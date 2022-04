Les dangers de la résistance croissante aux antibiotiques

Grâce aux traitements anti-bactériologiques, l’espérance de vie a progressé d’au moins dix ans. Mais après un siècle d’utilisation de ces traitements, parfois de manière abusive, leur efficacité est menacée : certaines bactéries peuvent s’adapter et résister aux traitements. D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la résistance aux antibiotiques constitue aujourd’hui l’une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale.

Pour lutter contre les bactéries très résistantes, comme le staphylocoque doré, il est nécessaire de développer une nouvelle génération d’antibiotiques.

La découverte de la pénicilline, en 1928 par Alexander Fleming, a marqué la naissance des traitements antibiotiques ainsi que la médecine thérapeutique. Des millions de vies sont sauvées chaque année depuis l’apparition des antibiotiques. Il a fallu plusieurs années de recherche, après la découverte de Fleming, pour que la pénicilline puisse être produite et utilisée en masse. Sans doute, la première utilisation à grande échelle a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, permettant de soigner des blessés ou les maladies comme la tuberculose et la typhoïde.

Le mécanisme d’une molécule antibactérienne est assez simple : le médicament arrête la croissance et la multiplication des bactéries, puis finit par les supprimer complètement. Revers de la médaille : les bactéries peuvent s’adapter et même résister au traitement par les antibiotiques.

Le mécanisme des résistances

L’OMS, dans le premier rapport sur la résistance aux antimicrobiens en 2014, tire la sonnette d’alarme. « Cette grave menace n’est plus une prévision, mais une réalité dans chaque région du monde qui s’achemine vers une ère post-antibiotiques, où des infections courantes ou des blessures même mineures pourraient de nouveau tuer », s’inquiète l’organisation mondiale qui considère ce problème comme une urgence.

En effet, environ 1,2 million de décès sont enregistrés en 2019. Des décès directement liés à des infections résistantes aux antibiotiques, souligne un rapport publié en janvier 2022 par la revue scientifique The Lancet. Par ailleurs, l’étude démontre que 26 % des infections ont résisté aux traitements qui sont généralement prescrits, mais qu’en 2050, cette proportion de bactéries résistantes va quasiment doubler. En somme, les infections sont d’ores et déjà plus difficiles à traiter chez l’humain et l’animal, car le nombre de bactéries résistantes à certains antibiotiques ne cesse d’augmenter. Mais les bactéries peuvent aussi développer des résistances à plusieurs familles de médicaments antibactériens : on parle alors de « super-bactéries » ou « bactéries multirésistantes » (l’appellation anglo-saxonne super bug est également souvent utilisée).

Avant tout, c’est la prise inutile d’un antibiotique qui est montrée du doigt. Les spécialistes sont formels : la prise d’un médicament antibactérien va surtout contribuer à augmenter le pouvoir génétique des bactéries à s’adapter pour résister en cas d’infection bactérienne. Et quand la prise de ces médicaments est inutile, lorsqu’il s’agit de soigner les infections virales ou la grippe, les bactéries apprennent alors encore mieux à se défendre contre les molécules censées les éliminer. La prise d’un antibiotique sans véritable raison augmente le risque d’une infection ultérieure difficile, voire impossible à traiter.

Des conséquences inquiétantes

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, de plus en plus de patients doivent recevoir des doses composées de plusieurs types d’antibiotiques souvent plus nocifs pour les patients. La même source souligne que la gonorrhée figure parmi les infections bactériennes les plus difficiles à traiter actuellement. La bactérie à l’origine de l’infection sexuellement transmissible est devenue très résistante aux traitements antimicrobiens, avec un risque de devenir impossible à combattre dans les années à venir. Déjà en 2019, l’OMS a averti que la résistance aux antimicrobiens fait partie des dix plus grandes menaces en santé publique pour toute l’humanité. Et cela n’est pas sans raison, car les bactéries responsables du choléra, de différentes sortes de pneumonies, de la légionellose, de la méningite font partie aussi des espèces pathogènes qui ont des capacités incroyables à adapter leur code génétique pour devenir plus résistantes.

Le développement de super-bactéries s’accroît un peu partout dans le monde, mais leur émergence est surtout visible dans des pays en voie de développement. Avec un système de santé peu efficace et dépourvu de moyens de prévention, la vente d’antibiotiques est libre et sans prescription. Leur usage incontrôlé contribue grandement à l’augmentation des résistances bactériennes.

Parallèlement, l’agriculture intensive et l’élevage des animaux sont en grande partie responsables de l’amplification du phénomène. Sur le continent américain, il est courant pour les agriculteurs de donner de fortes doses d’antibiotiques à leurs animaux, même à titre préventif. En France et depuis 1999, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a mis en place un suivi de vente de médicaments vétérinaires. Selon cette agence, de 2011 à 2020, l’exposition globale des animaux aux antibiotiques a diminué d’environ 45 % par rapport à la décennie précédente.

Quelles solutions ?

Devant ce problème mondial de super-bactéries résistantes, la communauté scientifique a commencé la recherche d’une solution pour éviter une régression de la médecine mondiale de plus d’un siècle en arrière. Pour cela, le développement de nouveaux antibiotiques est d’une urgence absolue. L’objectif est de trouver un traitement qui serait le plus sélectif possible, c’est-à-dire de cibler étroitement les bactéries et seulement celles qui sont à l’origine des infections. De cette façon, il serait possible de limiter la vitesse de développement des résistances. Or, les chercheurs dans les industries pharmaceutiques sont confrontés aux problèmes de financement de leurs travaux, car les traitements antibiotiques ne se vendent pas cher et, par conséquent, ne rapportent pas assez pour permettre un financement convenable de la recherche. Malgré le manque de fonds, quelques nouvelles molécules sont disponibles depuis environ cinq ans, comme la ceftolozane, dont les capacités se sont montrées convaincantes face aux bactéries devenues multirésistantes.

Par ailleurs, l’une des solutions étudiées est celle de la phagothérapie : le virus qui cible et tue des bactéries. Une technique qui, toujours, n’est pas disponible à grande échelle.

Malgré les constatations par l’OMS que l’utilisation abusive des antimicrobiens est une « épidémie invisible » qui pourrait être plus meurtrière à long terme que le Covid 19, en faisant plus de 10 millions de décès par an, il y a des raisons d’espérer un avenir moins sombre.

En effet, en mai 2015, plusieurs organisations internationales comme l’OMS, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) ont adopté un plan commun à l’échelle planétaire pour combattre la multiplication des résistances des bactéries. Ce plan souligne le besoin de sensibiliser le public et le personnel de santé, de renforcer la surveillance, la recherche et les mesures d’hygiène ainsi que d’optimiser l’usage des antibiotiques.

