car c’est une entité abstraite, pas une personne. Dans le meilleur des cas, c’est une personne morale, car représentée par une instance, le Giec, l’ONU, l’OMS… elle prend des formes différentes selon les objets dont elle s’empare. »

Un pays de l’otan, la Turquie vient de bombarder des villages kurdes. Allo la communauté internationale ? https://t.co/0bVI7w2hhb — Paul Moreira (@PaulMoreiraPLTV) February 3, 2022

Dans un monde digitalisé, la société civile, les organisations non gouvernementales, les militants, tenteraient donc de s’emparer de ce récit. Wikileaks, par exemple, ferait partie de ce mouvement qui consiste à reconfigurer la communauté internationale sous la forme d’un pouvoir citoyen et de médias citoyens. « Ils se dressent contre l’idée que les institutions les plus cristallisées, les institutions internationales, seraient, dans une définition un peu triviale, la réalisation de la communauté internationale. Pour eux, il faut que des citoyens s’emparent d’un certain nombre d’enjeux, dont le traitement de l’information pour la réaliser vraiment. »

Un mythe en prise avec la réalité

Bertrand Badie, tout en précisant de nouveau qu’il ne valide pas son existence scientifique – « Ne me rangez pas parmi les ardents défenseurs du concept, je ne veux pas recevoir des menaces de mort ! » ironise-t-il –, considère que sans être un phénomène abouti, il en existe des ébauches.

L'expression « communauté internationale » est plus présent qu’en 1945, et de plus en plus en prise avec la réalité. « En 1945, parler de “communauté internationale” quand les trois quarts de la planète étaient difficilement accessibles et sous le joug colonial ça n’avait pas vraiment de sens », balaye-t-il.

Le professeur émérite évoque lui aussi l’augmentation des télécommunications. « Il y a plus de “communauté internationale” aujourd’hui qu’hier, parce que les gens se voient plus, interagissent plus, partagent plus. Aujourd’hui, il y a 193 États souverains et une grande partie du monde est relié par Internet. Mais le digital peut autant produire du conflit que du consensus… À rebours de l’image d’une “communauté internationale” ! », nuance-t-il.

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'exprime lors de la COP26 à Glasgow, en Écosse, jeudi 11 novembre 2021. Touchés comme une communauté internationale, les États peinent à travailler efficacement ensemble contre les crises écologiques. AP - Alberto Pezzali

Bertrand Badie cite notamment le cas de la crise climatique, qui force la « communauté internationale » à se considérer comme un tout, bien que le processus soit incomplet, car les pays peinent à y faire face de manière solidaire et coordonnée. Selon lui, pour considérer le terme de « communauté internationale », il faut soit observer le critère institutionnel, avec des institutions multilatérales qui représentent, par leur caractéristique multilatérale, une amorce de communauté, soit la charge plus politique du terme, désignant des convergences entre acteurs internationaux. Que ce soit l’institutionnalisation des liens ou les dynamiques sociologiques de convergences, dans un cas ou dans l’autre, ce n’est pas un phénomène total, accompli, parfait.

Mais ce n’est pas une raison pour la rejeter en bloc, résume le chercheur : « La nation française, ça existe ? Ça existe en pensée, comme idéal, et empiriquement vous pourrez montrer le degré d’épaisseur que cela peut avoir. La communauté internationale, c'est la même chose. Elle existe comme pensée, comme idéal, comme potentielle convergence, consensualité, tout en étant conscient que le potentiel ne sera jamais accompli. Oui et alors ? »

Le terme de « communauté internationale » relève donc plus du mythe que de la fiction. « Quelque chose qui n’existe pas, mais qui possède une telle force de conviction qu’il pousse les individus à faire en sorte que cela puisse exister », conclut le politiste.

