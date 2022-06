Élections législatives en France, l’interminable débat sur le mode de scrutin

RFI explique

Les règles d’attribution des sièges à l’Assemblée nationale en France n’ont pas évolué depuis la fin des années 80. Le code électoral institue un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Depuis plusieurs années, dans le débat politique, il est remis en cause, accusé de ne pas représenter l’ensemble des tendances politiques du pays. Changer le mode de scrutin s’avère être une option politique difficile et polémique.

Scrutin majoritaire contre représentation proportionnelle ? La question est récurrente dans le débat politique français. On reproche au scrutin majoritaire uninominal à deux tours de donner l’avantage aux grands partis, et notamment de privilégier le parti présidentiel. Autre critique, certains courants d’opinion estiment être mal représentés à l’Assemblée nationale. Pourtant, rien ne bouge.

Le scrutin majoritaire uninominal à deux tours

Dans chaque département, chaque parti choisit un candidat par circonscription, qui va briguer les suffrages des électeurs. S’il obtient la majorité absolue (c’est-à-dire, plus de la moitié des suffrages exprimés) et un nombre de suffrages au moins égal à 25% du nombre d'électeurs inscrits, alors le candidat est élu. Sinon, un deuxième tour déterminera le candidat qui siègera au Palais Bourbon. Il suffit alors d’une majorité simple, c'est-à-dire, obtenir le plus grand nombre de voix. Seuls les candidats qui obtiennent un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% du nombre d'électeurs inscrits peuvent accéder au second tour, un seuil qui s’avère élevé quand l’abstention est forte. En 2017, le taux d’abstention au premier tour ayant été de 51,3%, le nombre de candidats admis à participer au second tour fut souvent de deux (une seule triangulaire, autrement dit trois candidats ayant obtenu plus de 12,5% des voix au premier tour et donc présents au second tour, avait eu lieu dans la 1ʳᵉ circonscription de l'Aube).

Au total, 577 députés sont élus. En 2017, La République en Marche, le parti présidentiel, avait obtenu, au premier tour, 28,21% des voix. Le parti d'Emmanuel Macron a emporté 308 sièges, soit plus que la majorité absolue fixée à 289 députés. On évoque parfois un scrutin brutal qui donne à la tendance recueillant le plus de voix, un nombre de sièges très important. Le passage au quinquennat et l’organisation des élections des législatives dans le mois suivant l’élection présidentielle a également renforcé cette tendance. Le Front national avait quant à lui obtenu 13,20 % des voix lui permettant de se maintenir dans 120 circonscriptions, contre 61 en 2012 au premier tour. Il n’obtiendra que 8 sièges. Une situation qui, selon les responsables politiques du parti, illustre le défaut de représentativité du mode de scrutin.

1986, la manœuvre Mitterrand

Tout au long de l’histoire politique de la France, la question du mode de scrutin s'est posée. Faut-il privilégier l’efficacité en donnant une majorité stable et homogène à l’Assemblée ou doit-on, plutôt, donner la priorité à l'équité en favorisant une représentativité de la diversité des opinions ? En 1986, François Mitterrand impose, le temps d'une élection, le scrutin proportionnel intégral. Trente-cinq députés du Front national font leur entrée dans l’hémicycle. Le chef de l’État arrivé au pouvoir en 1981 souhaite avoir une chambre des députés plus représentative de l’échiquier politique (cela faisait partie de ses engagements de campagne). Mais ce choix s’explique également par ses talents de fin stratège politique : limiter la déroute de la gauche et se garantir une réélection en 1988. À l'issue de cette élection, remportée par la droite, Jacques Chirac prend la tête d'un gouvernement de cohabitation. Il rétablira le scrutin majoritaire.

