ARCHIVES SONORES

6 avril 1992 : début du siège de Sarajevo

La ville de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. © Midhat Mujkic / Getty Images

Texte par : Nenad Tomic 4 mn

Le 6 avril 1992, la communauté internationale reconnait l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine et provoque la colère des forces serbes qui commencent à bombarder la ville depuis les montagnes environnantes. Durant les trois années suivantes, Sarajevo est assiégée et quasiment impossible à quitter : la nourriture est rare, le chauffage et les denrées vitales impossibles à trouver. Les victimes sont nombreuses. Tout le pays est en proie à de violents combats. Les archives sonores de RFI proposent une série de reportages et de sons diffusés lorsque la guerre civile ravageait la Bosnie-Herzégovine et sa capitale Sarajevo, il y a trente ans.