[Série] Les voix du goulag

Retour sur une histoire méconnue, une histoire longtemps occultée par la guerre froide et la division de l’Europe en deux blocs, celui de l’Est et de l’Ouest… Tandis que les Alliés fêtaient la victoire contre les nazis en 1945, l’Union soviétique continuait de déporter des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants dans les camps et les villages du goulag. Des Européens pour qui Staline n’est pas un héros, mais un bourreau. Des Européens pour qui l’Union soviétique n’est pas la puissance libératrice, mais la puissance colonisatrice. Une série documentaire en six épisodes présentée par Valérie Nivelon.

Dès 1939 et jusqu’au début des années 50, des familles polonaises, hongroises, tchèques, allemandes, lituaniennes, ukrainiennes, estoniennes, lettones et roumaines sont arrachées de leur foyer et déroutées de leur destinée. Avec les chercheurs Alain Blum et Marta Craveri, nous avons entrepris de les rechercher, pendant cinq ans, pour les enregistrer et créer les Archives sonores du goulag. Des récits de survie et de résistance à la répression, au froid et à la faim, des récits de jeunes adultes et d’enfants où sont mêlées les plus grandes peines, mais aussi parfois les plus grandes joies… « Une école amère », selon l’une des rescapées Klara Hartman.

Épisode 1 : Face aux archives

Dans ce premier épisode, nous revenons sur l’expérience vécue par l’historienne Marta Craveri dans les archives soviétiques du Goulag en 1992. Nous évoquons la naissance du projet Archives sonores du goulag avec Marta Craveri, Alain Blum, démographe passionné par la découverte du terrain et Valérie Nivelon, productrice de La marche du monde, à l’initiative de l’enregistrement des derniers témoins. Nous écoutons « La désillusion de Jan Bohdan », « Le tracteur de Juozas Miliautskas », « La leçon de Klara Hartman », « Le savoir-faire de Rimgaudas Ruzgys », « La taïga de Silva Linarte » et « La chance d’Henry Welch ».

Épisode 2 : Face aux témoins

Dans ce deuxième épisode, nous revenons sur ce que notre enquête a apporté à la connaissance scientifique du goulag. De la connaissance d’une histoire soviétique nourrie par les archives et la littérature jusqu’à la réalité humaine des villages de relégation et sa dimension européenne. Le choc émotionnel du travail de terrain pendant cinq avec les témoins... Les thématiques évidentes et celles qui sont apparues. Avec l’historienne du goulag Marta Craveri et le démographe de l’URSS Alain Blum, nous écoutons « La provocation d’Adam Chwalinski », « Les partis pris de Bogdan Klimtchak », « La fraternisation de Siegfried Gottschalk », « La mine de Andreï Ozerovski », « L’exclusion de Iaroslav Pogarski », et « Les chiffons de Stella Kowacz ».

Épisode 3 : Des enfances intenses

« Comment ont-ils pu m’envoyer là-bas ? », s’interroge Juliana Zarchi. Une question comme une obsession tout au long de son récit. Juliana est une enfant du goulag, petite fille lituanienne déportée par les Soviétiques avec sa maman en 1944, à la veille de ses six ans. En écoutant sa voix, nous avons voulu comprendre la singularité de son expérience enfantine, vécue par tous les enfants arrêtés avec leurs familles et rencontrés lors de notre enquête. Une expérience ambivalente, où la souffrance et la perte se conjuguent à la débrouille et à la découverte.

Épisode 4 : Des histoires juives

Ils s’appellent Téodor Shanin, Rafails Rosental, et Henry Welsh, ils sont lituanien, letton et polonais et ils incarnent l’histoire la plus inédite révélée par notre grande enquête RFI/CERCEC sur les Européens du Goulag… C’est celle des juifs déportés par les Soviétiques en URSS, et paradoxalement sauvés de l’extermination des nazis.

Téodor, Rafails et Henry ont été déplacés de force encore enfants, car leurs parents faisaient partie des catégories considérées comme ennemis potentiels. Ils se sont donc retrouvés au goulag en URSS au moment de l’invasion allemande, qui annonçait l’anéantissement de leurs familles par les commandos nazis. Ils ont connu les mêmes expériences : la pénurie, le froid, la faim, la solitude, mais pas le même destin.

Épisode 5 : La mort de Staline

C’est dans la nuit du 5 au 6 mars 1953 que la mort de Staline est annoncée sur Radio Moscou. Quand la nouvelle tombe à deux heures du matin, elle est reprise par tous les médias internationaux. Aux yeux du monde, c’est le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale qui disparaît tandis que 200 millions de Soviétiques se retrouvent orphelins de leur petit père des peuples.

Mais dans ce concert de louanges, quelques notes dissonantes s’élèvent timidement, dans les confins de la Sibérie et du Kazakhstan, celles des familles déportées au goulag. Comment ont-ils appris la mort de Staline, comment ont-ils réagi, quel espoir la disparition du dictateur a-t-elle suscité en eux… Autant de questions auxquelles nos archives apportent de nouvelles réponses.

Épisode 6 : Le droit à la mémoire

« En fait, ce qui est le plus dur dans un camp, ce n’est pas l’absence de femmes, et ce n’est pas non plus la mauvaise nourriture. Pour moi, et pas seulement pour moi, le plus dur était l’absence de couleur. Tout est monochrome. Et ça, c'est cauchemardesque. » Arseni Roginski est né en prison, dans un camp du goulag soviétique, le 30 mars 1946 et il est mort en homme libre, le 18 décembre 2017. Arseni Roginski, historien et père fondateur de l’association Mémorial Moscou, a œuvré jusqu’au bout pour établir la liste des noms des millions de déportés soviétiques au goulag. Je me souviens de son regard vif, de son humour et de son intelligence. Je me souviens de son éblouissante persévérance pour le droit à la mémoire, comme droit humain fondamental. Je me souviens de son immense rigueur, de son immense pudeur, et de la générosité avec laquelle il a accepté de raconter à son tour son histoire personnelle, pour nos archives sonores du goulag.

Remerciements : Mémorial France et Mémorial International.

À lire :

- Déportés en URSS. Récits d’Européens au goulag 1939-1950, de Valérie Nivelon, Alain Blum et Marta Craveri, éditions Autrement, en partenariat avec RFI, le CNRS et le CERCEC).

- Enfants du Goulag, de Marta Craveri et Anne-Marie Losonczy aux éditions Belin

À consulter :

- Archives sonores, mémoires européennes du goulag

- Long format : Autoportrait du goulag

Cette série documentaire est réalisée dans le cadre du projet « ARCHIVES SONORES-MÉMOIRES EUROPÉENNES DU GOULAG © CNRS/RFI » : Les archives sonores du goulag sont le fruit d’une enquête sans précédent, menée par une équipe de 13 chercheurs de huit nationalités différentes, coordonnée par le CERCEC (Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen, CNRS/EHESS) en collaboration avec RFI. Plus de 160 témoignages, soit 300 heures de son dans 11 langues, ont été recueillis en Europe centrale et Orientale, également au Kazakhstan et en Sibérie, entre 2008 et 2010. Ces archives sont nées de la volonté commune d’Alain Blum, Marta Craveri, tous deux chercheurs au CERCEC et Valérie Nivelon, journaliste et productrice à RFI de permettre aux survivants européens de la répression soviétique de témoigner.

