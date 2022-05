ARCHIVE

25 mai 1963: naissance de l’Organisation de l’Unité africaine

Audio 19:31

Les chefs d'État fondateurs de l’Organisation de l’Unité africaine posent dans l'Africa Hall à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 25 mai 1963. © AP

Texte par : Elikia M'Bokolo 1 mn

Quel moment exceptionnel que ces quelques jours de conférence qui aboutissent à la création de l’Organisation de l’Unité Africaine ! Après la première Conférence des États, qui avait réuni à Accra, en 1958, les huit États africains indépendants, ils sont trente-et-un à Addis-Abeba, symbole de la continuité, de la résistance et de la liberté des peuples africains. Malgré les divisions entre « progressistes » et « modérés », malgré les divergences sur le contenu et la forme à donner à l’unité, malgré enfin les effets de la guerre froide, les responsables africains se montrent assez déterminés et assez lucides pour sauver l’essentiel. Ainsi, est née l’Organisation de l’Unité Africaine qui, le moment venu, se transformera en Union Africaine.