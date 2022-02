Les océans en danger

Les océans représentent 70 % de la surface de notre planète. À l’origine de la vie et de sa préservation, les océans jouent un rôle essentiel pour réguler le climat et représentent une ressource primordiale dans la chaîne de l’alimentation. Par ailleurs, les territoires côtiers abritent plus de la moitié de la population mondiale. L’humanité entière dépend du milieu marin alors qu’il est de plus en plus vulnérable aux changements climatiques, menacé par la pollution, l’acidification ou encore la montée du niveau des eaux : autant de facteurs qui mettent en péril l’équilibre fragile des écosystèmes marins. Le Sommet mondial de l’océan (One Ocean Summit) de février 2022 est l’occasion d’aborder l’avenir et les actions pour préserver ce milieu naturel.

Publicité Lire la suite

Un facteur primordial dans l’équilibre planétaire

Dans le contexte du réchauffement climatique global où les quantités du dioxyde de carbone (CO2) sont pointées du doigt, il est bon de rappeler qu’environ 25 % du gaz CO2 est absorbé par les océans. Donc autant de quantités en moins dans l’atmosphère qui se réchauffe de façon exponentielle. Par ailleurs, l’océan joue un rôle déterminant au niveau du climat à l’échelle mondiale. Grâce à ses échanges continus avec l’atmosphère, le milieu marin absorbe la plus grande partie de la chaleur (environ 90%) à tel point qu’il est possible de mesurer l’ampleur du réchauffement climatique en observant les quantités d’énergie stockées dans l’océan.

Cette interaction entre l’atmosphère et l’océan est également essentielle dans la formation des différents types de climats qui règnent sur le globe. Or, cet équilibre très fragile est aujourd’hui compromis provoquant des phénomènes climatiques inhabituellement intenses et violents.

L'océan est aussi très souvent surnommé « le berceau de l’humanité » en raison des premières apparitions de formes de vie. C’est surtout la principale ressource alimentaire pour les espèces vivant en milieu marin, mais aussi pour l’homme. Plus de 55 % de la population vit au bord de l’eau (océans et mers) et en dépend directement.

Les gaz à effet de serre et l’acidification des océans

Depuis quelques décennies, les chercheurs se sont penchés sur le problème de la concentration des gaz à effet de serre et notamment de l’augmentation du dioxyde de carbone : ce phénomène provoque l’acidification océanique à l’échelle mondiale. La constatation par les chercheurs de l’Université d’Édimbourg en Écosse est consternante : depuis 50 ans, le pH (l’indicateur de l’acidité des liquides) a baissé de 1°. Les conséquences pourraient être désastreuses à long terme. En effet, une petite augmentation de l’acidité en raison d’une trop importante absorption du dioxyde de carbone par l’eau, contribue à la dissolution de la calcite et de toutes les formes de carbonate de calcium qui composent la moitié des espèces vivantes dans les océans. Les premiers à être touchés sont les planctons et les récifs coralliens. Or, ces espèces sont à la base de la chaîne alimentaire marine qui permet tout simplement la vie. Sans ces organismes marins, tous les autres êtres vivants se trouveraient privés de nourriture (poissons, baleines, oiseaux…). Dépourvus de plancton les océans perdent leur capacité d’absorber les grandes quantités du CO2 de l’atmosphère rendant celle-ci irrespirable pour d’autres organismes vivants.

Parallèlement, les récifs coralliens subissent de plein fouet le phénomène d’acidification. Depuis trente ans, les scientifiques notent la diminution de 50% de la couverture corallienne dans le monde. L’effet est surtout visible autour de l’Australie et dans de nombreux atolls de l’océan Pacifique. Leur rôle est pourtant essentiel dans la protection des petites îles tropicales contre leur submersion marine. Selon Gilles Bœuf, président du Muséum national d’histoire naturelle et titulaire de la chaire de Développement durable, dans le cas d’une augmentation de température moyenne des océans de seulement 1,5°C, l’humanité risque de perdre encore 70 % de coraux restants.

