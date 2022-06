Le scandale du Watergate: l’enquête qui fit tomber le président Richard Nixon

HISTOIRE

Dans la nuit du 16 au 17 juin 1972, la police appréhende cinq hommes dans l’immeuble du Watergate, siège du Parti démocrate, à Washington. Les révélations de deux journalistes du Washington Post vont donner à ce simple fait divers américain les dimensions d’un scandale d’État et entraîner, le 8 août 1974, la démission du président républicain Richard Nixon.

Publicité Lire la suite

Le 17 juin 1972, vers 1 heure du matin, le veilleur de nuit du Watergate, un immeuble de bureaux au bord du Potomac à Washington, découvre qu’une porte du bâtiment a été rouverte en pleine nuit. Interloqué, il appelle la police. Trois agents pénètrent dans l’immeuble et arrêtent cinq hommes équipés de matériel photographique ainsi que de micros espions qu’ils s’apprêtaient manifestement à dissimuler.

L’enquête menée par le FBI – nous sommes dans un district fédéral – se révèle instructive. James McCord, l’un des cambrioleurs, est un de leurs anciens agents qui a aussi travaillé pour la CIA et, plus surprenant encore, un membre du Comité pour la réélection du président, un organisme au service de Richard Nixon, qui brigue alors un second mandat.

Alerté, ce dernier tient à préciser publiquement, cinq jours plus tard, que la Maison Blanche n’est pas impliquée dans « cet incident ». Il réitère ce mensonge en août, s'appuyant cette fois sur les résultats d’une enquête interne. Durant cette période, les électeurs ont les yeux rivés sur le Vietnam, avec lequel Richard Nixon a promis une « paix dans l’honneur ». Aussi, le président écrase son adversaire démocrate à l'élection présidentielle du 9 novembre. Ce triomphe n’est pourtant qu’un sursis.

Gorge profonde

Dès le samedi 17 juin au matin, en effet, le rédacteur en chef du Washington Post, Benjamin Bradlee, a convoqué Bob Woodward, un ancien militaire de 29 ans devenu journaliste, pour lui exposer les premiers éléments de l’affaire. Dépêché au tribunal où les accusés ont été aussitôt entendus, Bob Woodward découvre, éberlué, l’identité de James McCord. Dès lors, son journal le met à plein temps sur l’affaire avec son confrère Carl Bernstein, son cadet d'un an.

À compter d’octobre 1972, le binôme bénéficie des pistes données par un homme que Bob Woodward a rencontré deux ans plus tôt à la Maison Blanche, quand il était encore officier. Il s’agit de Mark Felt, le numéro 2 du FBI. Les lecteurs du journal connaissent simplement l’existence d’une source bien informée, qu’un des rédacteurs en chef a surnommé « Gorge profonde », d’après le titre d’un film pornographique de 1972.

Les rencontres avec « Gorge profonde » ont lieu dans un parking de Rosslyn, en banlieue de Washington. Woodward s’y rend en changeant de taxi en cours de route pour éviter les filatures. À chaque fois, Mark Felt fait publier au bas de la page 20 du New York Times une petite horloge indiquant l’heure du rendez-vous. Et quand Woodward veut le solliciter, il déplace l’une des plantes de son balcon. Mark Felt se comporte, du reste, plus en oracle qu’en véritable indicateur, se contentant souvent de suggérer des pistes : « Suivez l’argent. »

Les hommes du président

Le procès s’ouvre en janvier 1973. Il y a désormais sept inculpés : les cinq hommes présents sur les lieux et leurs commanditaires, Howard Hunt et Gordon Liddy. Si la plupart plaident coupables et sont libérés sous caution, Hunt et McCord restent muets. Ils sont néanmoins reconnus coupables et relâchés à leur tour sous caution. En mars pourtant, McCord se décide à écrire une lettre au juge où il estime avoir fait l’objet de pressions de la Maison Blanche et cible de hauts responsables.

