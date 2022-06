Le 2 juin 1953, Elizabeth II a rendez-vous avec l’histoire

Histoire

Le couronnement d’Elizabeth II, le 2 juin 1953, marque symboliquement le début de son règne. Ce jour-là, elle endosse la charge royale lors d’une cérémonie fastueuse qui dit bien peu de ses véritables fonctions, mais beaucoup de son influence.

Dans les rues de Londres, ce 2 juin 1953, la foule se presse pour apercevoir la reine dans son carrosse, quittant Buckingham Palace pour rejoindre l’abbaye de Westminster. Elizabeth II porte une robe blanche. Chaque État ayant un lien avec la Couronne y est représenté. De loin, difficile de voir la feuille d'érable canadienne, les fleurs de lotus d'Inde et de Ceylan, ou encore la fougère argentée de Nouvelle-Zélande qui figurent sur le vêtement.

Cela fait un an que la reine a pris ses fonctions. Le temps de recueillement après les obsèques du roi Georges VI, le contexte économique difficile et l'influence du Premier ministre Winston Churchill ont repoussé la date du sacre, voulu comment un moment de ferveur populaire.

Le prince Philip, duc d’Édimbourg, son mari, a souhaité que la cérémonie soit entièrement filmée. L’évènement est retransmis en direct à la télévision au Royaume-Uni, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, et en Allemagne, mais également dans les cinémas, dans les salles de concert. Un enregistrement est envoyé par avion au Canada et aux États-Unis. Cette couverture médiatique qui dépasse largement les frontières du Royaume-Uni marque le début d’une nouvelle ère qui va permettre à la monarchie britannique d’être vue par tous, grâce à la puissance d’images diffusées en direct.

Le couronnement de la reine Elizabeth II, une cérémonie commentée par Jacques Sallebert

La reine, un pouvoir d’influence

Elizabeth est la première femme à accéder au trône depuis l’avènement de la reine Victoria, 115 ans auparavant. Monarque constitutionnelle, la reine a de nombreuses obligations. Elle est chef des armées et de l’Église Anglicane. Elle a des pouvoirs théorique et symbolique puisque celui qui mène la politique du gouvernement est le Premier ministre.

Au cours de la cérémonie, la jeune femme va recevoir tous les symboles de ses pouvoirs. Par l’onction sacrée sur le front, les mains et la poitrine, (un moment qui ne sera pas filmé par les caméras), elle devient l’unique représente de Dieu sur Terre en Angleterre. L’archevêque de Canterbury, chef de l’Église anglicane, lui remet la robe royale dorée, l’Épée de l’Offrande, les bracelets offerts par les pays du Commonwealth, l’orbe (sphère surmontée d’une croix), les sceptres royaux, le sceptre à la Croix, symbole de la justice, dans la main droite et le sceptre à la Colombe dans la main gauche, symbole de la miséricorde. Puis la couronne de St. Edward, symbole de l’autorité royale, est posée sur la tête de la souveraine. À trois reprises, l’assistance scande les mots « God save the Queen » dans l’abbaye. Après la bénédiction, Elizabeth II installée sur le trône voit défiler l'archevêque de Canterbury et tous les évêques qui lui offrent leur fidélité, suivis des pairs du Royaume-Uni. Genou à terre, le duc d’Édimbourg, le mari de la reine, est le premier à lui rendre hommage et lui prêter allégeance.

La reine d'Angleterre est d'abord cheffe d'État. Et la liste des invités l’illustre bien. Ils sont plus de 8 000 à avoir assisté au couronnement d’Elizabeth II, dans des tribunes installées spécialement, sous les voûtes de Westminster. Les délégations étrangères et les représentants de 129 nations et territoires se sont déplacés. En ce 2 juin 1953, elle promet de diriger les peuples du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Canada, d’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Union d’Afrique du Sud, du Pakistan, de Ceylan et de ses autres territoires en accord avec leurs lois et coutumes respectives. Chef du Commonwealth, une communauté d’États appartenant ou ayant appartenu à l’Empire britannique, la nouvelle souveraine a un rôle diplomatique et représente son pays à l’étranger.

Les membres du Parlement et le gouvernement sont également présents. Winston Churchill, en habit de chevalier de l'ordre de la Jarretière, artisan de la victoire anglaise sur l’Allemagne nazie, de nouveau Premier ministre depuis deux ans quand Elizabeth prend ses fonctions, connaît la souveraine depuis qu’elle est petite fille. Il a noué avec elle une relation de confiance lors de leurs rencontres hebdomadaires depuis février 1952. En concertation avec elle, il a choisi la date de la cérémonie et accompagne ainsi le début de son règne. « La popularité du héros de 1939-45, son lyrisme, sa sentimentalité et son sens de l’Histoire vont une nouvelle fois aider à sceller les noces entre la nation et la royauté », souligne Isabelle Rivère dans Naissance d’une reine, aux éditions Fayard. Et, si la reine ne gouverne pas et ne légifère pas, elle va, avec ce fin connaisseur de la vie politique anglaise, apprendre à mesurer les rapports de pouvoir entre les institutions, les partis et les personnalités. Avec lui, elle s’entretient de la situation économique de son pays, des relations avec les autres royaumes, avec les gouvernements des autres pays du Commonwealth et les chefs d’états étrangers.

Un destin hors du commun

L’abdication du roi Edward VIII pour pouvoir épouser l'Américaine Wallis Simpson en 1936 scelle le destin d’Elizabeth. En 1937, c’est son père, le duc d’York, frère du roi Édouard VIII, qui, à quarante-et-un ans, devient roi sous le nom de George VI. Elizabeth devient, du jour au lendemain, héritière du trône. Elle a alors 11 ans. Très tôt, elle va apprendre le français, le droit constitutionnel et vivre au rythme de la charge royale de son père, du protocole et des soubresauts de l’Histoire.

La montée des tensions en Europe, les provocations de l'Allemagne nazie précipitent le Royaume-Uni dans la Seconde Guerre mondiale. Elizabeth, 14 ans, s’adresse pour la première fois aux Anglais en 1940, dans un premier discours à la radio à l'intention des enfants évacués des grandes villes d'Angleterre. Durant le conflit, elle apparaît de plus en plus souvent aux côtés de son père. La famille royale, sous les bombardements elle-même, mais refusant de quitter Londres, acquiert une forte popularité. Au début de l’année 1945, la jeune femme rejoint les rangs des auxiliaires féminines de l'armée de terre. À partir de 1948, son père, malade, lui laisse de plus en plus de place. C’est au Kenya, lors d’un déplacement dans lequel elle le remplace, qu’elle apprend son décès. Le Conseil privé de la Couronne la proclame reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et chef du Commonwealth, le 8 février 1952.