Un instructeur de plongée de l'Ocean Freedom plongent sur la Grande Barrière de Corail en Australie, le 22 septembre 2014. © AFP / William West

La montée du niveau des eaux

La fonte des glaciers en Antarctique et au Groenland est la conséquence directe du réchauffement climatique global. L’accélération de ce phénomène est notable depuis trente ans. Les images satellitaires récentes de la Nasa et de l’Agence spatiale européenne (ESA) démontrent que le recul de ces deux glaciers est maintenant six fois plus rapide qu’en 1990. Alors que ces deux régions perdaient environ 80 milliards de tonnes de glace par an dans les années 1990, ce chiffre s’est multiplié au cours de la décennie passée : 475 milliards de tonnes de glace disparaissent chaque année rien qu’au Groenland et dans l’Antarctique. Selon le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), cette fonte accélérée risque d’augmenter le niveau des océans de 71 centimètres d’ici 2100, ce qui était auparavant imaginé comme le pire des scénarios. Par conséquent, plus de 400 millions de personnes seraient exposées à des inondations côtières dévastatrices, voire permanentes, d’ici la fin du siècle.

Le Giec alerte également sur l’augmentation de température atmosphérique moyenne de 3°C qui peut provoquer la hausse de plus d’un mètre du niveau des mers.

Par ailleurs, la fonte des glaces sur les pôles entraîne un gigantesque apport en eau douce dans les océans ce qui menace directement la circulation des courants. Ainsi, dans l’Atlantique Nord, les scientifiques ont déjà constaté le ralentissement du célèbre Gulf Stream. Toute modification notable de ce courant pourrait modifier considérablement le climat en Europe, mais aussi sur le continent américain.

La pollution, l’autre ennemi de l’océan

La pollution plastique, chimique ou pétrolière met à rude épreuve les écosystèmes marins.

Selon plusieurs études, chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les mers et les océans. Ainsi, nous avons assisté, il y a quelques années, à la découverte du « 7e continent » en plastique. Situé dans le Pacifique Nord, entre le Japon et la Californie, c’est une véritable île flottante composée de débris visibles et de microparticules de plastique, sur une surface d’environ 3,5 millions de km² : une superficie six fois plus grande que la France !

La plupart du temps, ce sont des sacs plastiques, des bouteilles et autres emballages à usage unique qui se retrouvent dans les océans où ils restent en l’état pendant une très longue période avant de se décomposer en partie. C’est un désastre pour de nombreuses espèces qui finissent par ingurgiter les petits morceaux de plastique.

Concernant d’autres sources de pollution marine, les rejets pétroliers sont parmi les plus dangereux pour l’écosystème marin. Les échouages et les accidents de navires, sont à l’origine d’environ 2 millions de tonnes d’hydrocarbures rejetés dans la mer chaque année.

Nappe de fioul formée après le naufrage du pétrolier Erika, le 19 décembre 1999 au large de l'île d'Yeu. © AFP / Emmanuel Pain

De plus, dans les zones côtières, seulement 20 % des eaux usées sont traitées. Le reste est rejeté dans l’eau sans aucun traitement au préalable. De la même manière, les substances chimiques issues de l’industrie ou des exploitations agricoles (pesticides) sont transportées par l’air ou les fleuves et terminent leur course dans les océans.

La surpêche

Enfin, la surpêche représente une sérieuse menace tant pour les océans que pour la vie humaine.

L’augmentation de la température de l’eau provoque le déplacement de nombreuses espèces de poissons à proximité des pôles. Environ 120 millions de tonnes de poissons sont pêchés chaque année dans le monde, mais cette quantité est en constante baisse depuis 10 ans. On assiste déjà à un phénomène de raréfaction du poisson sauvage. Philippe Cury, biologiste et directeur de recherche à l’IRD (Institut de recherche pour le développement), précise que dans toute une zone de l’Atlantique Nord, les sardines sauvages ont migré vers d’autres zones laissant la place aux méduses. De tels exemples de déséquilibre des écosystèmes risquent d’être de plus en plus fréquents.

Pour l’homme, la diminution du nombre de poissons et d’autres produits de la mer signifie aussi une moindre quantité de denrées alimentaires disponibles. Les conséquences plus graves pourraient toucher des pays en voie de développement et les populations vivant exclusivement de la pêche.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne