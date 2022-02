ARCHIVE

Alain Dewerpe : «Charonne, 8 février 1962. Anthropologie historique d'un massacre d'État»

Audio 19:30

Des manifestants blessés sont secourus lors de violents affrontements entre la police et les manifestants anti-OAS, près de la station de métro Charonne, le 8 février 1962 à Paris. © AFP

Texte par : Benoît Ruelle 1 mn

Le 8 février 1962, en réaction à l'offensive terroriste de l'OAS, alors que le pouvoir gaulliste entend régler le « dernier quart d'heure » de la guerre d'Algérie, syndicats et partis de gauche appellent à manifester contre la violence des Ultras, entre Bastille et Nation, à Paris. Le préfet de police, Maurice Papon, interdit la manifestation, mais trop tardivement pour que chacun soit prévenu, et demande à ses troupes de prendre leur armement anti-émeute... ce qui revient à leur donner carte blanche. À la station de métro Charonne, devant les portes ouvertes, on relèvera neuf morts, étouffés sous les coups de la police et les plaques des arbres qu'elle a jetées sur les hommes et femmes à terre.