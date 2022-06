Scandale du Watergate: 8 août 1974, le président Nixon démissionne

Archive sonore

Le 8 août 1974, le président Richard Nixon, annonce sa démission en direct sur les chaînes de télévisions américaines, acculé par le scandale du Watergate. Cette affaire d’espionnage politique, d’une ampleur sans précédent dans l’histoire politique des États-Unis, fut révélée par deux journalistes du Washington Post, Carl Bernstein et Robert Woodward. Leurs investigations, menées entre 1972 et 1974, ont conduit à une longue enquête du Sénat secondée par l’intervention de la justice, dévoilant progressivement l’implication directe des plus hautes sphères du pouvoir américain. Démonstration éclatante du pouvoir de la presse, le travail de Bernstein et Woodward fait figure de référence dans le journalisme d’investigation.

Transcription :

President Richard Nixon : From the discussion I have had with congressionals and other leaders, I have concluded that, because of the Watergate matter...

Traduction : D'après les discussions que j'ai eues avec des membres du Congrès et d'autres leaders, j'ai conclu qu’à cause de l'affaire du Watergate, je n'aurai sans doute plus l'appui du Congrès, appui que je considère comme indispensable pour prendre des décisions très difficiles et pour m'aider à accomplir les devoirs de ma charge dans le sens des intérêts de la nation.

R.N. : [...] To continue to fight through the months ahead, and for my personal vindication...

Poursuivre ce combat dans les mois à venir, pour moi seul, prendrait tout le temps et l'attention du président et du Congrès à un moment où notre mission devrait se concentrer sur les grands enjeux de paix mondiale et de prospérité de la société américaine.

R.N. : [...] Therefore, I shall resign the Presidency, effective at noon tomorrow.

En conséquence, je démissionne de la présidence. Cette démission prendra effet demain à midi. Le Vice-président Gérald Ford prêtera serment en tant que président des États-Unis à cette même heure demain, dans ce bureau.

Avec la collaboration de la sonothèque de RFI.

