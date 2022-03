Norouz, la fête du printemps perse, un mystère anthropologique

Norouz, la fête du printemps célébrée ce dimanche dans de nombreux pays de l’ancien Empire perse et bien au-delà, est fêtée à l’instant précis de l’équinoxe du printemps par plus de 300 millions de personnes. Datant de plusieurs milliers d’années, cette fête intéresse l’anthropologie pour ce qu’elle révèle des schémas qui sous-tendent les traditions humaines.

Publicité Lire la suite

Ce dimanche 20 mars 2022 à 15 heures, 33 minutes et 26 secondes précisément, en temps universel, des centaines de millions de personnes à travers le monde fêteront « Norouz ». Ce sera le cas en Iran, en Afghanistan, au Kazakhstan et aussi dans une partie de l'Inde, entre autres. Comment expliquer l’universalité de cette fête païenne à l’heure des religions monothéistes ?

Salvatore d’Onofrio est professeur d’anthropologie à l’université de Palerme, et membre du laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France, fondé par Claude Lévi-Strauss. Il y a quatre ans, ce spécialiste italien publiait un livre consacré à Norouz, l’une des fêtes les plus ancestrales de l’Humanité. Intitulé Le Matin des dieux. Du Norouz persan aux Pâques chrétiennes (2018, Édition Mimésis), il y démontre que les rites pratiqués lors de la nouvelle année persane, qui atteignent leur apothéose à l’instant précis de l’équinoxe du printemps, sont étroitement liés à des schémas de pensée qui lient les sociétés humaines à travers le temps.

Une étrange coïncidence

« J’ai découvert l'existence de la fête de Norouz presque par hasard, en 2015 », confie l’anthropologue. À cette époque, il lisait Les jardins d’Adonis de Marcel Detienne, un grand helléniste. L’auteur décrit des fêtes se déroulant en Grèce, au Ve siècle avant notre ère. Les femmes athéniennes célébraient le dieu Adonis à travers des cérémonies qui avaient lieu sur des terrasses et durant lesquelles des pousses vertes, symboles du renouveau, avaient une place centrale.

SABZEH DAY 12: I doubted and fretted. I shouldn’t have. Keep watering; keep chasing the light. #botpsabzeh2022 #Nowruz pic.twitter.com/oCkdpIGiHZ — Naz Deravian (@bottomofthepot1) March 17, 2022

Or, ces plantes sont au centre de rituels en Méditerranée, comme dans le sud de l’Italie ou dans la Provence française, en Sardaigne ou au Liban, mais aussi et surtout en Iran et dans beaucoup d’autres régions qui ont fait partie de l’Empire perse. Elles sont l’un des symboles principaux de Norouz. Intrigué par ces similitudes, Salvatore d’Onofrio va se rapprocher de la diaspora iranienne pour étudier la fête païenne : « Je n’ai pas cherché à retracer les parcours éventuels de ces pousses à partir d’une origine. J’ai plutôt essayé de comparer les différents rituels de ces pousses à partir de la tradition iranienne où elles sont présentes partout en dépit des différences religieuses. »

Deux semaines de fête

Norouz est une fête très codifiée. La veille du dernier mercredi de l'année avant l’équinoxe du printemps se déroule le Sharshanbe Suri : on saute au-dessus de feux pour se purifier. Une tradition qui résonne avec les feux de la Saint-Jean. « À Paris, pour le Sharshanbe Suri, des groupes d’enfants tapaient sur des casseroles et allaient voir des gens pour leur demander des gâteaux ou des pièces. Cela ferait presque penser à Halloween ! », sourit l’anthropologue.

La traditionnelle table de « haft sin » pour fêter Norouz au Centre culturel zoroastrien de Paris. Siegfried Forster / RFI

Dans les foyers, le jour avant Norouz, on dresse une table garnie de sept éléments, appelés Haft Sin. Ce sont des graines germées de légumineuses ou de céréales, nommées le sabzeh et symbolisant la renaissance, ainsi que six autres éléments qui commencent aussi avec la lettre S de l’alphabet persan : de l’ail, des pommes, du vinaigre, des pièces dorées, selon les régions. Norouz s’achève treize jours après l’équinoxe, avec le Sizdah Bedar, un pique-nique. On jette alors les pousses dans l’eau d’un lac, d’une rivière ou de la mer, pour symboliser le début d’un nouveau cycle.

