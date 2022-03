Les classes médias ou comment transmettre aux élèves la passion de l’information

Dessin original réalisé pour la 33e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’École par Bénédicte (Suisse), membre de Cartooning for Peace.

Du 21 au 26 mars 2022 se déroule la 33e Semaine de la presse et des médias dans l’École. En cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de trois enseignantes en classe médias, qui tout au long de l’année s’interrogent et font s’interroger leurs élèves sur leur rapport à l’information.

La Semaine de la presse et des médias dans l’École est une opération organisée par le Centre pour l’éducation aux médias à l’information (le CLEMI), un service créé en 1983 au sein du Réseau Canopé, opérateur public sous tutelle du ministère français de l'Éducation nationale.

L’événement est labellisé dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne et entend développer une dimension européenne, ce qui prend bien entendu un sens tout particulier dans l’actualité tragique de ces dernières semaines. Le thème de l’édition 2022, est « s’informer pour comprendre le monde. »

Cette question-là constitue un peu le fil rouge de Maryse Broustail, Elena Pavel et Sarah Ouagueni, professeures d’histoire-géographie qui, à Versailles, Paris et Roubaix, officient en classes à PEM (projet d’éducation aux médias) plus couramment appelées classes médias. Le projet est né en 2008 dans cinq établissements pilotes. Il s’est développé ensuite au niveau académique, avec des modalités très diverses.

L’académie de Versailles est plutôt privilégiée. Ils sont six enseignants à avoir une décharge pour s’occuper du CLEMI. Maryse Broustail enseigne à mi-temps et pour le reste coordonne l’Éducation aux médias et à l’information (EMI) pour le département des Yvelines. Pour Elena Pavel, coordinatrice académique de la quarantaine de classes médias présentes dans l’académie de Paris, la lettre de mission s’ajoute à un temps plein d’enseignante et à une thèse en cours.

Des enseignantes passionnées

La plupart des collaborateurs, des collaboratrices surtout, car ces dispositifs sont animés par une large majorité de femmes, font cela en plus de leur temps plein. « On se sent utile, utile pour eux » s’enorgueillit Sarah Ouagueni, qui a ouvert sa classe médias en septembre. Le fait est que c’est la passion, bien plus que les perspectives de carrière, qui motive leur engagement.

Seuls les professeurs documentalistes sont formés à l’éducation aux médias et à l’information. Pour les autres, remarque Maryse Broustail, « le CLEMI reste très peu connu des enseignants. J’ai été prof pendant cinq ans avant de savoir que ça existait. »

« On se tourne vers les professeurs documentaristes qui sont formés à l’EMI mais qui ne peuvent pas porter seuls cet enseignement, renchérit Elena Pavel. Il faut que les gens se forment. Il faut des porteurs de projets, mais il faut définir les modalités. Il y a une volonté dans les programmes, mais on a un vrai problème sur la façon de les mettre en œuvre. »

C’est souvent en binôme avec le ou la professeure d’histoire-géographie, en charge de l’EMC (éducation morale et civique) que s’établissent des binômes. Pour autant, les professeurs de français sont, eux aussi, directement concernés, notamment depuis que le thème « Informer, s'informer, déformer » a été inscrit au programme de 4e.

« L’EMC, rappelle Maryse Broustail, c’était le seul temps où l’on avait des demi-classes. Mais la réforme Blanquer a laissé cela à la discrétion de la cheffe d’établissement. » L’actualité récente a attiré de nouvelles disciplines. Les professeurs de sciences ont dû se confronter aux fake news liées à la pandémie et ceux d’anglais en ont parlé avec les élections de 2021 aux États-Unis.

Des élèves comme les autres, qui se prennent au jeu

Dans les classes médias, une ou deux heures sont dédiées au projet en plus des cours obligatoires. « Il y a des établissements qui le font sur la base du volontariat. Pour nous, c’était hors de question, car cela serait revenu à faire une classe de niveau. » explique Elena Pavel. Le même choix a été opéré dans les établissements de ses deux collègues, pour les mêmes raisons.

