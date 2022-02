Les parrainages à l’élection présidentielle : une certaine idée de la France

C’est une situation inédite. À quinze jours de la clôture des mandats, trois des cinq candidats les plus susceptibles d’accéder au second tour de l'élection présidentielle française d’avril 2022 n’avaient toujours pas atteint leurs 500 parrainages. Quelle est l’Histoire de cette procédure née avec la Ve République ?

La « présentation des candidats à l’élection présidentielle », communément appelée « parrainage », remonte à la première élection de la Ve République en octobre 1958. Pour la dernière fois, le président de la République n’y est pas élu au suffrage universel direct, mais par un collège de 80 000 grands électeurs, dont 50 au moins doivent apporter leur signature aux candidats afin que ceux-ci soient reconnus par le Conseil constitutionnel.

« Ces 50 signatures sont alors plutôt symboliques, d’autant plus qu’il n’y a que 3 candidats », explique Clémentine Belle Grenier, doctorante à l’IRISSO, l’Institut de recherche en sciences sociales de Paris Dauphine. Le référendum d’octobre 1962, qui instaure l’élection du président de la République par les citoyens eux-mêmes, amène aussi à doubler le nombre des parrainages nécessaires, qui est donc porté à 100.

Depuis 1976, 500 signatures sont nécessaires

« Il s’agit alors de contrer la force des partis, poursuit-elle, et de faire reconnaître la valeur des candidats choisis. » Cette procédure contribue incidemment à ce qu’on définit très vite comme « la personnalisation du pouvoir » inhérente à la Ve République, et à la quête de l’homme ou de la femme providentielle.

A l'élection de 1965 puis à celle de 1969, les candidats présents au premier tour ont doublé (6, puis 7), pour arriver à 12 en 1974. Le nombre oscille depuis entre 9 et 16, le record ayant été atteint en 2002, où la dispersion des voix à gauche a en partie contribué à l’accès du candidat d’extrême-droite Jean-Marie Le Pen au second tour et à l’élimination du candidat socialiste Lionel Jospin.

Cette stabilisation est le produit d’une modification en 1976 de la loi constitutionnelle de novembre 1962 qui porte le nombre nécessaire de parrainages à 500, ce qui rend la tâche beaucoup plus ardue. « Le vivier n’est pas infini », rappelle Gilles Richard, professeur émérite d’histoire politique, qui a récemment codirigé un numéro de la revue Histoire @ Politique consacré aux « petits candidats » de l’élection présidentielle.

En 2017 en effet, 42 000 mandats étaient susceptibles de donner leur parrainage, des maires dans plus de trois-quarts des cas, malgré la réduction du nombre des communes. Par ailleurs, le défi du candidat à la candidature ne se réduit pas à atteindre le nombre de signatures nécessaire. Ces dernières doivent répondre aux exigences d’une « clause de représentativité nationale » et donc émaner d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer différents, sans qu’aucune ne dépasse le dixième du total nécessaire, autrement dit 50.

La dignité du parrainage

Chaque élu ne peut parrainer qu’un seul candidat, et son choix est irrévocable, même si le candidat sur lequel il s’est porté renonce à se présenter. Offrir son parrainage n’est pas obligatoire et dans les faits ce droit est exercé par une minorité. En 2012 et 2017, seuls un peu plus d’un tiers des élus ont accordé leur parrainage.

Acheter un parrainage est évidemment interdit, tout comme choisir un candidat par tirage au sort. « Le Conseil constitutionnel insiste beaucoup sur la dignité du parrainage, explique Clémentine Belle Grenier. Mais il n’a jamais dit qu’on ne pouvait pas parrainer quelqu’un dont on ne partage pas les idées. » Il est donc possible d’accorder son parrainage à un candidat adverse au nom de sa représentativité démocratique supposée ou pour défendre la diversité des sensibilités politiques en présence.

C’est le sens de la réserve de parrainages au sein des élus du Modem (Mouvement démocrate) constituée pour ces élections par le président de ce parti François Bayrou. Selon ses propres dires, elle est suffisante pour que les candidats dépassant les 10 % d’intentions de vote dans les sondages et ne disposant pas encore du nombre de signatures nécessaires puissent accéder au premier tour. Dans les faits seuls les deux candidats d'extrême-droite pourraient encore en avoir besoin. Il reste que la légitimation par les sondages, qui ne constituent pas un outil officiel, peut poser aussi question.

« Le fait que les partis donnent des consignes pour donner leur parrainage n’est pas une nouveauté », rappelle Gilles Richard, évoquant notamment le geste de Valéry Giscard d’Estaing envers l’écologiste Brice Lalonde en 1981. Clémentine Belle Grenier rappelle que Nicolas Sarkozy avait agi de même pour Philippe Poutou en 2012.

Des difficultés changées en outil politique

Dans ces deux derniers cas, la dispersion des voix de gauche servait le principal candidat de droite, tout en lui conférant une image de « grand prince ». « Aujourd’hui plus encore que des partis, certains dépendent de leurs adversaires, commente Clémentine Belle Grenier. Le parrainage est devenu un outil stratégique de plus, y compris pour ceux qui ne vont pas obtenir le nombre suffisant. »

À dix jours de la clôture des dépôts, Marine Le Pen qui n’a pas encore atteint les 400 signatures a ainsi annoncé qu’elle suspendait sa campagne de terrain. Ce qu’elle définit comme un « scandale démocratique majeur » nourrit son image de candidate anti-système, mise à mal par une nouvelle concurrence majeure à l’extrême-droite.