Le juge publie la lettre et prononce des peines lourdes, mais non définitives pour les autres accusés, espérant ainsi les faire parler. Le même mois, s’ouvrent les premières audiences d’une commission sénatoriale mise en place par la majorité démocrate du Sénat, sur proposition de Ted Kennedy. Pour éviter que certains membres de la Maison Blanche soient interrogés, Richard Nixon invoque la séparation des pouvoirs et un « privilège de l’exécutif ».

Très vite, il apparaît aux deux journalistes du Washington Post que l’opération menée au Watergate fait partie d’un vaste système d’espionnage et de sabotage politique. De son côté, au terme d’une instruction qui s’étire jusqu’en juillet 1974, la commission évoque des obstructions de justice par des proches de Richard Nixon, des écoutes clandestines, des détournements de fonds.

Le mois d’avril 1973 est celui des démissions en cascade, du directeur du FBI par intérim jusqu’au procureur général des États-Unis – l’équivalent d’un ministre de la Justice au niveau fédéral – en passant par les trois principaux conseillers du président. L’étau se resserre autour de ce dernier.

Un bras de fer médiatisé

En mai 1973, les audiences de la commission deviennent publiques et retransmises par la télévision en direct. Richard Nixon continue à nier toute implication. Il tente de détourner l’attention avec une imposante cérémonie en l’honneur des prisonniers libérés par le Nord-Vietnam. Rien n’y fait et, le 3 juin, le Washington Post annonce qu’un des conseillers démissionnaires du président, John Dean, a accepté de témoigner devant la commission.

John Dean évoque plusieurs réunions entre Richard Nixon et les deux autres conseillers afin d’étouffer le scandale déclenché par le Watergate. Il dit avoir subi des pressions pour qu’il présente sa propre démission et reconnaisse sa responsabilité. Il transmet enfin une copie d’une liste noire d’ennemis de la présidence, parmi lesquels se trouvent le sénateur Ted Kennedy et le rival malheureux de Richard Nixon à l'élection de 1972, George McGovern.

La commission réclame alors l’audition du président, mais celui-ci refuse en juillet. Le même mois, on apprend l’existence de bandes magnétiques où les conversations menées avec le président auraient été systématiquement enregistrées à l’insu de ses interlocuteurs. Richard Nixon refuse d’y donner accès et répond en octobre en faisant renvoyer le procureur spécial indépendant chargé de l’affaire, provoquant de ce fait la démission de deux hauts fonctionnaires de la justice.

La démission

Cet abus de pouvoir manifeste, connu sous le nom de « Massacre du samedi soir », déclenche une série de procédures d’impeachment [mise en accusation] contre le président. Finalement, celui-ci se résout à donner un accès à quelques bandes magnétiques, mais l’une d’elles apparaît effacée sur plus de dix-huit minutes d’enregistrement. En février 1974, la commission judiciaire de la Chambre des représentants prend le relais de la commission sénatoriale. Parallèlement, d’autres affaires ressurgissent dans la presse, où le président semble impliqué. Pour finir, le rapport de la commission sénatoriale, publiée en juillet 1974, se révèle accablant.

Acculé, le président décide alors de rendre public, début août, la transcription d’une des bandes les plus compromettantes, espérant ainsi mettre fin aux pressions de la justice. Mais ce document est aussitôt surnommé « The Smoking Gun Tape », autrement dit la preuve irréfutable de ses mensonges et de son implication. Il démissionne trois jours plus tard pour éviter l’humiliation d’une destitution. Il est aussitôt gracié par le vice-président Gerald Ford.

La postérité de ce scandale, le seul à avoir amené la démission d’un président des États-Unis, est telle que le suffixe « -gate » a été utilisé pour qualifier nombre d’affaires d’État : ainsi du « Rubygate» où le président du Conseil italien Silvio Berlusconi est soupçonné d’avoir eu des rapports sexuels avec une prostituée mineure, du « Fillongate » en France lors de l'élection présidentielle de 2017 où l’épouse du candidat Les Républicains est accusée d’avoir occupé un emploi fictif, ou encore le « Partygate » au Royaume-Uni quand le Premier ministre Boris Johnson se voit reprocher en novembre 2021 d’avoir organisé des fêtes à Downing Street en pleine pandémie de Covid-19.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne