Covid-19 : leçons et défis d'une épidémie hors normes

Apparu en Chine fin 2019, le virus du Covid-19 a provoqué une épidémie aussi fulgurante que brutale, se propageant sur l’ensemble de la planète en quelques mois. Deux ans plus tard, les vagues successives dues à l’apparition de nouveaux variants du virus ont contaminé plus de 405 millions de personnes et fait 5,8 millions de victimes selon les chiffres officiels. Le dernier en date, Omicron, laisse poindre l’espoir d’une évolution possible de l’épidémie vers une endémie, c’est-à-dire un virus saisonnier. Patrick Zylberman, professeur émérite d'histoire de la santé, nous aide à comprendre les mécanismes, les enjeux et conséquences de cette épidémie hors norme.

RFI : Comment fonctionne une épidémie ?

Patrick Zylberman : Une épidémie, c'est une valse à plusieurs temps entre le virus d'une part et l'immunité dans l’hôte d'autre part. Plus le virus circule, plus l'immunité augmente. Plus l'immunité augmente, plus le virus a du mal à circuler. Au bout d'un certain temps, l'immunité est telle que le virus est totalement étouffé. Et à ce moment-là, il se retire. On ne sait pas bien où - il ne disparait pas, aucun virus ne disparait - mais on ne sait pas très bien où il va se cacher. Le virus disparaît étouffé par l'immunité de l'hôte jusqu'au moment où il réapparaît sous la forme d'un variant ou sous une autre forme. C'est le cas de la grippe par exemple.

Ainsi, une épidémie est provoquée par la circulation d'un nouveau virus ou d'un virus qui n'a pas circulé depuis très longtemps et contre lequel l'humanité n'est plus immunisée. Lorsque l'immunité est insuffisante ou lorsque les populations sont dites « naïves », c'est à dire qu’elles sont dépourvues d’immunité pour ce virus-là, on a une nouvelle épidémie. Et il faut faire attention au terme « pandémie » que les gens emploient parfois par erreur aujourd'hui. La définition est purement géographique : est qualifiée de pandémie une épidémie qui concerne plus d'une seule région de l’OMS. C'est un concept purement géographique. Une pandémie, c'est une épidémie de grande ampleur.

Quel a été le rôle de la mondialisation dans la propagation de l’épidémie de Covid-19 ?

On trouve déjà ce phénomène dans les épidémies de peste anciennes, comme dans la peste du Moyen-Âge de 1348 à 1352. La population mondiale était certes beaucoup moins importante qu’aujourd’hui, mais il y avait déjà de nombreux contacts entre les différents continents et par conséquent, avec la circulation des humains, une forte circulation des virus. Comme l’explique Stephen Morse, un épidémiologiste américain, « l'humanité est l'ingénieure de la circulation microbienne ». On a, à ce moment-là, une première globalisation - qui est évidemment sans rapport sur le plan de l'intensité ou de l'échelle avec ce qu'il se passe aujourd'hui - mais qui a fait en sorte que le virus circule. Il a circulé avec les armées, avec Gengis Khan, il a circulé avec les bateaux comme celui qui a touché le port de Caffa en mer Noire, provoquant l'épidémie du Moyen-Âge en Europe. La circulation augmentée de personnes est l’un des mécanismes déclencheurs d’une épidémie.

Malgré leurs systèmes de santé a priori performants, comment explique-t-on la grande vulnérabilité des pays riches face à la propagation fulgurante du Covid-19 ?

Il y a deux choses. Premièrement, la comparaison est difficile parce qu’en réalité, on a pu constater la vulnérabilité des pays riches, mais on ne sait pas grand-chose des pays à revenus modestes. Deuxièmement, la grande vulnérabilité des pays occidentaux a pu être mesurée parce que l'information de statistique sanitaire est plutôt assez performante. Ce qui n'est pas le cas dans les pays pauvres.