« Au début, les élèves se plaignent de l’heure supplémentaire, sourit Sarah Ouagueni, qui enseigne dans un établissement classé REP+ (réseau d’éducation prioritaire renforcée), mais au final, le pari est totalement gagnant. » Elle prend l’exemple d’une élève, pratiquement muette en 6e qui aujourd’hui saisit son téléphone pour contacter les intervenants. « C’est une délivrance pour elle. Elle donne son avis, et elle s’est rendu compte qu’on l’écoute. »

Il faut dire que le dispositif pédagogique rompt avec les habitudes : « Ce n’est pas une heure où ils sont assis sur une chaise. Ils ont le droit de parler librement ou d’aller faire une recherche au CDI. On n’est pas dans le rapport professeur-apprenant. À chaque fois, ils se réunissent en conférence de rédaction. Ils fabriquent leur émission de A à Z. »

Fabriquer, tel est le maître mot. Toutes trois ont en effet délaissé l’option classique de la sensibilisation aux médias pour donner d’emblée la possibilité aux élèves de produire leurs contenus. « Ils se sentent en position de pratique, explique Sarah Ouagueni, et valorisés parce qu’ils font quelque chose qu’ils ne pensaient pas pouvoir faire. Et cette valorisation se retrouve sur leur bulletin. » Au fil de l'année, les élèves acquièrent une expertise reconnue par leurs camarades : « Ce sont eux qui aujourd’hui sont prescripteurs pour les autres élèves. »

C’est d’autant plus important qu’« il y a un vrai trou, constate Maryse Broustail, pour cette tranche d’âge des 14-18 ans. Les élèves de lycée général qui choisissent l’enseignement de spécialité d'histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques vont vers les médias adultes. Mais pour les autres, le choix est limité. »

De l’art de vérifier ses sources

La presse écrite ne fait pas partie de leur paysage, à part quelques lecteurs de L’Équipe, chez les garçons. La télévision est une pratique familiale, mais pas un choix personnel, à l’exception de Quotidien, sur TMC, pour les lycéens de filière générale ou technologique. La radio et les podcasts n’entrent pas non plus dans leurs habitudes. En résumé, les élèves s’informent presque exclusivement par les réseaux sociaux.

Pour les sections générales ou technologiques, Maryse Broustail cite le travail de rédaction du Monde sur Snapchat, et quelques élèves qui connaissent le youtubeur « Hugo décrypte ». Paradoxalement, un livre apparaît moins aride qu’un article. « À la suite d’une rencontre avec la journaliste Delphine Minoui, six élèves sur trente-cinq, hors tout impératif scolaire, ont lu son ouvrage » se souvient-elle. Et elle ajoute : « Que des filles ! »

« Notre rôle, affirme Sarah Ouagueni, c’est de leur apprendre à se servir des réseaux sociaux. » « Tous les grands médias se sont emparés de l’éducation aux médias et à l’information » complète Elena Pavel, faisant référence, notamment, aux nombreuses pages et chroniques dédiées au fact-checking.

« La grande rupture, c’est l’attentat de Charlie Hebdo. On court derrière l’urgence du temps médiatique qu’on n’arrive pas à rattraper, on a l’impression de vider la mer à la petite cuillère. » « On leur apprend que le temps est nécessaire, renchérit Maryse Broustail, le travail sur la source est très important. Expliquer ce qu’est une source en journalisme permet ensuite d’expliquer plus facilement ce qu’est une source en histoire. »

Des outils pour comprendre le monde

Les éditorialistes, les journalistes d’opinion et ceux dont la spécialité change au gré de l’actualité ont créé la confusion. « Il est devenu difficile pour les élèves de distinguer un journaliste d’un polémiste, déplore Elena Pavel, une opinion d’une vérité. Le tournant numérique a totalement bouleversé la situation et on est vues comme une sorte de SAV. À chaque séance, on ne sait pas ce qui va être dit par les élèves et ce qu’il va falloir désamorcer. »

« J’appelle ça de l’autodéfense intellectuelle », résume Maryse Broustail en référence au livre de Normand Baillargeon. « Nos élèves sont moins armés pour affronter le monde alors même qu’il y a beaucoup plus d’informations. Pour moi, il y a là un vrai enjeu » conclut Elena Pavel.

Quant à Sarah Ouagueni, elle se souvient de la première émission de radio réalisée par les élèves, et de cette première phrase magique, inattendue chez ces jeunes qui ont souvent pour habitude de déprécier leur environnement immédiat : « Eh oui ! À Roubaix, il n’y a pas que de mauvais côtés ! » Par-delà le sens critique, s’éduquer aux médias et à l’information, c’est aussi une manière de changer son regard sur le monde et d’attiser chaque jour sa curiosité.

