La rafle du Vél' d’Hiv: 80 ans après, raconter «l’irréparable»

HISTOIRE

Il y a 80 ans, les 16 et 17 juillet 1942, la France bâtit un triste record : celui du plus grand nombre de juifs arrêtés en un peu plus d’une journée de toute l’Europe de l’Ouest, Allemagne comprise. Dans son nouvel essai, Laurent Joly, spécialiste de l’État français et de l’administration vichyssoise, donne de la rafle du Vél' d’Hiv un récit précis et circonstancié.

Publicité Lire la suite

Directeur de recherche au CNRS, Laurent Joly a inscrit ses recherches dans le sillage de deux grands historiens. Avec La France de Vichy, en 1973, Robert Paxton a bouleversé l’historiographie de la période en montrant comment le régime du maréchal Pétain avait associé son projet de Révolution nationale à l’ordre nouveau voulu par les nazis. Quant à Serge Klarsfeld, il fut, avec son épouse Beate, l’initiateur des poursuites contre deux hauts responsables de la rafle du Vél' d’Hiv, René Bousquet et Jean Leguay.

Dans cet essai, Laurent Joly associe sa connaissance précise des rouages bureaucratiques de l’État français et de la Préfecture de police de Paris durant l’Occupation à l’étude minutieuse de destins individuels, usant des outils de la micro-histoire et de l’histoire orale, en s’appuyant notamment sur les témoignages des enfants rescapés de la rafle. Il replace enfin cette opération hors norme dans le cadre plus global de la collaboration, de la loi du 3 octobre 1940 « portant statut des juifs » jusqu’à l’épuration et l’évolution du regard politique de l’après-guerre à nos jours.

En quelques heures, un record d’arrestations

Cette étude systématique des sources lui permet de faire un sort à un certain nombre d’erreurs et d’inexactitudes : la rafle du Vél' d’Hiv n’a ainsi jamais porté le nom de « vent printanier » – une légende reproduite de livre en livre – et les miliciens du PPF de Jacques Doriot n’ont pas pris part aux arrestations aux côtés de la police française, qui a agi strictement seule. Enfin, Laurent Joly établit avec précision à la fois le nombre de personnes déportées (12 884) et les effectifs policiers mobilisés (4 500).

Une première grande vague d’arrestations, orchestrée déjà par la police française, a eu lieu le 14 mai 1941. Improprement appelée la « rafle » du billet vert, puisqu’elle n’a pas été menée au domicile ou sur le lieu de travail des victimes, mais sur la base d’une simple convocation au commissariat, elle vise 6 694 hommes, des juifs étrangers âgés de 18 à 40 ans. Plus de la moitié répondent à l’appel, accompagnés par un proche qu’on envoie ensuite chercher les effets personnels de la personne appréhendée.

Ces hommes sont ensuite envoyés dans les camps d’internement du Loiret – Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Ceux qui ne parviennent pas à s’en évader, ou qui sont repris après leur évasion, sont déportés par les premiers convois pour Auschwitz en juin et juillet 1942. Pour la police française, il est évidemment impossible de renouveler ce mode opératoire. Beaucoup de Juifs, en revanche, pensent que la nouvelle opération, dont la rumeur a circulé en amont, ne concernera ni les femmes ni les enfants.

Une opération policière strictement française

Pierre Laval est revenu au pouvoir en avril 1942, après en avoir été évincé en décembre 1940, pour être allé trop loin sur le chemin de la collaboration. Désormais chef du gouvernement, il prononce en juin à la radio un discours où son anticommunisme viscéral l’amène à « souhaiter la victoire de l’Allemagne ». Tout comme René Bousquet, qu’il vient de nommer secrétaire général de la police, il reste convaincu que seule une collaboration active avec l’occupant pourra assurer à la France une place de choix dans l’Europe nazifiée.

La conférence de Wannsee sur la « Solution finale » s’est tenue en janvier. En juin, les Allemands ont décidé de l’appliquer à l’Ouest de l’Europe. La rafle du Vél' d’Hiv répond ainsi à la demande allemande de déporter 40 000 juifs de France, mais avec deux spécificités. D’une part, les arrestations seront faites par les policiers de la zone occupée – ce qui n’est le cas ni en Belgique ni aux Pays-Bas, où des rafles sont menées aux mêmes dates. Surtout, les arrestations vont concerner non seulement des hommes de 16 à 60 ans et des femmes de 16 à 65 ans comme demandé par l’occupant, mais aussi 4 000 enfants.

Durant cette opération, menée pour l’essentiel le 16 juillet et complétée jusqu’à la matinée suivante, sont arrêtés près de la moitié des juifs déportés de Paris et sa banlieue entre 1941 et 1944 et un sixième des victimes de la Shoah en France. Si la plupart des policiers se contentent d’obéir aux ordres – certains promettant de revenir aux personnes qu’ils doivent arrêter pour leur laisser le temps de s’enfuir –, d’autres font du zèle.

Justice et responsabilité

Parmi ces derniers, si quelques-uns sont condamnés aux travaux forcés à la Libération, l’essentiel n’écopent que de peines légères. Les technocrates du « service juif » de la Préfecture échappent au jugement et les vingt commissaires d’arrondissement ne sont pas condamnés par la cour de justice de la Seine. Pierre Laval est fusillé à la Libération, mais René Bousquet est acquitté en 1949. Son passé finit pourtant par le rattraper et il doit faire face en 1991 à une plainte pour « crime contre l’humanité ». Deux ans plus tard, alors que l’instruction n’est pas arrivée à son terme, il est abattu en pleine rue par un déséquilibré.

Seuls les deux tiers des victimes ont été amenés au Vél' d’Hiv, avant d’être transférés dans les camps du Loiret, le tiers restant étant regroupés à Drancy. Mais c’est l’image de ce haut lieu du sport français de l’entre-deux-guerres, à deux pas de la tour Eiffel, détruit en 1959, qui va marquer durablement les esprits. Et c’est devant le monument commémoratif déposé à cet endroit qu’en 1995, le président Jacques Chirac évoquera, pour la première fois dans un discours officiel, la responsabilité de la France : « La France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. »

Une seule image est demeurée de la grande rafle, qui sert de couverture au livre de Laurent Joly. Prise par un journaliste, elle a été censurée par les autorités allemandes. Des déportés du Vél' d’Hiv et de Drancy, seuls une centaine survivront à la guerre et, parmi eux, aucun enfant. À ceux qui, aujourd’hui encore, défendent « la thèse du moindre mal » – la déportation des juifs étrangers pour protéger les nationaux –, il convient de rappeler que, parmi ces enfants, partis dans des convois séparés après leurs pères et leurs mères, les trois quarts étaient français et ne relevaient donc en rien des exigences de l’occupant.

Du reste, comme l’écrivait Jules Saliège, archevêque de Toulouse, dans sa lettre pastorale d’août 1942, laquelle devrait constituer, 80 ans plus tard, une évidence partagée : « Les Juifs sont des hommes, les Juives sont des femmes. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n’est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain. »

► À lire : Laurent Joly, La Rafle du Vél d’Hiv, Paris, juillet 1942, Grasset, 2022, 24 €.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne