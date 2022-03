Russie et Ukraine: la mémoire tragique du «pays frontalier»

Histoire

La Rus’ de Kiev fut le berceau de la Russie moderne et une grande puissance européenne au XIe siècle. Vers la fin du XIXe siècle, s’y ancre un sentiment national autour d’un nom remis au goût du jour, Oukraïna (la marche en langue russe), pays frontalier, lequel apparaît dans le sillage de la Révolution russe avant d’en devenir pendant 15 ans au moins sa victime absolue.

Publicité Lire la suite

Le 17 mars 1917, au lendemain de la Révolution de févrieri qui a renversé le régime tsariste en Russie, le premier acte politique des Ukrainiens est la fondation de la Rada centrale, un parlement constitué à Kiev pour gouverner la nouvelle République populaire ukrainienne, laquelle malgré son nom n’est en rien communiste. Elle revendique en juin l’autonomie du pays, puis son indépendance en novembre, au moment de la Révolution bolchevique.

Le nouvel État est reconnu par la France et le Royaume-Uni, mais immédiatement contesté par les bolcheviks qui installent à Kharkiv un gouvernement de la République socialiste soviétique ukrainienne. Début 1918, ils bombardent Kiev pendant douze jours et finissent par s’en emparer. La Rada se retourne alors vers les Empires centraux. La France et le Royaume-Uni l’abandonnent.

Le séparatisme du Donbass déjà présent après la Révolution d’octobre

Avec la paix séparée de Brest-Litovsk, les bolcheviks abandonnent provisoirement l’Ukraine. La région minière et sidérurgique du Donbass, où dès 1917 se concentrent plus de deux tiers des bolcheviks ukrainiens, tente de rejoindre la Russie sous le nom de République soviétique du Donetsk-Krivoï Rog. Mais Lénine veille à ce que cette province reste dans le cadre d’une Ukraine qu’il trouve trop paysanne afin d’y renforcer la base ouvrière censée construire la dictature du prolétariat. Au sud, les Républiques soviétiques d’Odessa et de Tauride (Crimée) sont inféodées au pouvoir soviétique.

L’Ukraine devient ainsi jusqu’en 1921 le cœur de la guerre civile, entre nationalistes soutenus par les Empires centraux (défaits en novembre 1918) ou les alliés, les Polonais, les armées blanches (tsaristes), les socialistes révolutionnaires de gauche et bien sûr les bolcheviks. Une place particulière doit être accordée à la mobilisation paysanne autour de l’anarchiste Nestor Makhno.« Il incarne, explique l’historien Nicolas Werth, une véritable révolution nationale et paysanne, anti russe. La résistance paysanne était plus forte que partout ailleurs dans les années 1918-1920. »

« Le pouvoir bolchévique s’intéresse à l’Ukraine, poursuit-il, parce que c’est la partie la plus riche (blé, charbon, minerai de fer). Il ne peut pas survivre sans elle. » Cette explication est aussi celle d'Antoine Germa, scénariste d’un documentaire en cours sur l’Holodomor, la grande famine de 1932-1933 sur laquelle nous reviendrons : « C’est un endroit où l’on peut se servir sans aucun rapport aux Ukrainiens. On oublie tout le temps que l’Ukraine est entrée par la violence et la contrainte dans le giron de l’URSS. »

Nestor Makhno (au centre) et son groupe en 1919. © Wikicommons

1918-1921 : Guerre civile et famine

Guerre civile et réquisitions soviétiques conduisent à une première famine qui fait entre 1 et 2 millions de morts et conduit à des scènes de cannibalisme. Les États-Unis apportent alors une aide humanitaire. Yves Ternon écrit : « Que ce soit dans l’espace de ses neuf gouvernements ou dans le temps de 1917 à 1921, l’Ukraine apparaît explosée en une multitude de fragments dont aucun n’a de signification s’il n’est rapporté au tout, et le tout est un chaos… »ii

