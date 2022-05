Archive

15 mai 1988: début du retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan

Audio 41:11

Les premiers blindés russes quittent Kaboul le 15 mai 1988, après l'accord du 14 avril 1988 signé à Genève entre l'Afghanistan, l'URSS, le Pakistan et les États-Unis, pour le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. © Robert Nickelsberg / Getty

Texte par : Anne-Marie Capomaccio | Hélène Da Costa 1 mn

Le 15 mai 1988, les troupes soviétiques commencent à se retirer d’Afghanistan. Un événement historique auquel même les spécialistes ne croyaient pas vraiment, après plus de huit ans de guerre. Arrivés dans le pays le 17 décembre 1979, les Soviétiques, liés à Kaboul par un traité d’amitié, étaient venus porter secours au régime communiste afghan arrivé au pouvoir par un coup d’État en avril 1978 et littéralement débordé par un soulèvement des différentes provinces. Cette intervention, effectuée en hiver dans une région très montagneuse, témoignait du caractère critique de la situation. En 1988, ce sont 115 000 soldats soviétiques qui vont regagner leurs foyers. Pour comprendre les raisons et les conséquences de ce retrait pour Moscou et Kaboul, mais également pour le reste du monde, RFI reçoit l’historienne Hélène Carrère d’Encausse et Olivier Roy, spécialiste de l’Afghanistan et de l’Iran, interrogés par Hélène Da Costa.