[Archive] Camps de la mort et droits de l'homme: le témoignage de Stéphane Hessel sur RFI

Stéphane Hessel chez lui, le 8 février 2011. © Joël Saget / AFP

Le 27 janvier 2005, la France et l’Europe commémoraient le 60e anniversaire de l’arrivée de troupes soviétiques à Auschwitz qui marque la libération de ce camp d’extermination nazi. À cette occasion, Pierre Ganz de RFI et Alain Louyot de L’Express avaient reçu Stéphane Hessel, ancien déporté, résistant et ancien ambassadeur de France aux Nations unies.