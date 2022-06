Fête de la musique : le 21 juin n'a pas pris une ride

CULTURE

Créée en 1982 par Jack Lang, alors ministre de la Culture, la Fête de la musique s’est imposée au fil des ans comme un rendez-vous incontournable. On estime ainsi que plus de 180 000 concerts sont organisés chaque année en France. Elle est même devenue une fête internationale, présente dans plus de 120 pays sur les cinq continents. Après deux ans de crise due au Covid-19, et pour ses 40 ans, l’accent est mis sur les fondamentaux de la Fête de la musique.

Chaque année, ils sont près de cinq millions de musiciens amateurs à faire vibrer les rues de France tous les 21 juin. Plus que les chiffres, c’est la longévité de l’événement qui impressionne. Car cela fait maintenant quarante ans qu’existe la Fête de la musique. L’idée vient de Maurice Fleuret. En octobre 1981, lorsqu’il est nommé directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture, alors dirigé par Jack Lang, Maurice Fleuret affirme sa volonté d’être le directeur de toutes les musiques, de l’accordéon à l’industrie du disque. Quelques mois plus tard, il découvre dans une étude que cinq millions de Français, dont un jeune sur deux, jouent d’un instrument de musique. La France est un gigantesque vivier d’artistes inexploité.

Jack Lang, ancien ministre socialiste de la Culture

« Faites de la musique »

Pour Maurice Fleuret, la musique doit s’évader de l'atmosphère feutrée des salles de conservatoire et gagner la rue. Elle doit se démocratiser. Les concerts ne doivent plus être seulement organisés pour les gens, mais par les gens. « Il faut montrer que la France est musicienne avant d’être mélomane », insiste-t-il. Il faut choisir une date. Ce sera le 21 juin. Le jour est symbolique. C’est celui du solstice d’été. La nuit du 21 juin est traditionnellement une nuit de fête, un héritage des fêtes de la Saint-Jean. En 1976 déjà, le musicien américain Joël Cohen avait proposé à la radio France Musique pour laquelle il travaillait des « Saturnales de la musique », pour marquer chaque solstice, les 21 décembre et 21 juin.

La Fête de la musique est lancée en trois semaines. Chacun est invité à y participer « de sa fenêtre, du pas de sa porte, dans la rue, ou dans les endroits traditionnellement réservés aux manifestations musicales : places, kiosques, églises, parcs, jardins… » Pour cette première édition, une demi-heure seulement est réservée aux concerts professionnels. Les musiciens amateurs ont, eux, la nuit entière.

Afin que tout le monde puisse participer, le ministère de la Culture va même jusqu’à diffuser des modes d’emploi pour fabriquer ses propres instruments, à base d’entonnoir ou de tuyaux d’arrosage.

L’événement est un succès dont les accords résonnent jusque dans les pays voisins. « Le lendemain de la première Fête de la musique, j’ai accompagné [François Mitterrand] en Espagne. Nous avons été reçus par le roi Juan Carlos, qui nous a parlé de cet événement qui venait juste de naître. Comme quoi la Fête avait déjà franchi les frontières », raconte encore Jack Lang. Depuis, la fièvre musicale a gagné plus de 120 pays et 340 villes. Pékin est la dernière en date.

La généralisation des groupes professionnels

Quarante ans après sa création, la Fête de la musique n’a rien perdu de son esprit originel. L’événement demeure une fête populaire, célébrée dans le moindre petit village français, et dont les groupes amateurs continuent d’être les principaux acteurs. Dans les grandes villes, les scènes professionnelles se sont toutefois généralisées que ce soit dans une ambiance pop, rock, variétés ou électro, au son des musiques du monde, ou du répertoire classique ou contemporain. Après deux années d’interdictions et de contraintes à cause de la pandémie de Covid-19, elles seront toutes, à nouveau, de la fête pour une célébration collective bienvenue.

Article initialement publié le 21/06/2012 et mise à jour.