Si vous regardez la première moitié de l'année 2020, vous voyez toute la difficulté d'un monde qui est prétendument extrêmement efficace sur le plan technologique à lutter contre l'épidémie. On savait très peu de choses. On n'avait pas de moyens, pas de vaccin, pas de thérapeutique. On était très démuni. Toutefois, on a relativement résisté aux deux premières vagues qui étaient quand même assez virulentes, surtout la deuxième. Si on regarde ce qui s'est passé à l'hôpital, l'hôpital a été extraordinairement secoué. Dans certains cas, on était même assez proche de l'effondrement. Et pourtant, l'hôpital a résisté.

Les leçons tirées des épidémies précédentes nous ont-elles permis d’appréhender la pandémie actuelle ?

Le problème, c'est qu'on ne tire jamais de leçon parce qu’une fois que l'épidémie s'est retirée, on n'a rien de plus pressé que de l'oublier. Les politiques sanitaires mises en place sont immédiatement démantelées. Prenez par exemple les gens qui manifestent pour réclamer l’arrêt des mesures de contrainte. Ce qu'ils demandent, c'est qu'on oublie au plus vite tous ces problèmes. C'est un phénomène extraordinairement récurrent. Prenez le cas de la grippe espagnole qui a quand même fait près de 50 millions de morts dans le monde entre 1918 et 1919. En 1921, les gens avaient complètement oublié cet épisode qui n'est réapparu à la mémoire qu’en 1957 à l'occasion de la seconde pandémie grippale du 20e siècle. Et ça s'est reproduit en 2020 en Chine après la fin du confinement de Wuhan. Les gens n'ont rien eu de plus pressé que de se précipiter dans les boîtes de nuit pour s’amuser. Ce qui est très caractéristique, c'est la volonté d'oublier. Ce n’est pas simplement l'oubli en tant que phénomène automatique ou inconscient, c'est la volonté d'oublier. Et pourquoi ? Comme disait Nietzsche « sans oubli, pas de présent ». Si on ne fait que ressasser ses malheurs pendant des jours, des mois, des années, on n’avance pas. Ce n’est pas la seule raison - mais c’est pour cette raison-là qu’on n’apprend rien.

En matière de prévention, on entend souvent aujourd'hui les médecins dire que l'épidémie régresse - c’est une très bonne chose - mais qu’il faut continuer à observer les mesures barrières. Les mesures barrières sont observées quand les gens ont peur. Une fois que le danger est écarté, ils s’en fichent et c’est assez compréhensible. Ce n’est pas très hygiéniste ni très conforme à ce que voudraient beaucoup de médecins, mais c'est la réalité des choses. Le port du masque est un autre exemple : s'il n'y a pas de risque immédiat, les gens ne le porteront pas. C’est peut-être accepté en Extrême-Orient, mais certainement pas ici. C’est aussi une question culturelle.

Malgré les progrès de la science en général et l’acquisition de connaissances de plus en plus précises, la défiance de la population face aux scientifiques est très forte. Comment l'expliquez-vous ?

C'est un problème difficile. Pour le comprendre, il faut se replonger dans l'œuvre de Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, un rapport que l’auteur avait rendu au gouvernement du Québec en 1979. Dans ce rapport, Lyotard disait que les grands récits qui avaient soutenu l’effort scientifique, notamment à partir du 17e siècle, n'avait plus d'efficacité aujourd'hui. Les grands récits, c'était le progrès infini, le progrès des connaissances, le progrès de la science, le progrès de l'humanité. C’était aussi le progrès de l’esprit absolu, c'est à dire l'idée que la raison l'emporterait finalement sur toute espèce de déraison. Ce n’est pas très convaincant comme ça, mais en réalité c'est très important parce que cela signifie qu’aujourd’hui, la science n'est plus appuyée sur une idée, l’espèce de socle qui la légitimait d’emblée a disparu. Elle ne s'autorise que d'elle-même, comme on dit. Et ça ne suffit pas pour que les citoyens, tous ceux qui ne sont pas scientifiques, et il y en a beaucoup, adhèrent à la science.

