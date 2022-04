[Archive sonore] Robert Badinter: la peine de mort contre le terrorisme est absurde

L'ex-ministre français de la Justice, Robert Badinter, le 9 septembre 2013. © Bertrand Guay / AFP

Texte par : Véronique Gaymard Suivre 1 mn

Pour Robert Badinter, la peine de mort n’est pas dissuasive et nourrit le terrorisme. Au micro de Véronique Gaymard, il expliquait en 2015 que « la peine de mort est censée dissuader du crime et entre les terroristes et la mort, il y a un lien secret, pervers, inquiétant et constant. »