Dans les faits, relativise Clémentine Belle Grenier, « on n’a jamais vu quelqu’un éliminé avec 450 signatures. Une semaine avant il y a toujours un dernier souffle. » Quoi qu’il en soit, Gilles Richard verrait un risque politique majeur dans l’élimination de candidats disposant d’un fort pourcentage d’intentions de vote : « Déjà qu’Emmanuel Macron n’a pas une légitimité démocratique considérable, ce serait absolument catastrophique. Cela ouvrirait la voie à un autre mouvement des Gilets jaunes. »

« Il y a une tentation d’instaurer un système bipartisan, poursuit-il, mais ce n’est pas possible. Moins il y aura de petits candidats et plus il y aura d’abstention », résume ce spécialiste des droites, qui considère qu’il y a 8 grandes familles historiques de la droite en France – et non 3 comme le voyait l'historien français René Rémond – un nombre qui s’élève à 14 pour la droite et la gauche confondues.

À Paris, une affiche de la campagne pour le référendum sur l'élection au suffrage universel du président de la République le 18 octobre 1962. © AFP

Des élus sous pression

Reste à comprendre pourquoi la procédure de parrainage, qui visait initialement à écarter les « candidatures fantaisistes », peut créer des difficultés à quelques favoris et ne pas représenter un obstacle majeur pour des candidats beaucoup plus bas dans les sondages, comme l'écologiste Yannick Jadot ou de manière encore plus frappante la candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud.

Certains candidats sont portés par des « réseaux partisans très structurés, très organisés », explique Clémentine Belle Grenier. Parmi les partis issus du trotskisme, c’est le cas de Lutte ouvrière ou, lors de précédentes élections, du Parti des travailleurs, qui commencent à démarcher très en amont. Le NPA – parti héritier de la LCR - bénéficie en revanche d’un réseau militant moins structuré. À dix jours de l'échéance, Philippe Poutou n'a pas rassemblé la moitié des signatures nécessaires.

Pour Jean-Luc Mélenchon, qui a obtenu le nombre de parrainages nécessaires le 24 février, Clémentine Belle Grenier comme Gilles Richard pointent tous deux la défection des élus communistes, dont l’apport avait été essentiel en 2012 et 2017. Le second dénonce aussi les effets délétères de la loi organique d’avril 2016 de « modernisation de diverses règles applicables à l’élection présidentielle. » « François Hollande une fois de plus a trahi les idéaux de la gauche » juge-t-il.

Depuis cette date en effet, la liste des parrains est intégralement publiée au journal officiel – auparavant ce n’était le cas que pour les 500 tirés au sort. Les élus par ailleurs doivent envoyer directement leur parrainage au Conseil constitutionnel qui sont publiés deux fois par semaine au fur et à mesure de leur réception et validation. « Évidemment personne ne vous dira qu’il a subi des pressions, commente Gilles Richard, mais ces pressions existent. »

Une procédure favorable aux candidatures des partis

Il poursuit : « Les maires qui forment le plus gros contingent sont de moins en moins indépendants. Ils dépendent de plus en plus des communautés de commune et des métropoles, qui leur fournissent les subventions les plus importantes depuis qu’Emmanuel Macron a supprimé à dessein le revenu des taxes d’habitation. C’est l’évolution de la République qui a abandonné ses principes. »

Il cite à l’appui l’ouvrage fondamental de Maurice Agulhon, La République au village (1970), qui a très bien montré comment, au XIXe siècle, le parti républicain a construit sa légitimité et sa force démocratique sur les élus locaux. Pour autant, comme le rappelle Clémentine Belle Grenier, « le fait de rendre public oblige les élus à assumer leur choix ».

Certains sont en effet plus difficiles à afficher que d’autres, et l’une des candidates à la présidentielle, la socialiste Anne Hidalgo, s’est indignée qu’on puisse « au nom de la démocratie, alors qu’il tient des propos contraires à la démocratie, venir chercher des formules pour donner des parrainages [à Eric Zemmour] ».

D’une manière générale, a-t-elle jugé, « si on n’est pas capable de convaincre 500 maires sur 42 000 élus qui peuvent parrainer, il y a un petit problème », une analyse partagée par le candidat du Parti communiste Fabien Roussel. Tous deux ont en commun, malgré leur faible score dans les sondages, de disposer de solides structures partisanes.

Un système dévoyé ?

Ce n’est pas le cas des candidats les plus en vue, à l’exception de Valérie Pécresse, portée par les Républicains, qui rassemble de très loin le plus grand nombre de parrainages. Ce qui se produit aujourd’hui est « le résultat de la crise du système partisan » juge Gilles Richard.« Le système de parrainage a été dévoyé par la loi de 2016 et la situation politique actuelle. »

Reste le cas du favori de cette élection, le président sortant Emmanuel Macron. Le temps où il souffrait du manque d’ancrages locaux et de l’absence d’une réelle structure partisane semble en partie dépassé ou révolu. « Pour lui, conclut Clémentine Belle Grenier, le parrainage est un bon outil politique. Il n’a pas besoin d’exprimer sa volonté verbalement, de dire qu’il est officiellement candidat, puisqu’il a déjà ses signatures. Il est là. Cela suffit. »

« Il y a quelque chose de presque plébiscitaire », remarque-t-elle. « C’est assez extraordinaire, renchérit Gilles Richard. Il fait tout pour enjamber la campagne électorale. » Que cette procédure intrinsèquement liée à la Ve République puisse permettre à une personnalité politique de repousser sine die l’annonce de sa candidature officielle pose en effet question.

La commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, surnommée « commission Jospin »,avait proposé dès 2012, comme cela se fait dans d’autres pays d’Europe, de substituer les parrainages d’élus par des parrainages citoyens. Depuis lors, plusieurs forces politiques ont appelé à changer ou modifier profondément la Constitution, dénonçant ce qui est souvent décrit comme un régime présidentiel, dont la présentation des candidats est l’une des marques de fabrique.