Aujourd'hui, la science est tenue pour quelque chose de quoi on doit se méfier. Regardez ce qui se passe avec les OGM, avec les nanotechnologies, l'intelligence artificielle. Il y a une défiance vis-à-vis de la science et elle s'exprime de manière tout à fait bizarre. Ce n’est pas du tout un rejet, c'est simplement l'idée de substituer à la méthode scientifique quelque chose d'autre, une pseudo science. C’est ce qu’il se passe en ce moment et singulièrement en France où l'enseignement des sciences est relativement mal fait.

Et c’est un problème auquel il faut absolument remédier. Le monde dans lequel nous vivons est totalement artificiel, les environnements sont artificiels, les technologies sont artificielles. Un monde comme celui-là ne peut pas être un monde où la science est rejetée, ce n’est pas possible. Nous sommes face à un énorme problème. Qu'on soit d'accord ou pas avec le langage Lyotard, qui est décédé en 1998, il faut reconnaitre qu’il a pointé des choses importantes. Si la science n'est plus légitime, toute l'information sur la crise sanitaire devient illégitime et on peut y substituer n'importe quoi.

Deux ans après le début de la pandémie, quels enseignements peut-on en tirer ?

Il est encore trop tôt. Cette épidémie a généré beaucoup de choses et faire un tri est indispensable. Mais certaines méritent d’être étudiées de plus près et dresser la liste des problèmes à étudier me semblerait très utile.

Une première piste serait de chercher quels enseignements on peut tirer de l'expérience des soignants. Comment ont-ils vécu la crise hospitalière que l'épidémie a déclenché ou a sur déclenché puisque l'hôpital était déjà en mauvais état ? Est-on décidé oui ou non à réformer l’hôpital et à éliminer toute cette suradministration qui encombre les soignants, à faire en sorte que les métiers du soin soient valorisés ? Pour le moment, on fait ami-ami avec l'hôpital parce qu'on en a besoin. Mais quand on n’en aura moins besoin, est-ce que les gens seront d'accord pour investir ? Parce qu'il va falloir investir dans l’hôpital.

Ensuite, la gouvernance de l'épidémie a-t-elle été satisfaisante ? Non. Est-ce que les ARS (Agences régionales de santé) ont bien fonctionné ? Pas partout. Tout cela ne concerne que l’aspect politique de la crise.

Il y a aussi les aspects sanitaires. Par exemple, on sait très bien aujourd'hui que quantitativement, les problèmes psychiques ont été très graves au cours des confinements. Mais on n’en sait pas plus pour l'instant. On n'a pas encore décortiqué ce qu’ont été ces problèmes psychiques, pour quelle classe d'âge, pour quel type de population, pour quel type de d'enfermement etc. La recherche ne fait que commencer. C’est une question très importante parce que si une société, qui est déjà assez folle comme ça, est affaiblie sur le plan psychique, on risque d'aller droit dans le mur. La question est donc de savoir si cette recherche aura un impact sur les politiques publiques de santé en matière de lutte anti-épidémie ou pas.

La question du Covid long n’est pas, elle non plus, à négliger. Même si ce n’est pas une question de santé publique au sens strict du terme et qu’elle relève de la recherche pour cliniciens, pourquoi ne va-t-on pas interroger ces derniers pour essayer de comprendre le Covid long aujourd’hui ?

Avec le dernier variant Omicron, on commence à dire que cette épidémie pourrait devenir endémique. Comment la situation peut-elle évoluer ?

Elle a déjà évolué. En France, on n’est plus dans le même type d'épidémie qu’en 2020-2021. Avec Omicron, on est dans une sorte de vaste épidémie de rhume infectieux qui, effectivement, est beaucoup moins virulent, pas moins désagréable, mais qui est différent du variant Delta qui pouvait conduire directement en réanimation. Ça fait une sacrée différence.

L’endémisation, c’est-à-dire la saisonnalité du virus qui finirait par frapper en hiver et - sauf si elle se produit sous forme pandémique - nous laisser tranquille pendant l’été, est quelque chose qu’on retrouve dans l'histoire générale des virus. On pense, à bon escient à mon avis, que c'est le mécanisme qui est en marche depuis fin 2021 et que par conséquent, la transformation du coronavirus de maladie épidémique en maladie endémique est en cours. Et c’est un processus de tout à fait ordinaire.