La mémoire de cette période forme aussi, selon l’historien Éric Aunoble « la chambre d’écho du “Maïdan” (qui conteste le pouvoir philo-russe en 2014, ndlr) et de la guerre dans le Donbass »iii. En décembre 1922, les territoires contrôlés par les bolcheviks sortis vainqueurs de cette guerre sont regroupés dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS). À ses débuts, elle comporte la Russie (avec des républiques et des régions autonomes), l’Ukraine amputée de ses territoires occidentaux annexés par la Pologne, la Biélorussie et la Transcaucasie. La République socialiste soviétique autonome de Crimée, créée peu avant, en octobre 1921, reste dans le giron de la Russie soviétique.

Un adolescent du village de Blahovishchenka (Zaporizhzhia gubernia, Ukraine) nommée Ilarion Nyshchenko a tué son petit frère de trois ans et l'a mangé à cause de la famine (1921-1922). Cette image fait partie des documents transmis en 1922 par la Croix rouge ukrainienne. © Wikicommons

1931-1933 : Holodomor, la "Grande famine"

« À la mort de Lénine en 1924, Staline va d’abord mettre en place une politique de détente », explique Antoine Germa. Dans le cadre limité de l’URSS, se dessine l’identité ukrainienne. Cet âge d’or est de courte durée. En 1928, le premier plan quinquennal entend faire de l’Union soviétique une grande nation industrielle. La production agricole est tournée vers l’exportation pour acheter des machines industrielles. Après les paysans de la Volga et les éleveurs kazakhs, les Ukrainiens sont sacrifiés à la cause. Cette fois, ce sont 4 millions d’entre eux, en grande partie durant les six premiers mois de 1933, qui meurent de faim dans une région entièrement sous l’emprise des Commissaires du peuple.

C’est l’acmé d’une guerre contre les paysans ukrainiens, accusés d’être des koulaks, des propriétaires hostiles à la collectivisation, qui aura duré 15 ans. Staline parvient à imposer en URSS et ailleurs un silence total sur la question. Beaucoup, comme le député Édouard Herriot, au retour d’URSS, mentent non par idéologie, mais par intérêt économique. « L’objectif premier du stalinisme, résume Antoine Germa, c’est l’élimination de la vérité. »

Durant la seconde guerre mondiale, l’Ukraine devient une république martyre, au cœur des affrontements entre nazis et Soviétiques. Pour ces premiers, « les Ukrainiens sont décrits comme des "nègres blancs" », rappelle Antoine Germa. Cette vision coloniale n’empêche pas une part des nationalistes ukrainiens de se changer en supplétifs ou collaborateurs des Allemands, par souvenir d'une Autriche-Hongrie plus ouverte que le dominateur russe, par opportunisme contre l’Union soviétique mais aussi par antisémitisme. « On peut être martyr et chercher un bouc émissaire » commente la politiste Lisa Vapné.

Cette image fait partie d'une série de photographies prises par l'Autrichien Alexander Wienerberger à Kharkov en 1933 et publiées ensuite dans le livre "Muss Russland Hungern?" [La Russie doit-elle mourir de faim?], publié à Vienne en 1935. © Wikicommons

1941-1944 : le nationalisme ukrainien, à la fois martyr et complice des bourreaux

Le massacre de Babi Yar, où les 20 et 21 septembre 1941, quelque 36 000 juifs de Kiev sont exécutés par les nazis, est longtemps décrit en URSS comme un massacre de « citoyens soviétiques pacifiques ». De 1941 à 1944, on estime qu’1,5 million de juifs ukrainiens ont été assassinés, dont une partie par les Ukrainiens eux-mêmes.