L'ancien Premier ministre PS, Laurent Fabius (G) serre la main du nouveau Premier ministre RPR, Jacques Chirac, lors de la passation des pouvoirs au palais de l'Élysée, le 20 mars 1986, à la suite de la victoire du RPR aux élections législatives, inaugurant ainsi la première cohabitation de la Vᵉ république. © Jean Guichard/Gamma-Rapho via Getty

La frilosité d'une partie de la classe politique à changer un nouveau mode de scrutin s’explique sans doute, en partie, par cet épisode. La défiance de l’opinion publique vis-à-vis des dirigeants et des institutions est un autre paramètre. L’abstention est galopante. Bouleverser les règles destinées à départager les candidats ne doit pas donner l’image d’un tripatouillage électoral.

La représentation proportionnelle

Le recours à la proportionnelle peut se faire selon différents scénarios. Un scrutin proportionnel partiel, avec un certain nombre de députés élus à la proportionnelle et d’autres au scrutin majoritaire. Ou bien le changement du mode de scrutin pour tout l’hémicycle, c'est-à-dire un scrutin proportionnel intégral.

Le principe de la représentation proportionnelle est que chaque parti présente une liste de candidats par département (ou par région). Le nombre de sièges est attribué en proportion du nombre de suffrages obtenus. En France, ce mode de scrutin est utilisé lors des élections européennes.

Depuis de nombreuses années, François Bayrou, chef de file du Modem, réclame l’introduction partielle de la proportionnelle aux législatives. Emmanuel Macron, tout comme Marine Le Pen, s’est dit, pour sa part, favorable à un scrutin proportionnel intégral. Les avantages d’un tel mode de scrutin : les formations politiques obtiennent un nombre d’élus correspondant à leur poids dans le corps électoral. Il s’agit d’une photographie de la société. L’opposition prend une place plus importante, plus morcelée aussi, car il favorise l’apparition de petits partis.

Inconvénient : il permet plus difficilement de dégager des majorités stables et cohérentes. D’autre part, rétablir le mode de scrutin utilisé sous la IVe République comporterait, dans l’esprit de certains hommes politiques, le risque de renouer avec une forte instabilité ministérielle : 24 gouvernements entre 1947 et 1958. « La proportionnelle n’implique pas forcément une instabilité. Une fois qu’on a une Assemblée plus diversifiée sur le plan de sa composition politique, sociologique, des règles du jeu relatives à la confiance politique s’appliquent. Des règles qui permettent de discipliner les parlementaires qui ont tout intérêt à forger des alliances de gouvernement stables », estime cependant Olivier Rouquan, politologue, constitutionnaliste, chercheur au Centre d’études et de recherches de Sciences administratives et politiques (CERSA) dans l’émission Le débat du jour sur RFI. « La culture politique qui permet à la proportionnelle de bien fonctionner n’est pas celle qui prévaut en France. Il faut un sens du compromis, de la négociation, une capacité à s’accorder sur des programmes de gouvernement préfigurés et un sens de la responsabilité politique des leaders ».

En France, on pratique également les scrutins mixtes avec un mélange de système majoritaire et proportionnel pour l’attribution des voix. C’est le cas, pour les élections municipales. Chaque parti présente une liste. Celle qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant rassemblé au moins 5% des suffrages.

Si l’on reproche au droit électoral d’être rigide, une loi ordinaire suffirait pourtant à modifier le mode de scrutin. Pas besoin d’une modification de la Constitution, ni d'une loi organique, pour laquelle le mode de promulgation est différent.

En attendant, le débat se poursuit. Les partisans de la proportionnelle vantent les exemples des autres pays européens. La Grèce ou l'Allemagne incluent la proportionnelle, mais utilisent des mécanismes pour atténuer l'instabilité politique qui pourrait en découler. La Grèce a instauré une prime de 50 députés sur 300 pour le parti arrivé en tête. En Allemagne, le Bundestag est renouvelé avec un double vote : 299 députés sont élus avec un scrutin majoritaire (on choisit un député de sa circonscription), 299 députés sont élus avec la règle de la proportionnalité (on vote pour un parti).