Même si le risque d’apparition de nouveaux variants reste entier, Omicron a l'avantage de permettre de développer l'immunité collective à grande échelle. Cela ne suffira sans doute jamais à totalement paralyser le virus, mais plus il y a de gens contaminés, plus l’épidémie se heurte au mur de l’immunité. Il circule énormément, mais sous une forme moins virulente.

L’inégalité vaccinale entre pays riches et pays pauvres est parfois décrite comme l’un des freins à la sortie de crise. La levée des brevets est-elle une solution ?

Non. L’idée de rendre les vaccins en bien public est une bonne idée en apparence. Mais en réalité, cela veut dire que les entreprises s’en désintéressent et les fabricants refuseront de travailler dans ces conditions. Les pouvoirs publics eux, que ce soit en France ou ailleurs, n'ont pas les moyens de fabriquer ces vaccins à l'échelle extraordinaire qui est nécessaire. Seules les entreprises privées peuvent le faire avec l'appât du gain.

Une bonne idée serait que les pays riches achètent des quantités importantes de vaccins qu'elles redistribueraient ensuite à prix coûtant aux pays à revenus modestes. Ça serait quelque chose de bien parce que cela responsabiliserait les États de l'ex tiers-monde, qui ne sont pas tous très responsables, et en même temps cela leur permettrait l'accès aux vaccins, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Actuellement, le risque est double : risque pour les populations de ces pays qui ne sont pas protégés et risque pour la population mondiale de voir revenir des nouveaux variants comme ça a été le cas avec Omicron.

Il y a une motivation philanthropique dans l'idée d'acheter des quantités de vaccins et de les redistribuer aux pays pauvres. Puis il y a une motivation de type égoïste qui est « on se protège nous-mêmes ».

Compte-tenu du contexte de la mondialisation, de la dégradation du climat et de l'environnement, quels sont les défis auxquels nous devons faire face ?

Les défis sont nombreux, ils sont extrêmement graves et on peut se demander si on ne pourra jamais les surmonter. Il y a ceux qui pensent la technologie peut tout faire, et il y a ceux qui pensent que la technologie ne peut rien faire, comme les écologistes, par exemple, qui sont pour l’ensemble assez conservateurs.

Face aux problèmes du climat, on constate que les politiques mais aussi les entreprises refusent la mise en œuvre des moyens nécessaires pour essayer de contrecarrer la dégradation de l'environnement, dégradation qui génère l'apparition de nouvelles épidémies qui risquent de se reproduire de manière de plus en plus rapprochée, comme les ouragans.

Il faut changer les méthodes agricoles par exemple. Pourquoi est-ce que les zoonoses sont plus importantes aujourd'hui ? Parce que les hommes se sont rapprochés des réservoirs de virus, en particulier des chauves-souris et d’autres rongeurs qui sont en les porteurs. Si, comme en Malaisie par exemple, on tolère que les élevages de porcs s'enfoncent toujours davantage dans la forêt, mettant en contact direct les animaux, les hommes et les chauves-souris, il faut avoir conscience qu’on contribue aux risques de nouvelles épidémies.

Tout cela est très difficile et c’est bien pour cela que les gens ne veulent pas en parler. On ne nage pas dans l'optimisme. Je ne dirais pas qu'il ne faut pas être pessimiste, mais attentif aux moyens qui s'offrent à nous car il y en a. Mais il ne faut surtout pas être naïf au point de croire que les choses vont se faire toutes seules et que tout va redevenir comme avant. Ce n’est pas comme ça qu'on lutte contre les épidémies. Il faut être prêt à regarder la réalité en face, identifier les problèmes pour tenter de les résoudre.

Patrick Zylberman est professeur émérite d'histoire de la santé à l'École des hautes études en santé publique (EHESP). Il est l’auteur de Les tempêtes microbiennes : Essai sur la politique de sécurité sanitaire dans le monde transatlantique, publié chez Gallimard, 2013 ; La guerre des vaccins, Odile Jacob 2020 et Oublier Wuhan : essaie sur l’histoire contemporaine des crises sanitaires, La Fabrique 2021.