Des échos multiples dans le monde

Ces graines germées, si symboliques, ont mis la puce à l’oreille de Salvatore d’Onofrio. Pendant ses recherches, il s’est rendu compte qu’on les retrouvait partout. En Grèce antique, comme l’a montré Marcel Detienne, où en plus des pousses, le feu est également présent sur les terrasses des toits, comme certains Iraniens le font pour le Sharshanbe Suri. « On a aussi retrouvé dans un village de Sardaigne, en Barbagia, ce geste de jeter les pousses dans la mer après les avoir transportées sur la terre », s’émerveille-t-il.

À Paris, alors qu’il se concentre sur la diaspora iranienne, l’anthropologue participe à une autre célébration : celle de la fête de Ganesh, importante pour les Indiens et qui se déroule en août. « Ce rituel avec le feu et les pousses, on le retrouve à Paris. Les groupes de femmes qui défilent pour la fête de Ganesh ont sur leur tête un panier qui transporte des pousses et du feu… C’est assez extraordinaire de voir que les mêmes gestes se répètent dans la capitale française, les mêmes qui existaient au Ve siècle avant notre ère en Grèce et chez les Persans de tout temps. Les traditions se diffusent. »

Des clients potentiels pour l'achat de graines germées en vue du Norouz à Téhéran le 17 mars 2021. AP - Ebrahim Noroozi

Plus l’anthropologue creuse, plus le symbole revient : Claude Lévi-Strauss évoque l'utilisation de pousses de haricot chez les Hopi, des Indiens d’Arizona, pour le Roch Hachana ; chaque année, les femmes juives cultivent des graines germées ; les hommes de familles du Moyen-Âge en Occident faisaient tourner sur la tête de leurs enfants des pousses que l’on jetait ensuite dans la rivière. « Ces exemples mettent en évidence qu’en dépit de leurs différences, les hommes font la même chose et montrent l’importance des traditions en tant que schémas opératoires de la pensée », résume l’anthropologue. L’importance du renouveau, de l’agriculture, de la naissance, du cycle de la vie... les interprétations du symbole sont multiples.

Et quid du chiffre 7, que l’on retrouve dans de nombreuses croyances à travers le monde, dont le Norouz ? Pas question de tomber dans des théories fumeuses, mais plutôt d’essayer d’imaginer pourquoi ce chiffre influence autant les croyances populaires. L’anthropologue a son hypothèse : « Ma théorie, c’est que cette fascination pour le 7 provient des générations. Dans la majorité des cas, on ne connaît que sept générations. La nôtre, celles au-dessus de nous, et celles au-dessous : père, grand-père, arrière-grand-père, et fille, petite-fille, arrière-petite-fille. C’est une chose universelle qui permettrait d’expliquer pourquoi tous les peuples du monde se sont inspirés de ce chiffre. »

Une tradition influente encore peu étudiée

Norouz montre aussi la force normative que peut avoir la tradition. Chez ceux qui l’ont adopté, le Nouvel An iranien est immuable. La fête, alors même qu’elle est païenne, a toujours résisté aux pressions des religions. En Iran, le régime de la République islamique a bien tenté de la faire disparaître parce qu’elle n’apparaissait pas dans le Coran. C’est peine perdue : les Iraniens la fêtent toujours. « Norouz est fêté en Iran par les musulmans sunnites comme chiites, par les chrétiens, par les juifs, en dépit de toute religion », décrit l’anthropologue italien.

Dans les diasporas, Norouz prend aussi une signification particulière. Une manière de célébrer sa culture, tout en ayant conscience que le pays est bien loin. C’est d’ailleurs ce qui a le plus marqué Salvatore d'Onofrio lorsqu'il étudiait Norouz à Paris : « La fête se mélange à la mélancolie, ça se touche, ça se sent. J’ai participé au Sizdah Bedar plusieurs fois et l’expression de joie mêlée à la tristesse d’être des immigrés, qui parfois ne peuvent même pas retourner dans leur pays, est très émouvante. »

Norouz, (ou « Nowrouz », « Navruz », « Nauryz », « Nawrouz », « Nevruz », « Nooru », selon les pays où on se trouve), par sa force d’évocation d’un imaginaire commun, a réussi à survivre des milliers d’années aux chamboulements des sociétés passées, inspirant et s’inspirant de multiples influences. La complexité des schémas qui la sous-tendent en fait un objet d’étude important, mais encore peu exploré par les anthropologues, même si Salvatore d’Onofrio espère qu’un jour, un de ses collègues prendra le relai de ses travaux.

► À lire aussi : L’Iran fête Norouz et Charshanbe Suri, la fête du feu

... © Studio graphique FMM

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne