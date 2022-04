ARCHIVES SONORES

29 avril 1992 : les émeutes raciales de Los Angeles

La police et les émeutiers s'affrontent après l'acquittement de 4 officiers de la police de Los Angeles pour le passage à tabac de Rodney King, le 29 avril 1992 à Los Angeles, Californie. © Ron Eisenberg/Michael Ochs Archives/Getty Images

Texte par : Nenad Tomic

Les émeutes meurtrières de Los Angeles en 1992 commencent le 29 avril 1992, à la suite de la décision d'un jury de blanchir les policiers blancs qui avaient brutalement frappé un jeune Noir, Rodney King, un an auparavant. Une caméra amateure a enregistré la scène et les images ont rapidement circulé. La manifestation contre le racisme dégénère en violences et pillages.