Malgré tout, un leader nationaliste comme Stefan Bandera, agent de renseignement des nazis dès 1934, a pu être érigé comme « héros de l’Ukraine » en 2010, entre autres choses parce qu’il est mort empoisonné par le KGB en 1959. Après la reconquête de l’Ukraine par l’Armée rouge, tout est fait pour effacer la mémoire de Babi Yar, tandis que de nouveaux pogroms éclatent, dont celui du 7 septembre 1945 qui fait une centaine de morts à Kiev.

« Le rôle absolument criminel durant la Shoah, joué par les nationalistes ukrainiens, commente Nicolas Werth, est aujourd’hui brandi comme un épouvantail par Poutine. C’est oublier que l’extrême-droite fait aujourd’hui entre 3 et 4% aux élections, ce qui est bien moindre qu’en Pologne, en Belgique, en Italie ou bien sûr en France. » En septembre 2021, sous la présidence de Volodymyr Zelinsky, dont une part de la famille a été assassinée pendant la Shoah, une loi a été votée pour « interdire l’antisémitisme ».

Le 2 mars 2022, des bombes russes visant la tour de la télévision à Kiev sont tombées tout près du mémorial de Babi Yar, suscitant l’indignation. « Ce mémorial, rappelle Lisa Vapné, n’est pas un monument national comme celui dédié à la mémoire de la famine. Il a été érigé grâce à des fonds alternatifs. »

La tour de la télévision de Kiev est visée par une frappe russe, le 1er mars 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. © Carlos Barria / Reuters

En 1986, l’effondrement de l’URSS commence à Tchernobyl

En 1944, c’est au tour de 250 000 Tatars de Crimée, musulmans accusés de collaboration, de connaître l’oppression et la déportation, pour beaucoup en Ouzbékistan. 100 000 mourront avant 1947. La Crimée est rendue à l’Ukraine en 1954, avant d’en devenir une république autonome en 1991. Le retour progressif des Tatars n’aura aucun poids dans les ambitions ultérieures de Vladimir Poutine.

« Durant les évènements de 2014, le pouvoir russe a explicitement associé le "retour de la Crimée en Russie" à la "libération de la Crimée des agresseurs fascistes" en 1944 », écrit Korine Amacheriv. Par ailleurs, la fin de la seconde guerre mondiale et ses suites causent la mort ou la déportation au goulag de 500 000 Ukrainiens, notamment dans l’ouest du pays passé à cette période de la domination polonaise d’avant-guerre au territoire soviétique.

C’est encore en Ukraine, que symboliquement, est apparu le premier signe de l’effondrement de l’URSS. Le 26 avril 1986, un ingénieur russe, Anatoli Diatlov, supervise des tests sur le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl, à la frontière avec la Biélorussie. Ces expériences seront à l'origine du plus terrible accident nucléaire de l’histoire, géré avec opacité et au prix de nombreuses vies humaines par les autorités soviétiques.

Le 24 février 2022, Tchernobyl a été le lieu de la première bataille de la guerre d’Ukraine, inscrivant d’emblée ce conflit sous le signe d’une menace nucléaire qui opère très au-delà du terrain des opérations. « Nous n'avons pas encore pris toute la mesure de cette tragédie » déclarait déjà en 2011 Mikhaïl Gorbatchev, le dernier président de l'URSS, à propos de la catastrophe de 1986. La phrase vaudrait sans doute pour toutes les souffrances endurées par les Ukrainiens sous le joug soviétique, qu’ils soient chrétiens, juifs ou musulmans. Leur ampleur reste largement ignorée en France.

i La différence entre le calendrier julien et le calendrier grégorien fait que la Révolution dite de février s’est déroulée en grande partie en mars 1917 et celle d’octobre en novembre de la même année.

iiYves Ternon, Makhno : la révolte anarchiste ; 1917-1921, éditions Complexe, 1981.

iii Korine Amacher, Eric Aunoble et Andrii Portnov, Histoire partagée, Mémoires divisées, Ukraine, Russie, Pologne, éditions Antipodes, 2021, page 109.

iv Ibid, page 80

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne