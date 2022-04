ARCHIVES SONORES

11 avril 2012 : la disparition de Ahmed Ben Bella

Portrait daté de 1965 du premier président algérien Ahmed Ben Bella. © AFP

Texte par : Nenad Tomic 1 mn

L’un des fondateurs du Front de libération nationale (FLN), Ahmed Ben Bella (1916-2012) lutte avec détermination contre la domination française. Arrêté par l’armée française en 1956, il rentre à Alger après les signatures des accords d’Evian en 1962 et devient le premier président de l’Algérie indépendante. Il s’engage sur la voie socialiste et autogestionnaire à l’instar de certain pays non-alignées. Ben Bella est renversé par un coup d’État en 1965.